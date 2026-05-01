Свет, дерево и минимализм: как собрать сканди-интерьер в Ташкенте

Скандинавский стиль в интерьере — один из самых живучих трендов: бюджет ниже, чем у классики, адаптируется под любую планировку и хорошо переносит ташкентский климат: светлые поверхности и натуральные материалы добавляют воздуха в плотный летний свет. Разбираем, как собрать сканди-квартиру самостоятельно, и где в Ташкенте искать мебель и декор.

Что такое скандинавский стиль





Скандинавский стиль — это про простоту, свет и функциональность. В таком интерьере нет лишнего декора, зато есть ощущение воздуха и уюта.

Главные черты стиля:

— светлая палитра: белый, серый, бежевый

— натуральные материалы как дерево, текстиль, стекло

— минимум мебели и максимум пространства

— много света, естественного и искусственного.

Стиль появился в северных странах как ответ на нехватку солнца, поэтому светлые оттенки и простые формы помогают расширять пространство и делать его уютнее. Для типовой ташкентской квартиры с большим количеством солнца это работает в обратную сторону: те же приемы помогают сохранять свежесть и визуальную прохладу.

Как собрать сканди-интерьер самостоятельно





Собрать скандинавский интерьер своими силами вполне реально. Начать стоит с базы — светлые стены и нейтральный пол. Дальше мебель простых форм: диван, стол, стулья без сложных деталей. Важно не пытаться сразу заполнить пространство: в этом стиле ценится именно воздух между предметами.

Уют добавляется позже через текстиль: плед, подушки, ковер с коротким ворсом, мягкое многоуровневое освещение: торшер, бра, настольная лампа вместо одной верхней люстры и небольшие акценты: керамическая ваза, постер в простой раме, одно-два растения. Дерево — основной материал акцентов: разделочные доски, рамы, стеллажи, ножки мебели. Лучше брать один-два теплых оттенка дерева и не смешивать их с темными.

Где купить мебель и декор в Ташкенте





Мебель и хранение





Мебельная компания с несколькими шоурумами в Ташкенте. Большой выбор диванов, кроватей и базовой мебели, подходит для нейтральной сканди-базы: простые формы, спокойные цвета.

Ташкентская фабрика мебели на заказ — диваны, кухни, шкафы, кровати, мягкая мебель. Много лаконичных моделей в нейтральных тонах. Есть бесплатный замер и доставка по городу.

Премиальное производство мебели на заказ, на рынке Узбекистана 25 лет. Ключевая ценность для сканди — кухни, шкафы, гардеробные и системы хранения, которые помогают убрать визуальный шум: встроенные решения вместо открытых полок и навесных конструкций.

Филиал Divan.ru — собственное производство в России и Узбекистане, шоурумы в Ташкенте. Заявляют, что вдохновляются скандинавским стилем. Хороший выбор диванов, кроватей, стульев, прикроватных тумб, ТВ-тумб, плюс текстиль, ковры и светильники в одном месте.

Онлайн-каталог диванов и мягкой мебели в Ташкенте от минималистичных моделей до более мягких вариантов. Удобно для подбора главного предмета гостиной: можно отфильтровать по типу, ткани, цвету. Есть рассрочка и собственная доставка.

Сеть магазинов мебели и товаров для дома в Ташкенте, в каталоге продукция бренда IKEA: стеллажи Kallax и Billy, гардеробные Pax, кровати Malm, текстиль, посуда, светильники. Это прямой путь к классической сканди-эстетике в локальных условиях, без необходимости заказывать через посредников.

Производитель и импортер эргономичной мебели — больше про офисное направление: кресла, столы, шкафы, тумбы, но многое подходит для домашнего кабинета или рабочей зоны в сканди-квартире. Простые формы, нейтральные цвета, функциональность.

Декор, текстиль, акценты





Магазин испанского бренда в Tashkent City Mall. Источник сканди-акцентов: постельное белье из натуральных тканей, керамические вазы, свечи в подсвечниках, пледы, шторы, посуда в спокойной палитре.

Онлайн-каталоги с большим выбором





Интернет-магазин мебели в Ташкенте с упором на функциональность и современный дизайн — диваны, кровати, базовая мебель. У сайта также ведется блог с разборами интерьерных стилей, можно использовать как референсы.

Местный маркетплейс — большой каталог товаров для дома и мебели разных брендов, в том числе IKEA. Удобно для точечной докомплектации: подушки, светильники, посуда, декор, мелкая мебель. Все в одном кабинете и с доставкой по городу.