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Индия опередила Китай по числу жителей
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Главный

Сегодня в 11:12

Индия опередила Китай по числу жителей

Индия стала самой населенной страной в мире, обогнав Китай.

На 14 апреля население Индии составляло 1 425 782 975 человек. По данным независимой организации World Population Review, на 17 апреля в стране проживают 1 425 937 441 человек по сравнению с 1 425 744 008 гражданами КНР.

Индия обладает огромным экономическим потенциалом, обусловленным не только численностью, но и составом населения. На 100 трудоспособных жителей в стране приходится 47 нетрудоспособных против 68 нетрудоспособных 25 годами ранее. К 2048 году отношение опустится до 45, а страна поднимется с 43 на 23 место в списке государств с наименьшими значениями этого показателя.

В Китае на 100 трудоспособных приходится 45 нетрудоспособных, но за 25 лет показатель повысится до 68.

Источник: interfax.ru

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