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Как переехать в ОАЭ по рабочему контракту: документы, релокация и адаптация
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Сегодня в 13:45

Как переехать в ОАЭ по рабочему контракту: документы, релокация и адаптация

Спросили у соотечественников, которые переехали в ОАЭ по работе, что нужно знать перед релокацией и какие особенности рабочего процесса в стране.


Жадыра Алим, город — Алматы, стюардесса, @zhadyra_alim

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О поиске работы

До 2020 года я работала стюардессой в Etihad Airways. Вакансию нашла на сайте авиакомпании, а собеседование проходила в Алматы. В ОАЭ особенно востребованы вакансии в сфере обслуживания и IT.

О релокации

Все документы, включая Emirates ID и медстраховку, готовила национальная авиакомпания Etihad Airways. Они также оплатили все расходы. Подготовка заняла месяц.

Перед тем как принять решение, досконально изучите договор

При переезде компания предоставила документы, билеты на перелет в бизнес-классе, транспорт и жилье.

Адаптация была сложной. Во время тренингов мы работали с коллегами из разных стран и было сложно понять их акцент. Но введение в рабочий процесс в ОАЭ проходит легко и быстро.

Рекомендации

Рекомендую выбирать большую и проверенную компанию, где предоставляют жилье и хороший социальный пакет. В противном случае всю зарплату вы будете тратить на аренду жилья и такси.

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Перед тем как принять решение, досконально изучите договор.

Перед переездом стоит знать, что в ОАЭ желательно одеваться закрыто. Во время Рамадана не есть в публичных местах. Парочкам нельзя держаться за руки в публичных местах. Особенно строгие правила в Абу-Даби.

Елдос Мухтарулы, 32 года, город — Дубай, операционный директор

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О поиске работы

Я думал о переезде в Дубай еще в 2017 году, но был занят карьерой в Казахстане. Так получилось, что работодатель вышел на меня сам, так как я когда-то подавался в их компанию, и в базе осталось мое резюме.

В Эмиратах востребованы разработчики, продуктологи, консультанты, хоспиталити специалисты, а также профессионалы в сфере логистики и нефтегазовой отрасли.

О релокации

Для релокации мне был нужен паспорт, свидетельство о браке и свидетельство о рождении ребенка. Весь процесс быстрый, занял месяц-полтора, а главное — работодатель все сделал сам.

Дубай — это melting pot национальностей со всего мира

Компания предоставила релокационный пакет в размере, почти равной одной месячной заработной плате, и скидку от отелей-партнеров на время, пока я легализовывался по приезде.

Процесс адаптации прошел гладко, так как у нас молодой, открытый и интернациональный коллектив. Я стал первым сотрудником из Казахстана в истории компании.

Рекомендации

Рекомендую искать работу через реферала или человека, который уже трудится в компании, где вы хотите работать.

Будьте готовы, что процесс поиска, трудоустройства и переезда займет время, так как конкуренция в ОАЭ бешенная.

В этой стране нужно быть open minded. Дубай — это melting pot национальностей со всего мира. У разных людей особенный менталитет, но все они счастливо живут вместе. Это уникальный город.

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