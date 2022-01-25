Hilton, Marriott, Radisson — 7 международных отелей в Ташкенте, где вам будет комфортно

Hilton Tashkent City, @hiltontashkentcityhotel

Hilton Hotels & Resorts — популярная сеть отелей по всему миру. Конрад Хилтон основал компанию в 1919 году, с тех пор бренд Hilton Worldwide вырос до размеров корпорации.

Hilton Tashkent City находится в центре города, рядом с основными достопримечательностями: театром оперы и балета имени Алишера Навои, площадями Мустакиллик и Дружбы народов. Вокруг здания есть зеленый парк, музыкальный фонтан и музей восковых фигур.

Внутри отеля можно не только отдохнуть, но и расслабиться в SPA-центре, провести деловую встречу и другие мероприятия в конференц-залах и барах.

Забронировать номер.





Courtyard by Marriott Tashkent









Marriott International — еще одна американская сеть отелей, управляет гостиницами 30 брендов в 120 странах мира.



В конце 2020 года в Ташкенте открылся первый отель бренда — Courtyard by Marriott Tashkent. Это четырехзвездочная гостиница, где есть ресторан, фитнес-центр, бар, крытый бассейн. Также работает бизнес-центр.

Забронировать номер.





Radisson Blu Hotel, @radisson_blu_tashkent

Radisson Hotel Group — одна из самых больших компаний в гостиничной сфере. Ее история началась в 1938 году, когда Кертис Карлсон начал собственное дело. Первую гостиницу Карлсон приобрел в 1962 году, она называлась Radisson.

Radisson Blu Hotel находится в десяти минутах от центра Ташкента. Отель предлагает комфортный отдых в сауне, массаж, бассейн с баром и террасу в летний сезон. Также предусмотрена бесплатная частная парковка для гостей.

Забронировать номер.





Hyatt Regency Tashkent, @hyattregencytashkent

Hyatt Hotels Corporation — компания из США, которая основана в 1957 году. Сегодня она управляет международными сетями отелей.



Пятизвездочный отель Hyatt Regency Tashkent был открыт в Узбекистане в 2016 году. Он расположен в центре столицы. Гости могут оценить вид из окон, SPA и фитнес-центр отеля, бассейн, вращающийся ресторан и другие удобства.

Забронировать номер.





Lotte City Hotel Tashkent Palace, @lottecityhotel_tashkent

Lotte Hotel — сеть отелей, которая принадлежит корпорации Lotte из Южной Кореи. Гостиницы сети находятся в Южной Корее, США, России, Японии и других странах, включая Узбекистан.

Lotte City Hotel Tashkent Palace — четырехзвездочный отель, который находится в центре Ташкента. Дизайн номеров выполнен в классическом стиле, а в ресторанах подают блюда разных кухонь мира. Также есть тренажерный зал, сауна, SPA и другие услуги.

Забронировать номер.





Wyndham Hotels & Resorts — международная сеть компаний в сфере гостиничного бизнеса. Это дочерняя компания Wyndham Worldwide, основанная в 2018 году.

Пятизвездочный отель Wyndham Tashkent предлагает первоклассный отдых и обслуживание. Из окон номеров на верхних этажах можно полюбоваться центром города. Также в здании предусмотрены конференц-залы для деловых встреч и мероприятий.

Забронировать номер.





Ramada by Wyndham Tashkent, @ramada.tashkent

Ramada by Wyndham — еще один бренд крупнейшей американской гостиничной сети.

Отель в Ташкенте предлагает гостям обустроенные номера, блюда индийской, турецкой и европейской кухонь, доступ к фитнес-центру, бассейну, сауне. Есть конференц-зал, банкетный зал.

Забронировать номер.