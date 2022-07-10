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Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла «Уимблдон»
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Сегодня в 11:45

Историческая победа: казахстанка Рыбакина выиграла «Уимблдон»

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина одержала волевую победу в финале «Уимблдона», обыграв второй номер мирового рейтинга — Онс Жабер из Туниса.

23-летняя Рыбакина впервые в карьере играла в решающем матче турнира «Большого шлема», сенсационно выиграв у Жабер в трех партиях за неполные два часа.

Первый сет остался за Жабер. Казахстанка проиграла две свои подачи и уступила в партии со счетом 3:6.

Во втором сете уже Рыбакина забрала две подачи конкурентки и победила в сете — 6:2. Решающая партия снова началась с ошибки Жабер — казахстанка повела со счетом 1:0.

Ключевым стал восьмой гейм в сете. Рыбакина его выиграла и победила в матче — 6:2.

Источник: tengrinews.kz

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