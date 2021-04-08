«Когда легко — ваше», — Аяз Шабутдинов о преимуществах простых бизнес-ниш

Мы часто путаем то, что ценно, с тем, что труднодостижимо.

Классно — не равно труднодостижимо





У нас на МсА учится Лена Лежнева, зарабатывает 3,5 миллиона рублей чистой прибыли в месяц на производстве детской одежды — бренд Lelu kids. Раньше работала учительницей черчения с зарплатой 14 тысяч рублей. На одном из разборов сказала, что хочет менять направление, так как зарабатывает слишком легкие деньги и чувствует себя неудобно.





Важно принять на уровне мышления, что результат не связан со степенью сложности его получения. Скорее, наоборот. Если вы нащупали то, что по-настоящему легко вам дается — это ваше.

Скорее всего, люди просто не могут разобраться с тем, что по-настоящему ценно, и знают только один путь — путь борьбы. Если вы решили строить дивидендный бизнес, и при этом ваша рентабельность 10%, то за счет чего вы вообще хотите расти? В вашем случае иметь высокую маржу — это даже не прихоть, это условие существования вашего бизнеса и возможность финансировать его дальнейший рост.

Зачем в принципе выбирать сложные ниши, когда сейчас есть сотни простых и понятных высокомаржинальных бизнес-моделей, которые не видят другие? Если ваша рентабельность условные 10% и вам приходится бороться за существование — вы уже делаете что-то не то. Ошибка уже совершена.

Огромная, фантастически высокая маржа — условие существования растущего бизнеса





Огромная, фантастически высокая маржа — условие существования растущего бизнеса. Если, строя дивидендный бизнес, вы мало зарабатываете, вы изначально выбираете тяжелый, заведомо проигрышный путь борьбы. Причем боретесь вы с большим количеством людей, потому что таких, как вы, которые считают, что если бизнес, то это должно быть очень сложно — много. Людей, которые по-настоящему хотят 300 тысяч рублей в месяц, гораздо больше, чем людей, которые по-настоящему хотят миллионы долларов. Вот и получается, что конкуренция в нишах за 300 тысяч рублей выше, чем за миллионы долларов.

Что объединяет компании Mail.ru/«Яндекс»/hh.ru, вышедших на IPO? У них у всех рентабельность по ebitda была выше 35%.

Просто запомните: когда легко = ваше.





Источник: Instagram Аяза Шабутдинова.