Иммигранты о жизни в Грузии, ОАЭ и США: трудоустройство, документы, адаптация

Рассказываем о том, как найти работу и переехать в другую страну, а также о трудностях, с которыми вы можете столкнуться в процессе.







Релокация в Грузию





Ксения Полипова, 30 лет, город — Тбилиси, флорист-декоратор, @ksenya_polipova





Я не искала вакансии в Грузии. Меня пригласили возглавить цветочную студию, которая также занимается организацией свадеб. На эту работу меня порекомендовали знакомые.​

В Грузии востребованы управленцы предприятий со свежим взглядом и новым видением, маркетологи, SMM-менеджеры и специалисты beauty-сферы.

Так как для казахстанцев в Грузии действует безвизовый режим, мне понадобился только паспорт. Для официального трудоустройства также понадобился только паспорт, а всеми остальными документами занималась приглашающая сторона.

Компания предоставила мне жилье рядом со студией флористики и хорошую заработную плату.

Адаптация прошла хорошо. Так как Грузия — туристическая страна, мне было интересно все: изучить местность, посетить достопримечательности, а также проанализировать местный цветочный рынок.​

Рабочие процессы в первое время отличались от того, к чему я привыкла в Казахстане.

Грузия — страна с историей. Главный совет при переезде — изучить ее. Грузины — темпераментный народ. Рекомендую выучить хотя бы пару основных фраз на грузинском языке.​

Подробнее по ссылке.

Релокация в США





Дархонбек Маматалиев, 25 лет, штат Пенсильвания, iOS-инженер в Uber, @darhonbek, Telegram-блог, Linkedin





Когда я искал работу в США из Узбекистана, то понятия не имел, как здесь все устроено. Подавался онлайн на 14-16 позиций, но получил только один отклик.

У меня есть друг Нурлан Жаныбек, который помог мне получить реферал от офиса компании EPAM в США. Я прошел интервью и получил оффер.

Для переезда по визе L1 компания нанимает иммиграционную фирму. Она даст вам список документов, которые нужно собрать. Здесь case by case могут отличаться. Например, если у вас семья и дети.

Для того чтобы переехать США через EPAM и получить Green Сard, надо поработать в любом офисе EPAM больше 12 месяцев, запросить релокацию в США, найти проект и пройти собеседование, получить L1 визу.

Через год после релокации можно запросить EPAM, начать процесс Green Сard. Не путайте это с лотереей, это другой процесс, с более высокими шансами на получение.

Совет для IT специалистов: Переехать напрямую в США сложно. Легче устроиться на работу в европейский офис компании, поработать год и уже после переезжать по L1 визе.

Подробнее по ссылке.

Релокация в ОАЭ





Жадыра Алим, город — Алматы, стюардесса, @zhadyra_alim





До 2020 года я работала стюардессой в Etihad Airways. Вакансию нашла на сайте авиакомпании, а собеседование проходила в Алматы. В ОАЭ особенно востребованы вакансии в сфере обслуживания и IT.

Все документы, включая Emirates ID и медстраховку, готовила национальная авиакомпания Etihad Airways. Они также оплатили все расходы.

Адаптация была сложной. Во время тренингов мы работали с коллегами из разных стран и было сложно понять их акцент. Но введение в рабочий процесс в ОАЭ проходит легко и быстро.

Рекомендую выбирать большую и проверенную компанию, где предоставляют жилье и хороший социальный пакет. В противном случае всю зарплату вы будете тратить на аренду жилья и такси.

Перед тем как принять решение, досконально изучите договор.

Подробнее по ссылке.