Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/208/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/2087a6b224270a6f850fec06f342132c.png
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
immigranty-o-zhizni-v-gruzii-oae-i-ssha-trudoustroystvo-dokumenty-adaptaciya
Иммигранты о жизни в Грузии, ОАЭ и США: трудоустройство, документы, адаптация
291

Сегодня в 11:45

Иммигранты о жизни в Грузии, ОАЭ и США: трудоустройство, документы, адаптация

Рассказываем о том, как найти работу и переехать в другую страну, а также о трудностях, с которыми вы можете столкнуться в процессе.

Релокация в Грузию

Ксения Полипова, 30 лет, город — Тбилиси, флорист-декоратор, @ksenya_polipova

Ксения Полипова

Я не искала вакансии в Грузии. Меня пригласили возглавить цветочную студию, которая также занимается организацией свадеб. На эту работу меня порекомендовали знакомые.​

В Грузии востребованы управленцы предприятий со свежим взглядом и новым видением, маркетологи, SMM-менеджеры и специалисты beauty-сферы.

Так как для казахстанцев в Грузии действует безвизовый режим, мне понадобился только паспорт. Для официального трудоустройства также понадобился только паспорт, а всеми остальными документами занималась приглашающая сторона.

Компания предоставила мне жилье рядом со студией флористики и хорошую заработную плату.

Адаптация прошла хорошо. Так как Грузия — туристическая страна, мне было интересно все: изучить местность, посетить достопримечательности, а также проанализировать местный цветочный рынок.​

Рабочие процессы в первое время отличались от того, к чему я привыкла в Казахстане.

Грузия — страна с историей. Главный совет при переезде — изучить ее. Грузины — темпераментный народ. Рекомендую выучить хотя бы пару основных фраз на грузинском языке.​

Подробнее по ссылке.

Релокация в США

Дархонбек Маматалиев, 25 лет, штат Пенсильвания, iOS-инженер в Uber, @darhonbek, Telegram-блог, Linkedin

дархонбек

Когда я искал работу в США из Узбекистана, то понятия не имел, как здесь все устроено. Подавался онлайн на 14-16 позиций, но получил только один отклик.

У меня есть друг Нурлан Жаныбек, который помог мне получить реферал от офиса компании EPAM в США. Я прошел интервью и получил оффер.

Для переезда по визе L1 компания нанимает иммиграционную фирму. Она даст вам список документов, которые нужно собрать. Здесь case by case могут отличаться. Например, если у вас семья и дети.

Для того чтобы переехать США через EPAM и получить Green Сard, надо поработать в любом офисе EPAM больше 12 месяцев, запросить релокацию в США, найти проект и пройти собеседование, получить L1 визу.

Через год после релокации можно запросить EPAM, начать процесс Green Сard. Не путайте это с лотереей, это другой процесс, с более высокими шансами на получение.

Совет для IT специалистов: Переехать напрямую в США сложно. Легче устроиться на работу в европейский офис компании, поработать год и уже после переезжать по L1 визе.

Подробнее по ссылке.

Релокация в ОАЭ

Жадыра Алим, город — Алматы, стюардесса, @zhadyra_alim

IMG_9286.JPG

До 2020 года я работала стюардессой в Etihad Airways. Вакансию нашла на сайте авиакомпании, а собеседование проходила в Алматы. В ОАЭ особенно востребованы вакансии в сфере обслуживания и IT.

Все документы, включая Emirates ID и медстраховку, готовила национальная авиакомпания Etihad Airways. Они также оплатили все расходы.

Адаптация была сложной. Во время тренингов мы работали с коллегами из разных стран и было сложно понять их акцент. Но введение в рабочий процесс в ОАЭ проходит легко и быстро.

Рекомендую выбирать большую и проверенную компанию, где предоставляют жилье и хороший социальный пакет. В противном случае всю зарплату вы будете тратить на аренду жилья и такси.

Перед тем как принять решение, досконально изучите договор.

Подробнее по ссылке.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#нашивмире #переезд #оаэ #сша #релокация
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Места для своих в Москве: где предпочитают проводить время наши соотечественники
2193
IT-специалисты из Центральной Азии о том, как стать востребованным специалистом за ру...
2026
9 казахстанцев, которые добились успеха в США
17127
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.