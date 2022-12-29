Итоги года. 10 ярких стартапов, которыми мы гордились в 2022 году

Давайте познакомимся и узнаем о новых стартапах Центральной Азии.

The Tech совместно с Huawei Technologies решили подвести итоги года и рассказать про яркие стартапы уходящего года. В 2022 году было не мало мероприятий связанных с IT, где на каждом ивенте, стартапы рассказывали о себе. Мы выбрали самые полезные стартапы для общества.





1. Kazbionics









Основатели:

Мухамеджан Кенеcбек, СЕО

Ермек Аскарулы, 3Д моделлер

Саша Стерник, adviser

А вы когда нибудь слышали о стартапе который разрабатывает бионические протезы? Бионические протезы позволяют людям, оставшимся без конечностей , жить полноценной жизнью.

Kazbionics — это казахстанский стартап, который разрабатывает высокотехнологичную бионическую руку для людей с ограниченными возможностями.

Главная миссия Kazbionics — создать условия для полноценной жизни людей с ограниченными возможностями, путем внедрения новых технологий по доступной цене. Kazbioncs стремится полностью перейти на цифровые технологии.

За 5 месяцев стартап получил около 150 заявок на бионическую руку, только с помощью сарафанного радио. В январе Kazbioncs собираются вручать бионический протез троим людям, одному из них шесть лет.

2. EasyTap





Основатели:

Темирлан Кабылбеков, co-founder & CTO

Магзум Толеш, co-founder & CEO

В современном мире возможность быть финансово независимым доступна каждому. Однако всегда присутствует определенное «но». Где найти сотрудников? Как быть в форс-мажорных ситуациях, когда постоянный сотрудник заболел, а замены нет.

Работодателям ежедневно нужны новые сотрудники, но они не знают где их искать. Основатели EasyTap решили эту проблему.

EasyTap — онлайн сервис подработки по гибкому графику в магазинах и ресторанах. В Казахстане текучесть линейного персонала составляет больше 300% в год.

Сервис подходит для студентов и для людей, у которых есть основная работа, но в свободное время они хотят получать дополнительный заработок.

Исполнитель данного сервиса получает:

— удобный график

— еженедельные выплаты на карту, в месяц до 150 000 тенге

— удобное расположение

— официальное трудоустройство.

EasyTap сейчас — это 12 городов, 11 000 исполнителей, 20 000 выполненных смен и больше 140 000 000 тенге заработных плат.





3. CheckDoc





Основатель: Тота Сматова, CEO

Сдавайте анализы не выходя из дома. Вы скажете невозможно, но сегодня возможно все.

CheckDoc — это цифровая лаборатория, где можно заказать анализы в пару кликов. В течение часа медсестра будет у вас дома или в офисе. Больше не нужно тратить время на дорогу и стоять в очередях в больнице, вы можете сдавать все необходимые анализы у себя дома — в безопасности и уюте.

Менее чем за год CheckDoc сделал больше 7000 анализов. В их базе около 4000 клиентов. Medtech стартап на стыке технологии и традиционного бизнеса, решает проблему людей, которые не могут или не хотят сдавать анализы в лабораториях. Мы даем им возможность сдавать анализы и проходить чекапы не выходя из дома.

4. Behype





Основатель: Айгерим Бейсембина, CEO

Рекламу можно купить не только у многомиллионных блогеров за бешеные деньги. Рекламу можно приобрести и у молодых тиктокеров, инфлюенсиров и экспертов, которые интересно преподносят информацию в своем блоге.

Behype — это мобильное приложение, для покупки и продажи рекламы у создателей контента в Instagram и TikTok.

Behype дает возможность любому человеку раскрыть свою креативную сторону, а микро-инфлюенсирам поработать с крупными брендами.

За полгода молодой стартап зарегистрировал в своем приложении свыше 150 криэйторов и запустили первый челлендж совместно с банком Jusan. На сегодняшний день они партнеры Jusan и KFC. В данный момент 14 000 новых зарегистрированных пользователей и больше 600 блогеров с общей аудиторией больше 20 миллионов человек. Behype — монетизируй свое творчество.





5. Tanym Pro





Основатели:

Улпан Рамазанова, CEO

Асем Камитова, СРО

Жадра Кудасова, СOO

Санжар Бахтияр, adviser & CEO компании Solai

В наше время сложно найти хорошего психолога. Сегодня мы расскажем вам о стартапе, который поможет найти своего психолога.

Tanym Pro — проект подбора психологов. Tanym переводится с казахского языка как «познание». Команда Tanym разрабатывает два проекта. Tanym Social и Tanym Pro. Tanym Social — социальный проект разовой психологической помощи за небольшую сумму от 1000 тенге.

