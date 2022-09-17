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Искусство, музыка и саморазвитие: подростки об увлечениях, которые помогают заниматься любимым делом и зарабатывать
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Вчера в 17:39

Искусство, музыка и саморазвитие: подростки об увлечениях, которые помогают заниматься любимым делом и зарабатывать

Познакомились с подростками из Центральной Азии и узнали, чем они увлекаются и что их объединяет.

Подростки об увлечении иллюстрацией, вдохновении и заработке



Ясмина Лоренц, 18 лет, город — Душанбе, @plantybueeh


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Быть частью арт-искусства — это помогать людям создавать прекрасные мозаики зрительных образов, говорить о многом без слов, объединять людей и заряжать их вдохновением и новыми идеями. Делать наш мир еще красивее.

Топ-3 цифровых иллюстратора, которых я рекомендую:

@yaneznayucheyadelayu

@s.ssay10

@daloart.

Больше историй по ссылке.

Подростки о том, как создают музыку, и какие музыканты их вдохновляют


Даниал GIVENBYSKY Бурханов, 16 лет, город — Нур-Султан, @givenbysky


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Музыка — мой смысл и стиль жизни. Она всегда выручала меня в трудные моменты. Мотивировала на созидание чего-то масштабного. С музыкой намного легче проходить свой жизненный путь. В ней есть нечто магическое.

Музыка — самый верный друг и собеседник, который понимает меня лучше всех.

Рекомендую обратить внимание на таких ребят, как:


— PUSSYKILLER

— Экси

— Krizz.

Больше историй по ссылке.


Подростки о тренде на саморазвитие и почему регулярно проходят онлайн-курсы


Салия Комилова, 17 лет, город — Бишкек, маркетолог, SMM-специалист, @salliyushaa


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Ценность курсов велика. Развивая себя, расширяется кругозор, меняется окружение, улучшается жизнь. Радует, что это доступно для многих.

Нравится, что подростков, которые занимаются саморазвитием, много. Курсы сближают нас общими целями и видением будущего. Появляется новый круг общения, и цели становятся более достигаемыми.

Топ-3 онлайн-курсов, на которые рекомендую обратить внимание:


1. «Поток». Эти курсы помогают сотням и тысячам людей ментально, дают полезные знания и навыки в маркетинге, которые студенты могут монетизировать.

2. Курсы скорочтения от @nurkyzabdykerim1. Курсы не только прокачивают навык скорочтения, но и раскрывают духовно и морально.

3. Курсы по мобилографии от @beku.12. Он грамотно обучает мобилографии и дает много раздаточного материала, что помогает в будущем.

Больше историй по ссылке.

Подростки из Центральной Азии о том, почему смотрят YouTube и что полезного находят в интернете


Талъат Махмуджонов, 18 лет, город — Джиззак, @by.talatik


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YouTube — один из лучших социальных сетей. Здесь много информативных роликов, талантливых людей и молодых ребят, у которых полно новых идей. YouTube поддерживает всех, но некоторые контентмейкеры плохо разбираются в алгоритмах социальной сети, поэтому многие ценные видео остаются без внимания.

В Узбекистане YouTube только развивается. Раньше можно было найти кринжовые видео, приколы, вайны и другой низкокачественный контент. Теперь появилось много полезных роликов и хороших каналов: Subjective, Texnoplov, Kunduzy.

Больше историй по ссылке.

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