«Планирую знакомиться с традициями и учить казахский язык», — ливанец о переезде в Казахстан, деятельности и людях

Познакомились с шеф-поваром из Ливана Белалом Бажуком и узнали о его первых впечатлениях от Казахстана и местных традиций.





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О себе

Я родился в Ливане. Мой родной город — Бейрут. Вырос в семье, которая профессионально занимается кейтерингом — приготовлением блюд, их доставкой и обслуживанием клиентов. С детства помогал родителям в работе.

Учился в университете по специальности Hotel Management and Culinary Arts, после чего прошел специальные курсы в Италии и Франции. Окончил обучение в Мэриленде, США, где получил степень в области Food Production Management.

Могу назвать себя международным специалистом. Я работал в качестве главного кондитера и шеф-повара во многих странах: ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Судан, Танзания, Джибути, Йемен, Катар, ЮАР.

В 2009 году отель сети Marriott International в Атырау пригласил меня на позицию шеф-кондитера. Я не работал в этом регионе и ничего не знал о Казахстане. Мне было интересно посетить Центральную Азию и добавить новую страну в свое резюме. Потому принял предложение.

О первом впечатлении

Впервые я приехал в Казахстан больше 13 лет назад. Это был вечер летнего июльского дня. Я ожидал, что в 22:00 будет уже темно, однако в это время было все еще солнечно. Поэтому мне сразу понравилась погода.

Местный персонал был дружелюбным и гостеприимным. Я отметил схожесть казахской и ливанской культур. В нашей стране тоже принято уважать гостей, помогать иностранцам на улицах и сохранять крепкие семейные связи.

О деятельности

Я работаю в Compass Group — это крупнейшая международная компания, которая оказывает кейтеринговые услуги. Моя позиция — начальник подразделения в Атырау.

Как шеф-повар я отвечаю за качество продуктов, их приготовление и презентацию. В мои обязанности входит закупка ингредиентов, контроль запасов, отслеживание цен и управление бюджетом. Кроме того, я отвечаю за соблюдение санитарных норм на рабочем месте.





Также я менеджер по обучению. Провожу обучающие тренинги для персонала.

Мне нравится моя работа. Я продолжаю семейную традицию. Считаю приготовление еды отдельным видом искусства. ​

О Казахстане и традициях

Я впервые работаю в стране, где погода может опускаться до -40 градусов. Меня также удивляет, что люди всегда ищут новые идеи.

Я бывал в Боровом, Астане, Атырау и Актобе. Мой любимый город после Актау — Алматы. Это место с интересной историей, доброжелательными и открытыми людьми, красивыми зданиями и чистыми улицами.

Мои коллеги для меня как семья. Поэтому часто приглашают меня на традиционные мероприятия. Свадебные традиции в Ливане похожи на казахские. Здесь также приглашают всех родственников и друзей, составляют программу праздника и готовят много еды. Я знаю это на своем опыте, так как моя жена казашка. У нас четверо детей.

О планах

Я не планирую уезжать из Казахстана. Возможно, останусь здесь, когда выйду на пенсию. Буду воспитывать детей, узнавать больше о местной культуре, знакомиться с традициями и учить казахский язык.