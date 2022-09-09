Подростки из Центральной Азии об увлечении иллюстрацией, вдохновении и заработке

Познакомились с подростками из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана и узнали, как создание иллюстраций помогает им заводить новые знакомства, развиваться и самовыражаться.
Расул Кожахметов, 15 лет, город — Алматы, @kozarras
О себе
Я учусь за границей в лицее искусств в Турции. В школе мы осваиваем принципы и правила академического рисунка и изучаем историю искусств Европы и Тюркского народа.
Мне нравится рисовать. Чаще всего изображаю разных живых существ и портреты. Ищу свой стиль, изучаю анатомию человека и графический дизайн.
Об иллюстрациях и арт-искусстве
Иллюстрациями я занимаюсь уже четыре года. Больше всего мне нравится цифровая живопись. На данный момент это самая перспективная техника рисования и создания иллюстраций. Удобно и быстро.
Арт-искусство передает людям информацию, несет собственный смысл, дарит вдохновение для новых идей. Каждый творит, что хочет. Но нужно понимать: позитивно или негативно ваша работа влияет на других людей.
О сообществе иллюстраторов
Есть много сообществ иллюстраторов. В нашем 15 человек. Мы обсуждаем не только искусство, но и музыку, фильмы, сериалы, аниме и мультфильмы. Такие темы скрепляют дружбу, формируют хорошие отношения между художниками. Но самое главное, что объединяет иллюстраторов — стремление рисовать и создавать.
В таком сообществе можно попросить совет или критику. Общение с единомышленниками делает искусство интереснее.
Топ-3 цифровых иллюстратора, которых я рекомендую:
— Sam Yang, @samdoesarts. Ютубер и digital-художник из Канады с уникальным стилем. Учит краткости и простоте
— Ben Eblen, @ben_eblen_design. Художник, у которого можно найти много полезной информации о создании цифрового дизайна
— Eva Balloon, @cutestintrovert. Отечественный художник, которого я ценю и люблю. Ева не публикует работы с февраля 2022 года. Но, на мой взгляд, она самый крутой CG-artist Алматы.
Ясмина Лоренц, 18 лет, город — Душанбе, @plantybueeh
О себе
Я студентка ВШЭ, учусь на социолога. Нахожусь в Москве, но душой все еще в родном Душанбе.
Рисованием я занималась с детства, благодаря старшей сестре. Она обучила меня основам традиционного рисунка. Но он давался мне тяжело. Через год я заказала себе графический планшет. С этого момента началась страстная любовь к иллюстрации. Digital-рисунок раскрыл мой потенциал.
Я работала над собой и своими скиллами больше полугода, прежде чем у меня появился первый коммерческий заказ.
Об иллюстрациях и арт-искусстве
Быть частью арт-искусства — это помогать людям создавать прекрасные мозаики зрительных образов, говорить о многом без слов, объединять людей и заряжать их вдохновением и новыми идеями. Делать наш мир еще красивее.
О сообществе иллюстраторов
При упоминании сообщества иллюстраторов в Таджикистане каждому сразу придет в голову первое и единственное издательство комиксов — Oogway comics. Это молодые ребята, которые за несколько лет выросли и создали собственную фанбазу. Издательство объединяет иллюстраторов, но численность команды ограничена.
Чаще всего юные и молодые иллюстраторы в Таджикистане рисуют вне творческих объединений. Они зарабатывают на заказах, иногда иллюстрируют мероприятия или становятся частью дизайн-команд организаций.
Свои блоги наши художники и иллюстраторы ведут в Instagram. Единственное, что нас объединяет — взаимная подписка. Но есть замечательные девушки, которые создали творческое объединение The Designosaurs @the_designosaurs. Надеюсь, таких сообществ в Таджикистане будет больше.
Этим летом я работала над иллюстрациями для фестиваля EE CAMP 2022. В планах обновить резюме, загрузить новые работы в портфолио и изучить векторный рисунок для работы с новыми клиентами. Коммерческая иллюстрация доставляет мне огромное удовольствие и помогает расти.
Топ-3 цифровых иллюстратора, которых я рекомендую:
— @daloart.
Это ребята из Душанбе, за которыми я слежу и которыми вдохновляюсь.
Айжан Камбаралиева, 18 лет, город — Бишкек, @aikasword
О себе
Я digital-художница. Учусь в Кыргызском государственном университете строительства, транспорта и архитектуры им. Н.Исанова на дизайнера интерьера.
Рисованием увлекаюсь с детства, но серьезно занялась им два года назад. У меня нет единой техники рисования, но гризайль нравится больше всего. Для этого нужно всего два цвета, которые смешивают между собой и получают разные тона. Из материалов мне нравится работать с гуашью, простыми карандашами и графическим планшетом.
Об иллюстрациях и арт-искусстве
Арт-искусство нравится тем, что это прекрасный способ самовыражения, расслабления и получения удовольствия.
Бывают моменты, когда сложно что-то придумать, но в процессе работы ощущается азарт, рука двигается сама, а в голове появляются идеи. Развивается воображение, открывается твой маленький ребенок, который смотрит на работу и мир под другим углом.
При заказах такое состояние воспроизвести трудно. Но большинству заказчиков нравится необычный подход.
О сообществе иллюстраторов
В нашей стране есть много выдающихся художников. С каждым днем сообщество становится все больше, а арт-искусство востребованным.
Есть художники, которых узнают. Крупные компании заказывают работы у независимых творцов. Радует, что современные художники своими работами поднимают патриотичный дух, черпают вдохновение из национальной культуры.
Подростки в нашей стране интересуются традициями и историей, рисуют национальную одежду, сказки, легенды. Самая главная цель иллюстраторов — показать красоту нашей страны и живущих в ней людей.
Топ-3 цифровых иллюстратора, которых я рекомендую:
Севара Илхамжанова, 16 лет, город — Ташкент, @kisloe._.moloko
О себе
Осознанно я рисую с 14 лет. В поисках своей техники пробую разные направления. Рисую без лайна, сразу делаю работу в цвете после скетча. Так рисунок выглядит более живым. А для меня это выход из зоны комфорта.
Об иллюстрациях и арт-искусстве
Арт-искусство я люблю за разнообразие техник и жанров, а особенно за содержание. Хотела бы передавать через творчество свои переживания. Моя цель на будущее — делиться опытом.
О сообществе иллюстраторов
Само сообщество в нашей стране небольшое. Но маленькое окружение единомышленников у меня есть. Нас объединяет любовь к творчеству, в которое мы вкладываем частичку себя. Это наш общий способ самовыражения.
Топ-3 цифровых иллюстратора, которых я рекомендую:
— @goner__r. У девушки мрачные работы, она рисует интересных и пугающих созданий. Меня вдохновляет ее смелость
— @sevs_us. Целеустремленный и трудолюбивый человек
— @leendryconcept. Пугающие, но хорошие концепты. Ее работы мотивируют работать дальше.