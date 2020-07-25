Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/0e7/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/0e7aeb48b9cc86ea486845c1131c5f97.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
ilon-mask-ob-yavil-o-sozdanii-strahovoy-kompanii-tesla-insurance
Илон Маск объявил о создании страховой компании Tesla Insurance
46
/
/

Сегодня в 10:10

Илон Маск объявил о создании страховой компании Tesla Insurance

Производитель электрокаров Tesla планирует открыть «крупную страховую компанию». Tesla Insurance будет использовать данные, полученные автомобилем, чтобы подобрать клиенту наиболее подходящий ему страховой тариф на основе стиля вождения.

Конкурентным преимуществом компании на рынке страхования будет «точность вашей информации». Tesla рассчитывает запустить проект в нескольких штатах к концу 2020 года. Маск заявил, что ищет «энергичных актуариев»: «Пожалуйста, присоединяйтесь к Tesla, особенно если вы хотите что-то изменить или вас раздражает то, насколько медленной стала индустрия».

Источник: incrussia.ru

Источник фотографии: naked-science.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#tesla #илонмаск #электрокар
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
16 новых гостиниц появятся в Бурабайском районе
770
Ночная футбольная лига среди госслужащих Казахстана стартовала в Астане
2279
Пятеро казахстанцев отправятся на стажировку в США в Кремниевую долину
1282