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Подростки из Центральной Азии об увлечении иллюстрацией, вдохновении и заработке
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Сегодня в 16:00

Подростки из Центральной Азии об увлечении иллюстрацией, вдохновении и заработке

Познакомились с подростками из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана и узнали, как создание иллюстраций помогает им заводить новые знакомства, развиваться и самовыражаться.


Расул Кожахметов, 15 лет, город — Алматы, @kozarras

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О себе


Я учусь за границей в лицее искусств в Турции. В школе мы осваиваем принципы и правила академического рисунка и изучаем историю искусств Европы и Тюркского народа.

Мне нравится рисовать. Чаще всего изображаю разных живых существ и портреты. Ищу свой стиль, изучаю анатомию человека и графический дизайн.

Об иллюстрациях и арт-искусстве


Иллюстрациями я занимаюсь уже четыре года. Больше всего мне нравится цифровая живопись. На данный момент это самая перспективная техника рисования и создания иллюстраций. Удобно и быстро.

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Арт-искусство передает людям информацию, несет собственный смысл, дарит вдохновение для новых идей. Каждый творит, что хочет. Но нужно понимать: позитивно или негативно ваша работа влияет на других людей.

О сообществе иллюстраторов


Есть много сообществ иллюстраторов. В нашем 15 человек. Мы обсуждаем не только искусство, но и музыку, фильмы, сериалы, аниме и мультфильмы. Такие темы скрепляют дружбу, формируют хорошие отношения между художниками. Но самое главное, что объединяет иллюстраторов — стремление рисовать и создавать.

В таком сообществе можно попросить совет или критику. Общение с единомышленниками делает искусство интереснее.

Топ-3 цифровых иллюстратора, которых я рекомендую:


— Sam Yang, @samdoesarts. Ютубер и digital-художник из Канады с уникальным стилем. Учит краткости и простоте

— Ben Eblen, @ben_eblen_design. Художник, у которого можно найти много полезной информации о создании цифрового дизайна

— Eva Balloon, @cutestintrovert. Отечественный художник, которого я ценю и люблю. Ева не публикует работы с февраля 2022 года. Но, на мой взгляд, она самый крутой CG-artist Алматы.

Ясмина Лоренц, 18 лет, город — Душанбе, @plantybueeh

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О себе


Я студентка ВШЭ, учусь на социолога. Нахожусь в Москве, но душой все еще в родном Душанбе.

Рисованием я занималась с детства, благодаря старшей сестре. Она обучила меня основам традиционного рисунка. Но он давался мне тяжело. Через год я заказала себе графический планшет. С этого момента началась страстная любовь к иллюстрации. Digital-рисунок раскрыл мой потенциал.

Я работала над собой и своими скиллами больше полугода, прежде чем у меня появился первый коммерческий заказ.

Об иллюстрациях и арт-искусстве


Быть частью арт-искусства — это помогать людям создавать прекрасные мозаики зрительных образов, говорить о многом без слов, объединять людей и заряжать их вдохновением и новыми идеями. Делать наш мир еще красивее.

О сообществе иллюстраторов


При упоминании сообщества иллюстраторов в Таджикистане каждому сразу придет в голову первое и единственное издательство комиксов — Oogway comics. Это молодые ребята, которые за несколько лет выросли и создали собственную фанбазу. Издательство объединяет иллюстраторов, но численность команды ограничена.

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Чаще всего юные и молодые иллюстраторы в Таджикистане рисуют вне творческих объединений. Они зарабатывают на заказах, иногда иллюстрируют мероприятия или становятся частью дизайн-команд организаций.

Свои блоги наши художники и иллюстраторы ведут в Instagram. Единственное, что нас объединяет — взаимная подписка. Но есть замечательные девушки, которые создали творческое объединение The Designosaurs @the_designosaurs. Надеюсь, таких сообществ в Таджикистане будет больше.

Этим летом я работала над иллюстрациями для фестиваля EE CAMP 2022. В планах обновить резюме, загрузить новые работы в портфолио и изучить векторный рисунок для работы с новыми клиентами. Коммерческая иллюстрация доставляет мне огромное удовольствие и помогает расти.

Топ-3 цифровых иллюстратора, которых я рекомендую:


@yaneznayucheyadelayu

@s.ssay10

@daloart.

Это ребята из Душанбе, за которыми я слежу и которыми вдохновляюсь.

Айжан Камбаралиева, 18 лет, город — Бишкек, @aikasword

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О себе


Я digital-художница. Учусь в Кыргызском государственном университете строительства, транспорта и архитектуры им. Н.Исанова на дизайнера интерьера.

Рисованием увлекаюсь с детства, но серьезно занялась им два года назад. У меня нет единой техники рисования, но гризайль нравится больше всего. Для этого нужно всего два цвета, которые смешивают между собой и получают разные тона. Из материалов мне нравится работать с гуашью, простыми карандашами и графическим планшетом.

Об иллюстрациях и арт-искусстве


Арт-искусство нравится тем, что это прекрасный способ самовыражения, расслабления и получения удовольствия.

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Бывают моменты, когда сложно что-то придумать, но в процессе работы ощущается азарт, рука двигается сама, а в голове появляются идеи. Развивается воображение, открывается твой маленький ребенок, который смотрит на работу и мир под другим углом.

При заказах такое состояние воспроизвести трудно. Но большинству заказчиков нравится необычный подход.

О сообществе иллюстраторов


В нашей стране есть много выдающихся художников. С каждым днем сообщество становится все больше, а арт-искусство востребованным.

Есть художники, которых узнают. Крупные компании заказывают работы у независимых творцов. Радует, что современные художники своими работами поднимают патриотичный дух, черпают вдохновение из национальной культуры.

Подростки в нашей стране интересуются традициями и историей, рисуют национальную одежду, сказки, легенды. Самая главная цель иллюстраторов — показать красоту нашей страны и живущих в ней людей.

Топ-3 цифровых иллюстратора, которых я рекомендую:


@waytoschialarelli

@tripenya

@0_kevin_line_0.

Севара Илхамжанова, 16 лет, город — Ташкент, @kisloe._.moloko

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О себе


Осознанно я рисую с 14 лет. В поисках своей техники пробую разные направления. Рисую без лайна, сразу делаю работу в цвете после скетча. Так рисунок выглядит более живым. А для меня это выход из зоны комфорта.

Об иллюстрациях и арт-искусстве


Арт-искусство я люблю за разнообразие техник и жанров, а особенно за содержание. Хотела бы передавать через творчество свои переживания. Моя цель на будущее — делиться опытом.

О сообществе иллюстраторов


Само сообщество в нашей стране небольшое. Но маленькое окружение единомышленников у меня есть. Нас объединяет любовь к творчеству, в которое мы вкладываем частичку себя. Это наш общий способ самовыражения.

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Топ-3 цифровых иллюстратора, которых я рекомендую:


@goner__r. У девушки мрачные работы, она рисует интересных и пугающих созданий. Меня вдохновляет ее смелость

@sevs_us. Целеустремленный и трудолюбивый человек

@leendryconcept. Пугающие, но хорошие концепты. Ее работы мотивируют работать дальше.

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#подростки #хобби #арт #иллюстраторы #творчество
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.