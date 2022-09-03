Подростки из Центральной Азии о том, как создают музыку и какие музыканты их вдохновляют

Поговорили с подростками из Центральной Азии и узнали, как музыка помогает им самовыражаться, находить новых друзей и добиваться целей.





София Темирханова, 17 лет, город — Нур-Султан, @sofia_temi

О себе

Я студентка Казахской Национальной Академии Хореографии. Изучаю искусствоведение. Пишу песни на английском языке в жанре независимой музыки — инди. Первую песню написала в 15 лет.

О творчестве

Мою любовь к музыке определяет много факторов. Но главный — способность музыки объединять, излечивать и менять. Автор может изложить в песне то, что не может выразить в жизни.

Больше всего мне созвучны жанры инди-фолк, фолк-рок, фолк, slowcore и sadcore. Мне нравится искренность таких произведений, интеграция мифологии и художественных образов, упор на смысловую нагрузку. Но периодически вдохновение приводит меня и к альтернативному рок-звучанию.

Мои песни — это описание эпизодов из жизни с большим фокусом на личности. Я воспринимаю свое творчество не просто как клишированный крик души о потерянной любви, неудачном опыте и других страданиях, а как исследование жизни через призму прошлого опыта.

О сообществе музыкантов

В нашем городе я часто вижу кавер-группы и кавер-артистов. Мало кто из артистов выбирает авторское творчество.

Но меня радует, что в Казахстане появляется все больше артистов, которые создают музыку в разных жанрах. Молодых авторов объединяет чувствительность и особенное восприятие жизни, нестандартный разум, смелость.

Я тоже выхожу из зоны комфорта и готовлюсь представить свое творчество большему количеству людей. Буду вести активную деятельность на просторах социальных сетей, увеличивать количество живых выступлений. Мне нравится формат акустических сессий.

Топ-3 молодых музыканта, на которых рекомендую обратить внимание:

— Ali

— Odina

— Esme Bridie.

Мергали Алан, 17 лет, город — Уральск, @elliioin

О себе

Я студент. Занимаюсь вокалом. С раннего детства увлекаюсь музыкой и пением.

О творчестве

Я люблю музыку, потому что в ней есть свобода самовыражения. Для меня важно делиться своими эмоциями.

Мне нравятся такие жанры, как R&B, pop, K-pop, soul.

О сообществе музыкантов

В моем городе не часто можно встретить людей, которые интересуются музыкой. Но я нашел людей со схожими интересами.

Мои друзья слушают корейскую музыку в жанре K-Pop. Мы часто собираемся на музыкальных мероприятиях, обсуждаем новые альбомы.

Топ-3 молодых музыканта, на которых рекомендую обратить внимание:

— Conan Gray

— ENHYPEN

— Dequine.

Даниал GIVENBYSKY Бурханов, 16 лет, город — Нур-Султан, @givenbysky

О себе

Я родился в Ташкенте, но с раннего детства живу в городе Нур-Султан. Я рэп-исполнитель, резидент лейбла Soyuz Music. Выступаю под псевдонимом GIVENBYSKY.

О творчестве

Пишу песни с 12 лет, тексты создаю с 9 лет, а пою с 7-8 лет. Больше всего мне нравится рэп, но я считаю себя меломаном. Иногда отхожу от привычного стиля и пишу более мелодичные попсовые композиции.

Музыка — мой смысл и стиль жизни. Она всегда выручала меня в трудные моменты. Мотивировала на созидание чего-то масштабного. С музыкой намного легче проходить свой жизненный путь. В ней есть нечто магическое.

Музыка — самый верный друг и собеседник, который понимает меня лучше всех.

О сообществе музыкантов

В Казахстане много перспективных, амбициозных ребят, которые заслуживают признания и всеобщего интереса. Музыкальная индустрия в нашей стране только набирает обороты.

В Астане музыка развивается с меньшей скоростью, чем в Алматы. Но молодежью в северном регионе движут мечты, планы, амбиции и надежда.

