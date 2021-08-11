Instagram начал тестировать рекламу во вкладке «Магазин»

Instagram продолжает развивать e-commerce направление — в это раз соцсеть решила протестировать рекламу во вкладке «Магазин», где собраны онлайн-ретейлеры. Новый формат предполагает как создание отдельных изображений, так и каруселей.

Продавцы смогут продвигать свои товары на главной странице вкладки «Магазин» с пометкой «Реклама». Нажав на объявление, пользователь попадет на страницу с дополнительной информацией о товаре, где сможет увидеть его фотографии и перейти на сайт магазина, чтобы совершить покупку. Пользователи смогут сохранять товары в списках желаний или делиться ими с друзьями.

Как и другие рекламные продукты Instagram, реклама во вкладке «Магазин» будет работать по модели аукциона и будет показываться только на мобильных устройствах.

Первыми рекламу во вкладке «Магазин» протестируют несколько компаний США. Среди них — Away, Donny Davy, Boo Oh, DEUX и Fenty Beauty. Эти бренды охватывают наиболее популярные категории товаров на площадке: для красоты, домашнего декора, путешествий и домашних животных.

Источник: incrussia.ru