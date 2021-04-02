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  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

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  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Тимур Турлов рассказал, какие предприниматели выживают в современном мире
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31.03.2021

Тимур Турлов рассказал, какие предприниматели выживают в современном мире

Наверное, почти любого человека периодически посещают какие-то идеи о том, как можно что-то сделать лучше, удобнее, быстрее, решить проблему других людей или создать какую-то крутую, востребованную возможность. Идеи ничего не стоят, они летают в воздухе, их тысячи. Предприниматели пытаются воплощать эти идеи в жизнь. А на реализацию любой идеи нужны ресурсы, и ты никогда не знаешь, оправдается ли риск. Станет ли то, что ты придумал, действительно востребованным? Или же твоя идея не пройдет испытание практикой?

Тимур Турлов

Большинство гипотез умирают и не работают. Ты просто теряешь ресурсы. Свои и часто чужие. Тех, кто вместе с тобой вкладывал в реализацию идеи. Иногда ты понимаешь это быстро. Иногда это непонятно очень долго.

И здесь очень важно доверие твоих партнеров и довольно высокая толерантность к риску в обществе в целом. Чем выше огосударствление, тем чаще людей наказывают за провал и тем реже вознаграждают за реальные достижения. Самой выгодной стратегией становится просто не рисковать. Чтобы не облажаться. И сидеть, тихонько, на потоке ресурсов. И получать деньги сегодня.

Предпринимателя всегда отличает способность к более длинному планированию

Предпринимателя всегда отличает способность к более длинному планированию. Его деньги всегда в будущем, он готов отдавать сегодня и рисковать, чтобы получить больше завтра. Или не получить.

Ты придумываешь продукт, стараешься максимально быстро и дешево сделать что-то самое базовое, т.н. MVP, и как можно скорее выкатить это в бой. И понять, работает ли оно. Оно, как правило, почти всегда не работает, как надо. Ты переделываешь, пытаешься снова померить, заработало ли. Очень часто выясняется, что работает, но не совсем так. Или совсем не так. Меняется себестоимость, меняется ожидаемая прибыль. Иногда прибыль вообще приходит из совершенно другого источника.

Таланты и скорость решают все

Быстро принимать решения, быстро их воплощать и быстро все переделывать просто невероятно важно, чтобы выжить в современном мире. Таланты и скорость решают все. Те, кто боятся потерять, не могут сделать просто ничего. Ты вынужден терять каждый день, чтобы в какой-то момент сделать свое дело хорошо и получить признание своего потребителя. Но и это только начало.

Источник: Facebook Тимура Турлова.

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