Подростки из Центральной Азии о том, почему смотрят YouTube и что полезного находят в интернете

Познакомились с подростками из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана и узнали, как YouTube помогает им совмещать приятное и полезным и даже осваивать новую профессию.





О себе





Недавно я поступила на первый курс в КазГЮУ им. Нарикбаева и переехала в столицу.

Многие знают меня как блогера из YouTube, TikTok и Instagram под ником «МиссАйжанкз». Мой блог посвящен lifestyle-темам: студенческая жизнь, beauty, fashion tips.

О блоге







Вести блог на YouTube я начала, когда мне было 11 лет. Мотивацией был не источник дохода, а детское любопытство. Когда я была маленькой, часто снимала интересный для детей контент: challenge, лайфхаки, DIY. Теперь я снимаю видео на другие темы.



YouTube занимает больше времени, чем TikTok и Instagram, но контент здесь более ценный и весомый. YouTube привлекает меня тем, что все, кто смотрит видео здесь, не убивают время зря, наоборот, узнают и открывают для себя что-то новое.

О YouTube







В Казахстане YouTube слабо развит. Выпускается мало контента на казахском языке для детей маленького возраста. Но можно изменить ситуацию, если контенмейкерам будет оказана поддержка.





О себе







Я снимаю видео с 2018 года. Вел канал на русском языке, но теперь снимаю видео на узбекском языке.

О блоге



Сначала я снимал видео на темы, которые просили подписчики. Теперь направление канала поменялось на полезный контент, после просмотра которого люди могут узнать что-то новое.

У меня поднимется настроение, когда я читаю комментарии и понимаю, что мои видео помогают людям. Это дает мотивацию снимать больше.

О YouTube







YouTube — один из лучших социальных сетей. Здесь много информативных роликов, талантливых людей и молодых ребят, у которых полно новых идей. YouTube поддерживает всех, но некоторые контентмейкеры плохо разбираются в алгоритмах социальной сети, поэтому многие ценные видео остаются без внимания.

В Узбекистане YouTube только развивается. Раньше можно было найти кринжовые видео, приколы, вайны и другой низкокачественный контент. Теперь появилось много полезных роликов и хороших каналов: SUBYEKTIV, Texnoplov, Kunduzy.

В будущем мечтаю открыть школу, где буду обучать ребят, как продвигать себя в YouTube и других социальных сетях.

Мой топ-3 каналов на YouTube:



Ырыскелди Мамырбекова, 18 лет, город — Бишкек, @yryskeldiwch

О себе





Я готовлюсь к поступлению в университет мечты за границей. Недавно обновила телефон, завела канал на YouTube и теперь часто снимаю влоги.

О блоге

Первый телефон мне купили, когда я училась в шестом классе. С того момента снимаю окружающих и себя на камеру. Мне нравится готовить веселые, но информативные видео. Чтобы люди наслаждались и одновременно получали пользу. Для меня важно, чтобы подписчики не тратили время зря и получали качественную информацию и мотивацию.





О YouTube







Мне нравится смотреть видео на YouTube и вдохновляться. В планах учиться на дизайнера одежды, поэтому на YouTube я знакомлюсь с опытом других людей, с помощью видео нахожу единомышленников.

Например, вместо курсов шитья я смотрю туториал-видео и учусь шить. Все это доступно бесплатно. Вместо покупок дорогих книг об истории моды изучаю эту тему на YouTube.

Недавно в Бишкеке был фестиваль, где я узнала о кыргызских блогерах D Billions, видео которых набирают миллиарды просмотров. Я была впечатлена, когда увидела каверы многих знаменитостей и K-pop-айдолов на их песни.

Я смотрю видео блогеров-дизайнеров, поэтому мой топ каналов на YouTube, которые рекомендую в этой сфере:







— MsRosieBea

— Zoe Hong



— Luiza Almatova — YouTube блогер из Бишкека. У нее комфортные видео, которые она классно редактирует.

О себе





Я активно веду Instagram с 13 лет. Мой блог про любовь к себе, мотивацию и lifestyle.

О блоге





YouTube-канал я завела недавно. Мне всегда нравилось снимать себя и рассказывать про свою жизнь, но боялась публиковать видео. В этом году я переборола свой страх. Теперь снимаю влоги. Люблю, когда люди видят, что я делаю и чем занимаюсь в повседневной жизни.

О YouTube





YouTube — платформа, где можно найти все самое полезное и интересное. Это крутая площадка, где можно стать узнаваемым и заниматься любимым делом.

YouTube-блогеров объединяет самое важное — душевное спокойствие. Когда сидишь напротив камеры и говоришь с ней, то не чувствуешь себя странным.

Мой топ-3 каналов на YouTube:







Гулнур Ысқақ, 15 лет, город — Алматы, @gunyukaby

О себе





Я веду канал уже три года. Всегда мечтала стать блогером именно на YouTube. Снимаю видео с девяти лет.

Первым видео стал обзор на слаймы. Но тематики роликов меняются в зависимости от моих интересов. В данный момент я настроена на саморазвитие, поэтому снимаю видео об этом.

О YouTube





Мне всегда нравился YouTube больше, чем другие платформы. Здесь ценится качество. Любителей этой социальной сети объединяет любовь к хорошему контенту.

Недавно я поступила в колледж, поэтому буду снимать ролики про студенческую жизнь. Создавать контент, который будет полезен девочкам моего возраста или младше.