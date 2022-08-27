Подростки из Центральной Азии о тренде на саморазвитие и почему регулярно проходят онлайн-курсы

Поговорили с подростками из Центральной Азии и узнали, как онлайн-обучение помогает им находить новых друзей, зарабатывать и развиваться.





Сирожиддин Собиров, 18 лет, город — Ташкент, мобилограф, @sobirovs_

О себе

Я родился в Хиве. В прошлом году поступил в университет и переехал в Ташкент. Занимаюсь мобилографией.

Обучался на двух курсах. Сначала прошел онлайн-курс по SMM, но обучение не понравилось. Преподаватели не проверяли домашнюю работу. В результате я ничего не выучил и не нашел клиентов.

Второй курс проходил офлайн. Это было обучение по креативу от Саида Фазилова. Нас обучали основам мобилографии и созданию креативов. Была практика, которая закрепляла изученный теоретический материал. Теперь я работаю личным мобилографом Саида.

Об обучении

Офлайн-обучение мне нравится больше, потому что я довольно ленивый человек. Еще по душе индивидуальное обучение. Оно стоит дороже, но эффективнее.

Людей, которые постоянно учатся, объединяет цель — стать профессионалом в своей сфере. Когда в одной группе несколько человек стремятся получать новые знания, они легко знакомятся с друг другом и развиваются вместе.

Топ-3 онлайн-курса, на которые я рекомендую обратить внимание:

1. Курс Саида Фазилова по креативу — SHOGIRDLIK 1.0

2. Курс Миролима Миродилова по мобилографии

3. Мой будущий курс.

Динара Абдолла, 18 лет, город — Алматы, маркетолог, контент-менеджер, @deeandeep

О себе

Я маркетолог. Занимаюсь продвижением бизнеса в социальных сетях. Работаю куратором масштабного образовательного курса по маркетингу The Flow Education.

С 2020 года прохожу образовательные онлайн-курсы по маркетингу. «Поток» занимает лидирующую позицию среди остальных. Здесь я нашла новых друзей, стала крутым специалистом в своей сфере и работаю с крупными компаниями, предпринимателями и инфлюенсерами.

Об обучении

Саморазвитие само по себе ценно, способствует осознанию жизненного предназначения, обретению новых навыков и знаний, расширяет кругозор. Мы должны учиться всю свою жизнь, чтобы достигать новых высот.

Комьюнити потоковцев — одна большая семья. Нас объединяет желание и стремление расти лично и профессионально.

Топ-3 онлайн-курса, на которые рекомендую обратить внимание:

1. The Flow Education

2. Lingoda

3. AB.money.

Сымбат Кистаубаева, 17 лет, город — Алматы, репетитор, SMM-специалист, бизнес, @symbvt.ss

О себе

Я учусь в школе, работаю. Обучаю детей, занимаюсь репетиторством, а также продвижением проектов в социальных сетях. Открыла небольшой бизнес.

Уже год прохожу онлайн-курсы. Мне понравилось обучение online cool, потому что платформа включает разные направления.

Об обучении

Во время прохождения курсов я обращаю внимание на то, какие люди делятся со мной опытом. Мне нравится, когда включены занятия по психологии, так как считаю, что любое саморазвитие начинается с этого направления.

Саморазвитие превратилось в тренд. Все подростки и молодые люди понимают, насколько важно учиться. В моем окружении почти все занимаются самообразованием.

Топ онлайн-курсов, на которые рекомендую обратить внимание:

1. Online cool

2. «Поток».

Арайлым Омарова, 15 лет, город — Астана, студентка колледжа KILC, @ora1kaa

О себе

Я родилась и живу в столице Казахстана. Занимаюсь digital, изучаю английский язык, увлекаюсь готовкой, чтением книг в жанре детективов и драм. Играю на фортепиано и обожаю новые знакомства.

Первый онлайн-курс я прошла в 2020 году. В этот период была идеальная возможность, чтобы создавать и пользоваться онлайн-курсами. Сначала выбрала курс английского языка. Далее обучалась и на других. Лучшим для меня стал «Поток PRO 2.0».

