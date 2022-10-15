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Иностранцы о жизни в Центральной Азии: традиции, любимые места и национальная кухня
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15.10.2021

Иностранцы о жизни в Центральной Азии: традиции, любимые места и национальная кухня

Впечатления экспатов о жизни и работе в городах Центральной Азии.


Биджай Таманг, 30 лет, город — Астана, шеф-повар, @bijaykumartamang


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 Я приехал в Казахстан 29 марта. В этот день шел снег. Мне сразу понравилось здесь, так как я люблю такую погоду. Сразу же вышел прогуляться и нашел свои любимые места в городе — Центральный парк и Набережную.

Местные любят выезжать на природу, проводить там время с семьей и друзьями. Думаю, это связано с тем, что в Казахстане много действительно красивых мест. На данный момент у меня большая загруженность на работе, но как только появится время, планирую путешествие по стране.

Я еще не участвовал в традиционных мероприятиях, но мне нравится местная еда. Особенно люблю бешбармак.

Подробнее по ссылке.

Кристофер Шварц, город — Бишкек, Chief Research Editor, OSCE Academy


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Еще с детства я мечтал жить в азиатской стране. Однажды прочел роман «Потерянный горизонт» и с тех пор искал свою заповедную страну Шангри-Ла. Кыргызстан показался мне отличным вариантом.

В связи с финансовыми и временными ограничениями, я не так много путешествовал по Кыргызстану. Кроме Бишкека, побывал по всему Иссык-Кулю и немного в других частях страны. В планах посвятить путешествиям больше времени.

Из того, что я видел, больше всего мне нравится северная часть Иссык-Куля. Меня увлекла археология и уникальная история этого региона. Мое любимое место — легендарное захоронение святого Матфея. Недалеко от него я сделал предложение жене.

Подробнее по ссылке.

Шон Диллон, 28 лет, город — Бишкек, Regional Data Strategist, Central & South Asia at Accelerate Prosperity, @sdlon


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 Я прилетел в Бишкек в 05:00. Спустя несколько часов отправился на Ортосайский рынок. Увидел традиционную кыргызскую жизнь на этом небольшом базаре. Потом посетил кофейню в центре города, где заказал бразильский кофе и французскую выпечку. Этот невероятный микс традиций и современности и сегодня характеризует для меня Бишкек.

Бишкек — динамичный город. Здесь можно найти все: от ресторанов с традиционной едой до японского кафе с шеф-поваром из Токио. Много баров с легкой музыкой и классной атмосферой. Этим город напоминает мне Торонто. Есть классные кофейни, где можно взять южноамериканский кофе — для меня, как любителя, это важно.

Кыргызы — один из самых дружелюбных народов, которые я встречал. Я уже нашел здесь друзей. Будь то на работе или в путешествии, люди всегда стараются сделать так, чтобы мне было комфортно. Заводить знакомства легко, и я ценю это.

Подробнее по ссылке.

Шамир Ханал, город — Бишкек, руководитель программы GIZ в Кыргызстане, linkedin


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Оказавшись в Кыргызстане, понял, что люди здесь невероятно дружелюбные. Буквально в первую неделю моего пребывания меня позвали на свадьбу. Пригласили потанцевать, стать частью общества.

В Бишкеке хорошо развита культурная жизнь. Здесь можно посетить театр и увидеть балет мирового уровня, а в местной филармонии проводятся отличные выступления.

Однажды мне посчастливилось увидеть состязания по кок-бору. Это похоже на английское поло, но выглядит сложнее. Люблю посещать подобные национальные мероприятия.

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Гордон Хаскинс, город — Алматы, председатель правления Al Hilal Bank, linkedin


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Казахстан не раз удивлял меня за то время, что я здесь живу, и продолжает это делать до сих пор. Мы с женой любим путешествовать, бывали почти во всех уголках страны. Каждый раз поражаемся красотой природы.

Неожиданно оказалось, что Казахстан схож с Канадой. Здесь такие же климат и местность. Когда-то у меня были фотографии гор Алматы и степей Астаны и похожие кадры из Альберты, откуда родом моя жена. Жители обоих стран не могли точно сказать, где были сняты эти изображения.

Казахстанцы невероятно гостеприимные люди. Недавно мы с женой и друзьями ехали из Акбулака. По дороге встретили женщину, которая продавала ручные изделия у дороги. Мы остановились и начали разговор, после которого она пригласила нас на обед. Мы отлично провели время.

Подробнее по ссылке.

Белал Бажук, 48 лет, город — Атырау, шеф-повар, linkedin


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Я впервые работаю в стране, где погода может опускаться до -40 градусов. Меня также удивляет, что люди всегда ищут новые идеи.

Я бывал в Боровом, Астане, Атырау и Актобе. Мой любимый город после Актау — Алматы. Это место с интересной историей, доброжелательными и открытыми людьми, красивыми зданиями и чистыми улицами.

Мои коллеги для меня как семья. Поэтому часто приглашают меня на традиционные мероприятия. Свадебные традиции в Ливане похожи на казахские. Здесь также приглашают всех родственников и друзей, составляют программу праздника и готовят много еды. Я знаю это на своем опыте, так как моя жена казашка. У нас четверо детей.

Подробнее по ссылке.

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#казахстан #кыргызстан #узбекистан #иностранцы #экспаты
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.