Идрис Эльба в роли спецагента в трейлере игры «Cyberpunk 2077: Призрачная свобода»

Вышел трейлер дополнения к игре Cyberpunk 2077 в жанре шпионского триллера, получившее подзаголовок «Призрачная свобода».

В оригинальной Cyberpunk 2077 одного из ключевых героев озвучил Киану Ривз, персонаж был смоделирован по движениям и мимике актера и был на него очень похож внешне. При создании «Призрачной свободы» разработчики вернулись к этому приему — но теперь в центре внимания окажется Идрис Эльба.

Премьера запланирована на 2023 год, дополнение будет доступно на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Источник: daily.afisha.ru