Об обучении

В «Потоке» я ментально стала старше и поняла, чего хочу от жизни, расставила приоритеты. Это стало большим толчком, чтобы развиваться.

Благодаря онлайн-курсам создаются большие комьюнити, «семьи», где царит дружба, поддержка, понимание и уважение. Эта атмосфера греет душу, особенно подросткам.

Топ онлайн-курсов, на которые рекомендую обратить внимание

Я проходила много онлайн-курсов. Выбирать нужно те, у которых есть положительные отзывы. Лучше всего обучаться у экспертов. Поэтому с уверенностью могу рекомендовать «Поток».

Салия Комилова, 17 лет, город — Бишкек, маркетолог, SMM-специалист, @salliyushaa

О себе

Я занимаюсь маркетингом. Работаю в этой сфере больше года. Веду более пяти проектов, но также беру новые. Люблю танцевать. Это мое второе хобби.

Онлайн-курсы прохожу с марта 2021 года. Первый курс выбрала по скорочтению. Но больше всего понравились курсы «Поток», где я обучилась маркетингу и стала зарабатывать на любимом деле.

Об обучении

Ценность курсов велика. Развивая себя, расширяется кругозор, меняется окружение, улучшается жизнь. Радует, что это доступно для многих.

Нравится, что подростков, которые занимаются саморазвитием, много. Курсы сближают нас общими целями и видением будущего. Появляется новый круг общения, и цели становятся более достигаемыми.

Топ-3 онлайн-курсов, на которые рекомендую обратить внимание:

1. «Поток». Эти курсы помогают сотням и тысячам людей ментально, дают полезные знания и навыки в маркетинге, которые студенты могут монетизировать.

2. Курсы скорочтения от @nurkyzabdykerim1. Курсы не только прокачивают навык скорочтения, но и раскрывают духовно и морально.

3. Курсы по мобилографии от @beku.12. Он грамотно обучает мобилографии и дает много раздаточного материала, что помогает в будущем.

Иброхимбек Аминаддинов, 18 лет, город — Ташкент, студент, @iibrakhiim

О себе

Я студент второго курса Рижского технического университета.

Родился в Республике Каракалпакстан, родом из Хорезма. Школьные годы провел в Ташкенте. Увлекся медиа-сферой с момента начала карантина. Каждый день смотрел по фильму, и со временем эта отрасль затянула меня своей глубиной.

Я посмотрел пару роликов на YouTube: Editing, Color grading, Sound Effects, Transitions. На данный момент развиваюсь в сфере кинематографии. Были проекты с компаниями Internation english school в городе Ташкент, а также с Sony Uzbekistan.

Об обучении

Я талантливый. Люблю творчество. Обучался мобилографии и монтажу самостоятельно. Смотрел ютуберов, разные туториалы.

Начинал с просмотров видеороликов на платформе YouTube. Смотрел таких блогеров, как PAVELKIM PK, Danny Gevirtz, Daniel Schiffer, Gawx Art и Антон Птушкин.

Креативные и талантливые люди. Создают не только качественный контент, но и дают полезную информацию. Все они сами снимают и монтируют свои ролики. Что вдохновляет.

Топ-3 школы, на которые рекомендую обратить внимание: @tehnikum.school, @emotion.school и @kodiri.school.

Берик Дуйсенбаев, 19 лет, город — Алматы, таргетолог-маркетолог, @duisenbaev0307

О себе

Я таргетолог. Уже год прохожу онлайн-курсы. Прошел четыре обучения по разным тематикам. Больше всего понравился «Поток». Тут с легкостью доносят информацию, какой бы сложной она ни была. Но главную роль в курсе играет коммьюнити.

Об обучении

Курсы по саморазвитию привлекают тем, что они прорабатывают твое мышление.

Потоковцы объединяются на страничке в Instagram @jobsinflow, где публикуют людей, которые вышли на заработок благодаря новым навыкам. Всех связывает мотивация к заработку.

Топ-3 онлайн-курса, на которые рекомендую обратить внимание:

1. «Поток»

2. «СММПро»

3. Мобилография от Кырана Талапбека.