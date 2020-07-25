Илон Маск объявил о создании страховой компании Tesla Insurance

Производитель электрокаров Tesla планирует открыть «крупную страховую компанию». Tesla Insurance будет использовать данные, полученные автомобилем, чтобы подобрать клиенту наиболее подходящий ему страховой тариф на основе стиля вождения.

Конкурентным преимуществом компании на рынке страхования будет «точность вашей информации». Tesla рассчитывает запустить проект в нескольких штатах к концу 2020 года. Маск заявил, что ищет «энергичных актуариев»: «Пожалуйста, присоединяйтесь к Tesla, особенно если вы хотите что-то изменить или вас раздражает то, насколько медленной стала индустрия».

Источник: incrussia.ru

Источник фотографии: naked-science.ru

