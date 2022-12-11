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Идрис Эльба в роли спецагента в трейлере игры «Cyberpunk 2077: Призрачная свобода»
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Сегодня в 10:29

Идрис Эльба в роли спецагента в трейлере игры «Cyberpunk 2077: Призрачная свобода»

Вышел трейлер дополнения к игре Cyberpunk 2077 в жанре шпионского триллера, получившее подзаголовок «Призрачная свобода».



В оригинальной Cyberpunk 2077 одного из ключевых героев озвучил Киану Ривз, персонаж был смоделирован по движениям и мимике актера и был на него очень похож внешне. При создании «Призрачной свободы» разработчики вернулись к этому приему — но теперь в центре внимания окажется Идрис Эльба.

Премьера запланирована на 2023 год, дополнение будет доступно на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Источник: daily.afisha.ru

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