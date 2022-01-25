Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
hilton-marriott-radisson-7-mezhdunarodnyh-oteley-v-tashkente-gde-vam-budet-komfortno
Hilton, Marriott, Radisson — 7 международных отелей в Ташкенте, где вам будет комфортно
81
Главная
/
Город 24
/
Ташкент

Сегодня в 17:41

Hilton, Marriott, Radisson — 7 международных отелей в Ташкенте, где вам будет комфортно

Hilton Tashkent City, @hiltontashkentcityhotel


hiltontashkentcityhoteд.jpg

Hilton Hotels & Resorts — популярная сеть отелей по всему миру. Конрад Хилтон основал компанию в 1919 году, с тех пор бренд Hilton Worldwide вырос до размеров корпорации.

Hilton Tashkent City находится в центре города, рядом с основными достопримечательностями: театром оперы и балета имени Алишера Навои, площадями Мустакиллик и Дружбы народов. Вокруг здания есть зеленый парк, музыкальный фонтан и музей восковых фигур.

Внутри отеля можно не только отдохнуть, но и расслабиться в SPA-центре, провести деловую встречу и другие мероприятия в конференц-залах и барах.

Забронировать номер.


Courtyard by Marriott Tashkent


 Mariott.jpg

Marriott International — еще одна американская сеть отелей, управляет гостиницами 30 брендов в 120 странах мира.

В конце 2020 года в Ташкенте открылся первый отель бренда — Courtyard by Marriott Tashkent. Это четырехзвездочная гостиница, где есть ресторан, фитнес-центр, бар, крытый бассейн. Также работает бизнес-центр.

Забронировать номер.


Radisson Blu Hotel, @radisson_blu_tashkent


Radisson.jpg

Radisson Hotel Group — одна из самых больших компаний в гостиничной сфере. Ее история началась в 1938 году, когда Кертис Карлсон начал собственное дело. Первую гостиницу Карлсон приобрел в 1962 году, она называлась Radisson.

Radisson Blu Hotel находится в десяти минутах от центра Ташкента. Отель предлагает комфортный отдых в сауне, массаж, бассейн с баром и террасу в летний сезон. Также предусмотрена бесплатная частная парковка для гостей.

Забронировать номер.


Hyatt Regency Tashkent, @hyattregencytashkent


hyattregencytashkent.jpg

Hyatt Hotels Corporation — компания из США, которая основана в 1957 году. Сегодня она управляет международными сетями отелей.

Пятизвездочный отель Hyatt Regency Tashkent был открыт в Узбекистане в 2016 году. Он расположен в центре столицы. Гости могут оценить вид из окон, SPA и фитнес-центр отеля, бассейн, вращающийся ресторан и другие удобства.

Забронировать номер.


Lotte City Hotel Tashkent Palace, @lottecityhotel_tashkent


lottecityhotel_tashkent (1).jpg

Lotte Hotel — сеть отелей, которая принадлежит корпорации Lotte из Южной Кореи. Гостиницы сети находятся в Южной Корее, США, России, Японии и других странах, включая Узбекистан.

Lotte City Hotel Tashkent Palace — четырехзвездочный отель, который находится в центре Ташкента. Дизайн номеров выполнен в классическом стиле, а в ресторанах подают блюда разных кухонь мира. Также есть тренажерный зал, сауна, SPA и другие услуги.

Забронировать номер.


Wyndham Tashkent, @wyndham_tashkent


Wyndham Tashkent.jpg

Wyndham Hotels & Resorts — международная сеть компаний в сфере гостиничного бизнеса. Это дочерняя компания Wyndham Worldwide, основанная в 2018 году.

Пятизвездочный отель Wyndham Tashkent предлагает первоклассный отдых и обслуживание. Из окон номеров на верхних этажах можно полюбоваться центром города. Также в здании предусмотрены конференц-залы для деловых встреч и мероприятий.

Забронировать номер.


Ramada by Wyndham Tashkent, @ramada.tashkent


Ramada.jpg

Ramada by Wyndham — еще один бренд крупнейшей американской гостиничной сети.

Отель в Ташкенте предлагает гостям обустроенные номера, блюда индийской, турецкой и европейской кухонь, доступ к фитнес-центру, бассейну, сауне. Есть конференц-зал, банкетный зал.

Забронировать номер.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#путешествия #узбекистан #отели #ташкент #гостиница
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Как живется русским в Ташкенте и чем привлекает Узбекистан
51099
Термальные источники, минеральные воды и высокогорье: 7 санаториев рядом с Ташкентом
7774
Бродвей, институт Гете и речные каналы: атмосфера Европы в Ташкенте
3436