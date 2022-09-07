Интересные традиции и уникальная история: Кыргызстан глазами иностранца из США

Академик Кристофер Шварц рассказал о своем переезде в Кыргызстан, поделился первыми впечатлениями и назвал любимое место в стране.









О себе

Я американец. Живу за пределами США около 13 лет. Это время провел между двумя странами: Бельгией, где я учусь в докторантуре, и Кыргызстаном, в котором я работаю журналистом и исследователем. До отъезда из родной страны был сub reporter — начинающим репортером.

О Кыргызстане

Я переехал в Кыргызстан по нескольким причинам. Изначально моим интересом было исламоведение. Центральная Азия в этой дисциплине сравнима с «черной дырой». Она притягивает многих ученых. Как журналиста меня также заинтриговал статус Кыргызстана как «островка демократии» в регионе.

Еще с детства я мечтал жить в азиатской стране. Однажды прочел роман «Потерянный горизонт» и с тех пор искал свою заповедную страну Шангри-Ла. Кыргызстан показался мне отличным вариантом.

Я изучал Кыргызстан с 2005 года. В 2011 году дважды посетил эту страну. В первый раз приехал в качестве журналиста, а затем по академической деятельности. Меня удивило, как традиционная сельская идентичность сталкивалась и смешивалась с современной городской в рамках процесса постсоветского наследия.





В связи с финансовыми и временными ограничениями, я не так много путешествовал по Кыргызстану. Кроме Бишкека, побывал по всему Иссык-Кулю и немного в других частях страны. В планах посвятить путешествиям больше времени.

Из того, что я видел, больше всего мне нравится северная часть Иссык-Куля. Меня увлекла археология и уникальная история этого региона. Мое любимое место — легендарное захоронение святого Матфея. Недалеко от него я сделал предложение жене.

О деятельности

Сегодня я занимаю позицию главного редактора-исследователя Академии ОБСЕ в Бишкеке.

По большей части Академия — это университет, работающий под эгидой Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в координации с Министерством образования Кыргызстана.





В мои обязанности входит редактирование академических журналов, связь с авторами аналитических обзоров и исследовательских работ, подбор рецензентов, управление корректурой и так далее.

О традициях

Я женился на кыргызстанке. Благодаря этому познакомился со всем спектром кыргызских традиций. Большинство из них не адаптированы к современному миру. Однако есть и интересные традиции, которые стоит сохранить.





Традиционная кухня было создана для нужд кочевого образа жизни, когда людям нужно было много двигаться. Сегодня она может вызывать проблемы со здоровьем. Потому что сейчас кыргызы живут по-другому.

О планах

В скором времени я оканчиваю докторантуру. У меня есть предложения о работе в Кыргызстане и США. Я не вижу большой разницы между этими двумя странами, поэтому пока не решил, где останусь.