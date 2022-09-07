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Интересные традиции и уникальная история: Кыргызстан глазами иностранца из США
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Кристофер Шварц

город — Бишкек, Chief Research Editor, OSCE Academy

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05.09.2022

Интересные традиции и уникальная история: Кыргызстан глазами иностранца из США

Академик Кристофер Шварц рассказал о своем переезде в Кыргызстан, поделился первыми впечатлениями и назвал любимое место в стране.


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О себе

Я американец. Живу за пределами США около 13 лет. Это время провел между двумя странами: Бельгией, где я учусь в докторантуре, и Кыргызстаном, в котором я работаю журналистом и исследователем. До отъезда из родной страны был сub reporter — начинающим репортером.

О Кыргызстане

Я переехал в Кыргызстан по нескольким причинам. Изначально моим интересом было исламоведение. Центральная Азия в этой дисциплине сравнима с «черной дырой». Она притягивает многих ученых. Как журналиста меня также заинтриговал статус Кыргызстана как «островка демократии» в регионе.

Еще с детства я мечтал жить в азиатской стране. Однажды прочел роман «Потерянный горизонт» и с тех пор искал свою заповедную страну Шангри-Ла. Кыргызстан показался мне отличным вариантом.

Я изучал Кыргызстан с 2005 года. В 2011 году дважды посетил эту страну. В первый раз приехал в качестве журналиста, а затем по академической деятельности. Меня удивило, как традиционная сельская идентичность сталкивалась и смешивалась с современной городской в рамках процесса постсоветского наследия.

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В связи с финансовыми и временными ограничениями, я не так много путешествовал по Кыргызстану. Кроме Бишкека, побывал по всему Иссык-Кулю и немного в других частях страны. В планах посвятить путешествиям больше времени.

Из того, что я видел, больше всего мне нравится северная часть Иссык-Куля. Меня увлекла археология и уникальная история этого региона. Мое любимое место — легендарное захоронение святого Матфея. Недалеко от него я сделал предложение жене.

О деятельности

Сегодня я занимаю позицию главного редактора-исследователя Академии ОБСЕ в Бишкеке.

По большей части Академия — это университет, работающий под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в координации с Министерством образования Кыргызстана.

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В мои обязанности входит редактирование академических журналов, связь с авторами аналитических обзоров и исследовательских работ, подбор рецензентов, управление корректурой и так далее.

О традициях

Я женился на кыргызстанке. Благодаря этому познакомился со всем спектром кыргызских традиций. Большинство из них не адаптированы к современному миру. Однако есть и интересные традиции, которые стоит сохранить.

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Традиционная кухня было создана для нужд кочевого образа жизни, когда людям нужно было много двигаться. Сегодня она может вызывать проблемы со здоровьем. Потому что сейчас кыргызы живут по-другому.

О планах

В скором времени я оканчиваю докторантуру. У меня есть предложения о работе в Кыргызстане и США. Я не вижу большой разницы между этими двумя странами, поэтому пока не решил, где останусь.

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#кыргызстан #бишкек #сша #экспаты #обсе
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