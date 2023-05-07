Игра Hogwarts Legacy заработала более миллиарда долларов и разошлась по миру в 15 миллионов копий еще до того, как стала доступна на всех запланированных платформах.

На консолях PlayStation 4 и Xbox One игра стала доступна только с 5 мая. К этому моменту объем розничных продаж достиг уровня, который позволяет поставить Hogwarts Legacy в один ряд с Lego, DC, Mortal Kombat и Game of Thrones.

Ожидается, что продажи игры продолжат стремительно расти. Hogwarts Legacy предстоит еще один релиз в июле 2023 года: тогда новинка, наконец, станет доступна для Switch.

Гендиректор глобального стриминга и игр Warner Bros. Discovery Джей Би Перретт отметил, что версия для Switch важна для продаж релиза, поскольку именно этой платформой пользуются многие поклонники франшизы «Гарри Поттер» в Японии.

Источник: daily.afisha.ru