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IT HR Community запустили Astana Hub и EPAM Kazakhstan
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Сегодня в 10:05

IT HR Community запустили Astana Hub и EPAM Kazakhstan

Международный технопарк IT-стартапов Astana Hub и EPAM Kazakhstan запустили IT HR Community — это совместный проект по созданию открытой площадки для офлайн и онлайн встреч экспертов и специалистов в области управления персоналом.

Проект IT HR Community направлен на развитие нетворкинга, обмен опытом, проведение HR-ивентов, обучающих программ, проведение мастер-классов, speed-рекрутинг и т.д. Его цель – повысить эффективность управления персоналом участников Astana Hub, а также содействовать достижению экспорта IT-услуг Казахстана на сумму $500 миллионов к 2025 году.

На бизнес-завтраке в конце ноября, посвященном запуску, был заключен меморандум между технопарком Astana Hub и компанией EPAM Kazakhstan. А также между HR-специалистами IT-компаний состоялось обсуждение актуальных вопросов индустрии и тем для будущих встреч. Одним из событий для обсуждения было совместное мероприятие для инвесторов, корпорации и стартапов, организуемое ОЭЗ «Иннополис», Astana Hub и hh.ru — Invest Day hh.ru ОЭЗ «Иннополис».

Источник: digitalbusiness.kz

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