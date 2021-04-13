Андрей Дороничев о том, почему системы тайм-менеджмента не работают и как успевать важное

Меня спрашивают: «Как ты все успеваешь?». Ответ простой: «Не успеваю». Я не считаю нужным успевать все. Важно успевать важное.

Я, конечно, пробовал успеть все. Примерил дюжину систем тайм-менеджмента. И у всех подходов была общая черта: они не работали. Для среднего человека попытка взять под контроль все 24 часа обречена на провал. Проблема в том, что их создают организованные люди для себя, а использовать пытаются лентяи, как я.





Поэтому я придумал свою, очень простую систему, которую называю «Четыре важных часа». Примитивная система, которой ты реально следуешь, бесконечно лучше, чем самая крутая система, на которую ты забил.

Однажды я просто записал вещи, которые для меня реально важны. И решил выделять для каждой из них по часу каждый день. Не важно, в какое время, главное, чтобы каждый день.

Получилось:

— час для ума. Все, что делает меня умнее и профессиональнее. Книги, статьи, лекции, разговоры с менторами

— час для тела. Спорт. Силовые, бокс, бег, йога

— час для души. Медитация, творчество, блог, музыка

— час для любимых. Семейные ужины, свидания один на один с близкими, друзьями, созвоны с родственниками.

Все остальное время заполняется работой и прочей рутиной. И это ок.

Важно успевать важное







Представьте горшок, который нужно наполнить камнями разного размера. Если начать с песчинок, потом насыпать гальку побольше, то большие камни не влезут. А в горшке останется место. Если же начать с больших камней, потом в свободное пространство насыпать камушки поменьше и в конце досыпать песок — поместится все.

Горшок — это ваша жизнь. Вы каждую секунду выбираете, чем ее наполнять и в каком порядке. Выбирайте важное. Остальное насыпется само.

Другой вопрос: «Как понять, что для вас важное?». Чтобы выбрать «большие камни», нужно хорошо понимать свои ценности.

Четко сформулировать ценности непросто. Мы все понимаем, что они у нас есть. Но выписать их на бумажку в порядке приоритета не можем. У меня получилось лишь во время первой Випассаны. В тишине легче услышать себя.

В тот момент честности с собой я записал:

— баланс внутри

— Таня

— семья и друзья

— свобода

— творчество.

Но на самом деле можно попробовать разобраться и без всяких медитаций. Вот простой проверенный метод, с которого можно начать. Называется «метод спасательной шлюпки»:

1. Возьмите желтые post-it-бумажки и на каждой напишите одну ценность. Все, что приходит на ум: свобода, дети, деньги, любопытство, безопасность, честность, веселье и тд. Напишите много.

2. Теперь представьте, что шлюпка тонет, и одну из ценностей придется выкинуть за борт. Какую проще всего? Продолжайте выкидывать одну за другой.

3. В какой-то момент выбор станет очень сложным. Затем — мучительным. Вы на верном пути. Вот тут-то как раз и потребуется «услышать себя». Я так агонизировал над «семья» и «свобода». В конце концов сделал верный выбор.

Если все получится, на выходе будет отсортированный список ваших ценностей. И вы четко сможете ответить на вопрос, что для вас важно.





Источник:

Instagram

Андрея Дороничева.