90% моих слушателей — это граждане РФ, Беларуси и Украины. В Казахстане вкус у аудитории другой, поэтому музыку в моем стиле здесь не особо воспринимают. В будущем я бы хотел заявить о себе и в Казахстане, давать здесь концерты, развиваться.

Рекомендую обратить внимание на таких ребят, как PUSSYKILLER, Экси и Krizz.

Ролан Сагандыков, 18 лет, город — Алматы, @rolansay

О себе

Я родился в городе Балхаш. Занимаюсь музыкой, сонграйтом. Учусь на четвертом курсе отделения «Эстрадный вокал» в музыкальном колледже имени П. Чайковского в Алматы.

О творчестве

Песни пишу с 16 лет. Предпочтение отдаю таким стилям, как pop и R&B. Также нравится электронная и Нyperpop-музыка.

Музыка в моей жизни занимает большое место. Когда слышу хорошую песню или мелодию, испытываю наслаждение и эйфорию.

Музыка делает меня счастливым, заряжает энергией, дарит праздничное настроение. И я сам хочу дарить людям такое настроение.

О сообществе музыкантов

Я в поиске единомышленников, чтобы создать сообщество сонграйтеров.

Рекомендую послушать Conan Gray, Rina Sawayama и Troye Sivan. Именно эти люди вдохновляют меня на что-то новое.

Зияда Нурмухаммед, 17 лет, город — Павлодар, @_nurmukhammed017

О себе

Я студент первого курса. Учусь в ЕНУ на факультете «Журналистика». Пишу музыку с 12 лет. Считаю себя меломаном.

Мне нравятся разные жанры. У каждого музыкального направления свои особенности. Одна из любимых песен — Still Loving You группы Scorpions. Она завораживает манерой исполнения, текстом и атмосферой.

О творчестве

Мое творчество началось с банального — с любви. В дальнейшем я изучал и более глубокие темы. Аккомпанирую себе на пианино и гитаре. Писать биты пока не учился, но планирую.

Музыка — это сильный инструмент манипуляции. В творчестве настоящих артистов можно найти искренность и частичку души. Это привлекает больше всего.

Человек должен передавать через музыку то, что он чувствует. В любом творчестве можно найти успокоение, мотивацию и недостающие эмоции. Это может сделать как музыкант, так и слушатель.

О сообществе музыкантов

Набережная в Павлодаре — одна из самых атмосферных в Казахстане. Летними вечерами здесь собираются музыканты и люди, которые хотят их послушать. Интересно наблюдать, как артисты делятся своим творчеством и задают веселое настроение. В этом коммьюнити много талантов.

Топ-3 молодых музыканта, на которых рекомендую обратить внимание:

— Qanai

— Антон Токарев

— «Летай».

Димаш just dinn Ерденев, 17 лет, город — Алматы, @just_dinn

О себе

Я музыкальный артист под псевдонимом Just dinn. Родом из маленького городка Балхаш. Учусь в музыкальном училище имени П.И. Чайковского и живу в Алматы. Занимаюсь музыкой. Пишу все свои песни с нуля: от создания мелодии до выкладки на музыкальные площадки. Мои работы можно найти и послушать на всех цифровых площадках.

О творчестве

Активно я начал свою деятельность с конца 2020 года. Предпочитаю разные жанры музыки: от классики до альтернативного рока. В основном слушаю Trap, R&B, альтернативный рок, олдскульный американский рэп и современную эстраду.

Музыка для меня — это внутренний мир артиста. Искусство, которое превращает все переживания и мысли в мелодии. Благодаря музыке можно раскрыть внутренний мир и душу, создать необычную мелодию или интонацию пения.

О сообществе музыкантов

Круто, что в нашей стране много артистов подросткового возраста. Мы молоды и готовы создавать новую музыку, которая войдет в культуру и останется надолго.

Большинство молодых музыкантов предпочитает писать о том, насколько они круты, что у них пачки денег, красивые девушки, богатство. Так они хотят показать миру свои амбиции и крутость. Мне такое не нравится. Предпочитаю «трушный рэпчик».

Топ-3 молодых музыканта, на которых рекомендую обратить внимание:

— Папин Олимпос

—SLAVA MARLOW

—Ники Ко Мори.