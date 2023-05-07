Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
igra-hogwarts-legacy-zarabotala-bolee-milliarda-dollarov
Игра Hogwarts Legacy заработала более миллиарда долларов
58
Главный

Сегодня в 12:09

Игра Hogwarts Legacy заработала более миллиарда долларов

Игра Hogwarts Legacy заработала более миллиарда долларов и разошлась по миру в 15 миллионов копий еще до того, как стала доступна на всех запланированных платформах.

На консолях PlayStation 4 и Xbox One игра стала доступна только с 5 мая. К этому моменту объем розничных продаж достиг уровня, который позволяет поставить Hogwarts Legacy в один ряд с Lego, DC, Mortal Kombat и Game of Thrones.

Ожидается, что продажи игры продолжат стремительно расти. Hogwarts Legacy предстоит еще один релиз в июле 2023 года: тогда новинка, наконец, станет доступна для Switch.

Гендиректор глобального стриминга и игр Warner Bros. Discovery Джей Би Перретт отметил, что версия для Switch важна для продаж релиза, поскольку именно этой платформой пользуются многие поклонники франшизы «Гарри Поттер» в Японии.

Источник: daily.afisha.ru

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#продажи #гаррипоттер #игра #чтопоиграть #hogwartslegacy​
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Coursera открыла для безработных Узбекистана бесплатный доступ
1630
Просмотр фильма «Рождественская история» пройдет в Театре кукол
1484
Димаш Кудайбергенов станет членом жюри на конкурсе в России
1820
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.