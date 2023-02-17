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Релокация в США. Жители Центральной Азии о том, как получить работу за рубежом и переехать по рабочему контракту​ ​
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Сегодня в 13:45

Релокация в США. Жители Центральной Азии о том, как получить работу за рубежом и переехать по рабочему контракту​ ​

Продолжаем делиться историями релокации соотечественников за рубеж. В материале рассказываем о том, как переехать в США по работе.

Карима Малик, 21 год, город — Алматы, директор визового центра, @toop_tiip

карима м

О поиске работы

На четвертом курсе бакалавриата я искала международные стажировки и работу по специальности «Ресторанное дело и гостиничный бизнес». Нашла множество круизных компаний, которые предлагают работу в сфере гостеприимства. И еще до окончания вуза получила контракт в США от компании OCEANIA CRUISES.

Сфера гостеприимства никогда не потеряет свою актуальность. Люди всегда хотят путешествовать и узнавать культуру разных стран.

О релокации

Я получила контракт в феврале 2022 года, но из-за учебы переехала только в июле. Для релокации мне понадобились такие документы, как паспорт моряка, медстраховка для моряка, вакцинация от желтой лихорадки, начальная подготовка по безопасной жизнедеятельности на судне, медкнижка, виза категории C1/D.

Процесс получения документов длился два месяца. Но если вы готовы приступить к работе сразу после приглашения, документы можно подготовить в течение двух недель.

Компания предоставила нам бесплатное жилье в каюте, четырехразовое питание, специальные скидки во всех странах, авиабилеты комфорт класса, отели во время транзита. Компания также покрывала расходы на документы.

Работа в круизе отличается от работы на суше. Мы видим мало солнечного света, а по ночам иногда резко качает, начинается тошнота, головная боль. Однако со временем можно привыкнуть ко всем этим моментам.

Работать в круизе — это жить с 2000 гостями и видеть их каждый день во время маршрута лайнера. Со многими гостями становишься хорошими приятелями.

Рекомендации

В круизном лайнере работают около 70 наций, и важно уважать культуру каждого сотрудника и гостя. Там работают люди из азиатских и южноамериканских стран. У всех разный акцент, и в начале было сложно понять речь каждого.

Я была в Штатах три раза. Могу сказать одно: чтобы работать в США, нужно иметь квалификацию в своей сфере и повышать уровень английского. Именно тогда вы сможете получить высокооплачиваемую и перспективную работу.

Дархонбек Маматалиев, 25 лет, штат Пенсильвания, iOS-инженер в Uber, @darhonbek, Telegram-блог, Linkedin

дархонбек

О поиске работы

Когда я искал работу в США из Узбекистана, то понятия не имел, как здесь все устроено. Подавался онлайн на 14-16 позиций, но получил только один отклик.

Во время учебы я был амбассадором Microsoft в Inha University. У меня есть друг Нурлан Жаныбек, который помог мне получить реферал от офиса компании EPAM в США. Я прошел интервью и получил оффер.

О релокации

Для переезда по визе L1 компания нанимает иммиграционную фирму. Она даст вам список документов, которые нужно собрать. Здесь case by case могут отличаться. Например, если у вас семья и дети. На сайте USCIS можно найти полный список документов.

Для того чтобы переехать США через EPAM и получить Green Сard, надо поработать в любом офисе EPAM больше 12 месяцев, запросить релокацию в США, найти проект и пройти собеседование, получить L1 визу.

Через год после релокации можно запросить EPAM, начать процесс Green Сard. Не путайте это с лотереей, это другой процесс, с более высокими шансами на получение. Дальше остается ждать от года до пяти лет. Весь путь займет от трех с половиной до семи с половиной лет.

Рекомендации

Совет для IT специалистов: Переехать напрямую в США сложно. Легче устроиться на работу в европейский офис компании, поработать год и уже после переезжать по L1 визе.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.