За 4 месяца существования Tanym Pro провели больше 600 сессий. Средняя оценка сервиса от клиентов — 4,9/5. Каждый второй клиент записывается на повторную сессию. Больше четырех крупных казахстанских компаний заинтересованы в работе со стартапом в сфере корпоративного ментального здоровья.





6. IN-VR





Основатели:

Алина Абдрахманова, CEO & co-founder

Дархан Дауталиев, CTO & co-founder

Будущее в виртуальной реальности. Концерт Black Pink или The Weekend. Где бы вы хотели оказаться прямо сейчас?

IN-VR — сервис по живой трансляции обучения и мероприятий в виртуальной реальности. Для всех пользователей сети. Пользователи с ограниченными возможностями могут полностью участвовать в образовательной, социальной и культурной жизни. Открывается целый мир. Пользователи со всего мира эффективно используют свое время и ресурсы.

Стартап позиционирует себя как один из лидеров в сфере VR в Казахстане. На сегодняшний день продуктовая линейка включает:

— cтриминговую платформу для обучения

— cтриминговую платформу для проведения концертов и шоу

— симуляторы для обучения сотрудников технике безопасности и эксплуатации — оборудования в добывающей промышленности

— симуляторы для оборонной промышленности.





7. CYBIONYX





Основатели:

Петр Неустроев, СЕО

Андрей Петров, СТО

Удаленная работа, новая реальность или удобство?

Cybionyx — метавселенная удаленной работы. Оператор управляет механизмом в сети. Оператор живет у себя в своей стране, а механизм находится в другой стране с более высокой оплатой труда. Так оператор зарабатывает больше, а бизнес получает дешевого работника.

За последний год Cybionyx выиграли третье место в конкурсе от Astana Hub Battle и вступили в акселератор Starta Ventures NY, USA.

8. CODIFY





Основатели:

Динара Руслан, CEO founder

Международная группа IT-сервисов в Кыргызстане с головным офисом в Сингапуре.

Codify — платформа, которая решает проблемы обучения и управления в учебных заведениях. Система сама проверяет тесты студентов и отображает статистику студентов. Система позволяет проводить занятия как онлайн, так и офлайн. Студенты используют мобильное приложение для изучения материалов преподавателя в любое время и в любом месте.

За последние два года Codify увеличили количество партнеров не только в Кыргызстане но и в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, России и Бельгии. Codify закрыли первый раунд инвестиций с Accelerate Prosperity, после которого оценка компании Codify LMS составила $1 миллион.

Codify стали портфолио компанией Antler Global в Сингапуре с продуктом для образовательных центров Codify LMS и оценку в $1 млн. Оценка группы IT-компаний Codify составляет $6 миллионов. Главная цель Codyfiy стать первым единорогом в Центральной Азии.





9. SOLAI





Основатели:

Санжар Бахтияр, CEO

Айдар Мынбай, CIO

Диас Бахтияров, Head AI Developer

Даурен Салипов, COO

Руслан Хузин, CIO

Ержан Кабдуш, CMO

Новые инновации для решения бизнес проблем.

Solai — это deep tech стартап, который предлагает глобальные технологические решения, требующие серьезных научных исследований. Помогает компаниям снизить операционные расходы на «последней миле» за счет принятия оптимальных решений в маршрутизации, планировании и диспетчеризации.

Клиент бизнеса, у которого есть доставка, теперь может знать точное время прибытия курьера и планировать свои задачи, не дожидаясь доставки дома целый день.

Бизнес может значительно сократить количество используемых машин для доставки, а как следствие, расходов и выбросов в атмосферу.

2022 год был ознаменован построением теплого нетворка со множеством венчурных фондов по всему миру и ведением переговоров с крупными компаниями США и региона APAK.





10. 1FIT





Основатель: Мурат Алиханов, CEO

Новый способ стать здоровее и сильнее.

1FIT — это единый фитнес абонемент, позволяющий посещать любой зал по фиксированной цене.

В Казахстане больше 900 активностей — от йоги и бассейнов до кроссфита и восстановительных процедур. Вы можете пробовать новое и менять виды спорта хоть каждый день. Не понравилась йога? Можно попробовать стретчинг. Для регулярных тренировок можно подобрать один спортивный зал возле дома, а еще один — возле работы.

В Казахстане они функционируют в Алматы, Астане, Караганде и Шымкенте. В 2022 году 1FIT запустились еще в двух странах: Узбекистан — Ташкент и Кыргызстан — Бишкек.

2 000 000 тренировок за все время, 200 000 тренировок в месяц и больше 45 000 пользователей.



