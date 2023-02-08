Релокация в Грузию. Казахстанцы о том, как получить работу за рубежом и переехать по рабочему контракту​ ​

Соотечественники рассказали том, что нужно знать перед релокацией в Грузию, и какие особенности рабочего процесса в этой стране.

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Ксения Полипова, 30 лет, город — Тбилиси, флорист-декоратор, @ ksenya_polipova





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О поиске работы

Я не искала вакансии в Грузии. Меня пригласили возглавить цветочную студию, которая также занимается организацией свадеб. На эту работу меня порекомендовали знакомые.​

В Грузии востребованы управленцы предприятий со свежим взглядом и новым видением, маркетологи, SMM-менеджеры и специалисты beauty-сферы.

О релокации

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Так как для казахстанцев в Грузии действует безвизовый режим, мне понадобился только паспорт. Для официального трудоустройства также понадобился только паспорт, а всеми остальными документами занималась приглашающая сторона.

Компания предоставила мне жилье рядом со студией флористики и хорошую заработную плату.

Адаптация прошла хорошо. Так как Грузия — туристическая страна, мне было интересно все: изучить местность, посетить достопримечательности, а также проанализировать местный цветочный рынок.​

Рабочие процессы в первое время отличались от того, к чему я привыкла в Казахстане. У нас все четко, быстро, профессионально. В Грузии же все можно было получить только через знакомых, а ответ от подрядчика нужно было ждать неделю. Сегодня ситуация изменилась, все стало оперативнее. Живя в Грузии три года, я стала проще относиться к подобным моментам, научилась находить ко всем подход.​

Рекомендации

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Грузия — страна с историей. Главный совет при переезде — изучить ее. Грузины — темпераментный народ. Рекомендую выучить хотя бы пару основных фраз на грузинском языке.​

Нужно взвесить все «за» и «против» и быть уверенным, что вы сможете себя здесь реализовать.

Но прежде всего: надо влюбиться в Грузию и считать ее своим домом, уважать ее жителей и местные обычаи.

Майя Султанахметова, 34 года, город — Тбилиси, HR-рекрутер, Linkedin









О себе​

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Я в HR уже больше 12 лет. Последние два года работаю в сфере рекрутинга. Моя задача — находить и нанимать в компании IT-разработчиков и SAP-консультантов.

У меня удаленный режим работы. Мне нужен только ноутбук, телефон и хороший интернет. Все IT-рекрутеры могут работать удаленно, если нет определенных особенностей и привязки к компании.

О релокации в Грузию​

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В январе этого года я переехала в Грузию. У компании, где я работаю, есть планы в будущем открыть в этой стране филиал. А у меня есть возможность общаться, находить IT-специалистов и нанимать их в наши международные проекты.

В Грузии есть потребность сотрудников в сфере строительства, IT и образования. На сайтах о поиске работы много вакансий менеджеров по продажам, рекрутеров, домработниц и нянь.

Важно отметить, что в самом Тбилиси больше 50 частных школ. Большую часть из них открыли за последний год. Это значит, что есть вакансии учителей и тренеров по кружкам. Вакансии туристических гидов и отельных работников здесь также актуальны.

Принцип хантинга у нас похож: IT-рекрутеры хантят в Грузию хороших IT-специалистов.

Релокация здесь есть, только если это хорошие и редкие специалисты. Компании поддерживают разработчиков и финансово помогают им с расходами.

Без ВНЖ здесь можно арендовать жилье, купить автомобиль, оформить ребенка в государственную школу, открыть счет в банке. Для приезда достаточно иметь только загранпаспорт.

Рекомендации

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Грузины — гостеприимный народ. Им нравится, когда ты общаешься с ними на грузинском языке. Взрослое поколение знает русский язык, но молодежь не всегда говорит на нем. Рекомендую выучить базовые грузинские слова.