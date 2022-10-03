Иностранец из Непала о жизни в Кыргызстане, лучших местах для путешествий и традиционной еде

Шамир Ханал — специалист в области устойчивого развития экономики. Последние несколько лет он живет и работает в Кыргызстане, где руководит программой немецкого агентства по международному сотрудничеству. В интервью он рассказал о том, какой видит страну и людей.​​





О себе

Я родом из Непала. Получил степень MBA по финансам в США. Работал консультантом в американских организациях, таких как JPMorgan Chase & Co, General Electric. Рассматривал финансовые структуры, предсказывал тренды. Во время работы узнал о направлении Development Cooperation. Главный фокус здесь — национальные государства и их развитие. Я понял, что хочу использовать свои навыки и знания, чтобы помочь населению разных стран жить лучше, увеличить доход и развиваться.

В корпоративном мире сложно увидеть, как твоя деятельность оказывает влияние на окружающий мир. Ведь ты лишь часть большого механизма. Поэтому я люблю работу, которую делаю сейчас. Здесь видно, как усилия каждого человека меняют окружающий мир на всех уровнях: от фермеров, которые начинают использовать более экологические методы выращивания урожая, до правительств, что разрабатывают новую политику для развития зеленой экономики.

Я аналитик. Люблю цифры. Последние 18 лет работаю в международной сфере, помогая правительствам разных стран и компаниям частного сектора развивать устойчивую экономику. Мне доставляет удовольствие разбираться в трендах развития. Работа позволяет мне путешествовать, встречаться с новыми людьми, видеть небольшие деревни и мегаполисы.

О переезде

Наша работа построена по проектному принципу. Как только заканчивается один, нужно двигаться дальше. Обычно проекты длятся три-четыре года. После окончания рассматриваем разные варианты и выбираем тот, где сможем помочь больше всего.

Мы действуем глобально. Ранее я работал в Непале. Более пяти лет провел в Узбекистане. Затем жил в Лаосе, где моя деятельность распространялась еще на три страны: Камбоджу, Вьетнам и Мьянму.

Около четырех лет назад получил приглашение приехать в Кыргызстан. Мне было интересно поработать здесь. Это небольшая красивая страна, которая делает шаги к построению зеленой экономики. Я решил, что это лучшее место для моих навыков. Знал, что страна безопасна, поэтому приехал вместе с семьей.

Впервые я побывал в Кыргызстане в 2010 году во время короткой бизнес-поездки. Тогда увидел, насколько дружелюбные здесь люди. Понравилось, что Бишкек — зеленый город. Приехав на более долгий срок, я убедился в верности первых впечатлений.

О деятельности

Я работаю в «Германском обществе по международному сотрудничеству». Это глобальная организация, офисы которой находятся в 90 странах по всему миру. Наша главная задача проста — сделать будущее лучше для всех. Действуем в нескольких сферах: от экономики до образования и системы здравоохранения.





Работаем над внедрением политик по развитию. При необходимости направляем деятельность местных организаций и даем советы. Организуем обмен успешным опытом между странами. Налаживаем отношения с локальными партнерами. В Кыргызстане проводим профессиональные тренинги по экономическому развитию и здравоохранению.

Я глава программы в Кыргызстане. Занимаюсь менеджментом разных команд, которые работают напрямую с местными организациями. Даю им идеи, направления для развития. Администрирую проекты. Кроме того, слежу, чтобы финансовые средства тратились эффективно и оказывали реальное влияние на ситуацию. Наш главный инвестор — Германия. Кроме того, мы спонсируемся Европейским Советом и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству.

О людях и традициях

Еще во время учебы в США я встречал студентов из Центральной Азии. Помню, что они часто собирались вместе, готовили национальную еду, приглашали всех поучаствовать. Подобная сплоченность и солидарность всегда характеризовали для меня этот регион.

Оказавшись в Кыргызстане, понял, что люди здесь невероятно дружелюбные. Буквально в первую неделю моего пребывания меня позвали на свадьбу. Пригласили потанцевать, стать частью общества.

Оказавшись в Кыргызстане, понял, что люди здесь невероятно дружелюбные

По работе я часто выезжаю в небольшие деревни. Местные всегда приглашают домой, накрывают стол и ставят все самое лучшее. Меня удивляет, как здесь ценят гостей.

В Бишкеке хорошо развита культурная жизнь. Здесь можно посетить театр и увидеть балет мирового уровня, а в местной филармонии проводятся отличные выступления.

Однажды мне посчастливилось увидеть состязания по кок-бору. Это похоже на английское поло, но выглядит сложнее. Люблю посещать подобные национальные мероприятия.

О Кыргызстане

Я бывал почти во всех уголках страны. Каждый раз, когда приезжаю в южные регионы, добавляю пару килограммов. Еда здесь отличная. В Оше готовят лучшую самсу, которую я пробовал. Здесь также делают вкусную дымламу. Плов замечательный во всех регионах страны. Традиционные супы — отдельное удовольствие.

Чтобы насладиться природой, я еду на север Кыргызстана. Нельзя не упомянуть Иссык-Куль — атмосферное место, в котором можно перезарядиться. Люблю трекинги в национальном парке Ала-Арча. Однажды с семьей побывали в Чон-Кемине. Здесь можно почувствовать традиционную жизнь кыргызов. Для меня это был уникальный шанс понять, как устроена деятельность фермеров.

О планах

В ноябре я заканчиваю деятельность в Кыргызстане. За это время мы начали проекты и построили структуру, которые помогут в дальнейшем развитии страны. Следующая остановка — Индонезия, где я буду заниматься схожими вещами.

Мы с семьей прожили четыре года в этой замечательной стране. Заберем с собой часть Кыргызстана.





Источник фотографий: mydreamsmagazine.com