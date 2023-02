IT-школа Jusan Singularity. Как образовательные проекты помогают детям с особыми потребностями

IT-школа Jusan Singularity провела бесплатное обучение языкам программирования для детей с особыми потребностями и подростков из детских домов. В нем участвовали дети с различными сложными диагнозами: синдромы ДЦП и Туретта, дизартрия и тугоухость.





Смагул Негматов, руководитель программы в IT-школе Jusan Singularity





Я руководитель программы обучения детей и подростков с особыми потребностями в Jusan Singularity. Сейчас курирую два направления — DevOps и Swift.





О школе





IT-школа Jusan Singularity — это часть команды JUSAN, которая готовит IT-специалистов для казахстанского рынка. Участники обучаются по направлениям: Java Backend, Mobile Developer (Android, iOS), Frontend (React), DevOPs.





О программе

Сначала курс был запущен в Алматы инициатором направления Apple Education в Казахстане — компанией iTeacher Academy, Apple Authorized Reseller c фокусом на образование в Казахстане, в КБТУ. В основу обучения легла образовательная программа Apple Everyone Can Code — «Программировать может каждый». Мне показалось, что будет классно сделать такой проект и в Астане. Изучив алматинский опыт, Jusan Singularity совместно с iTeacher Academy запустили проект в столице.

Ограничений по доступу к программам Jusan Singularity нет, но есть такие диагнозы, как слепота и глухота, которые мы пока не готовы совмещать с обучением. Будем думать, как это реализовывать в будущем.







Обучение длится две недели. В изучение входит язык программирования Swift, который используется для написания приложений для платформы iOS и iPadOS.

IT-школа Jusan Singularity при финансовой поддержке Jusan Bank развивают это направление.





О способе обучения

С детьми и подростками с особыми потребностями нужен совершенно другой подход в обучении. Например, нельзя заставлять что-то изучать, их должно это искренне заинтересовать.





На нашей программе были дети с расстройством аутистического спектра, которые иногда были не в настроении что-то изучать. В таком случае мы не настаивали. Когда у них просыпалось желание учиться, мы показывали и предлагали то, что им может быть интересно. Не всегда получалось. Были случаи, когда дети покидали программу по собственному желанию, и это нормально.

Чтобы обучение было эффективным, важно понимать, что хотят сами ученики. Каждый день мы реализовывали игру для iPhone, которая показывает детям их же результаты и достижения — это важно, потому что получение результата ведет к положительным эмоциям и мотивации. Эмоции от обучения играют большую роль.

Также надо пытаться максимально сглаживать сложные этапы обучения и показывать оптимистичные моменты и результаты.





О результатах





До конца программы дошло 9 человек из 18 и это хороший результат для первого раза. Хотя главный успех для нас — желание детей стать программистами после курса. За две недели ребята освоили основы программирования и создали свою первую игру для iPhone.

Мы смотрим и на то, что есть еще дети, которые отказываются от участия в программе, а это показатель того, что нам надо что-то доработать. И, конечно, мы собираем обратную связь, чтобы сделать программу привлекательнее для будущих учеников.





О планах

20 марта планируем повторно запустить курс для тех, кто не смог пройти обучение по ряду причин. А летом будет масштабный курс уже для тех, кто учился у нас ранее на двухнедельной программе и дошел до финала.





IT-программы для детей и подростков с особыми потребностями невероятно важны для их когнитивного, социального и эмоционального развития. Они предоставляют ребятам доступ к образовательным ресурсам, средствам коммуникации и возможностям творческого самовыражения. Тем не менее предстоит еще много работы, чтобы обеспечить детям с особыми потребностями то безопасное место, куда они захотят возвращаться снова и где им будет комфортно коммуницировать.

Для достижения этой цели важно, чтобы мы продолжали инвестировать в IT-программы, специально разработанные для детей и подростков с особыми потребностями. Работая вместе, мы можем создать мир, в котором каждый, независимо от его способностей, будет высоко оценен и уважаем. У каждого ребенка, независимо от потребностей и социального статуса, должен быть равный доступ к возможностям образования.

