Ильдар Ягьяев стал абсолютным чемпионом в классическом двоеборье

Чемпионат мира прошел с 24 по 26 июня одновременно в двух странах — Голландии и Казахстане. Участниками стали свыше 300 атлетов из более чем 25 стран.

Стритлифтер из Актау Ильдар Ягьяев завоевал титул абсолютного чемпиона вне зависимости от весовой категории в классическом двоеборье, набрав коэффициент 62,67.

Валид Гаджибеков занял второе место в сумме двух движений с максимальным весом в категории до 90 килограммов.

Сундет Джайлаубаев удостоился первого места в сумме двух движений в категории до 67,5 килограммов в юниорах.

«Золото» в любителях с весом 24 килограммов в мультилифтинге в категории до 60 килограммов завоевал Руслан Асильев.

Еще одну золотую награду среди любителей с весом 24 килограммов в мультилифтинге в категории до 67,5 килограммов завоевал Абылайхан Аяп.

На первую ступень пьедестала поднялся также Эльвин Садыков в любителях с весом 24 килограммов в мультилифтинге в категории до 75 килограммов.

В планах стритлифтеров — провести Чемпионат Азии в Актау в августе этого года.

Источник: zakon.kz