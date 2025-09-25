Куда сходить с детьми в Ташкенте: 10 мест для интересного досуга

Сохраняйте подборку из мест для интересного семейного отдыха, где понравится не только вашим детям, но и вам.
Летающий театр, @tashkentcitypark
В современном парке работает уникальный летающий театр, зрители которого наслаждаются просмотром фильмов с эффектом полного погружения.
Magic Safari, @magicsafari.uz
Уникальный сафари-парк с атмосферой дикой природы, интерактивным опытом и возможностью приблизиться к экзотическим животным, не нарушая их комфорт и безопасность. Здесь вас ждут львы, кенгуру, альпаки и другие редкие животные.
Sky Park, @skypark.tashkent
Парк развлечений в космическом стиле с большой игровой зоной, VR-играми, зиплайном, планетарием и другими интересными развлечениями для детей, подростков и их родителей.
Ice City Tashkent, @ice_city_tashkent
Ледовый каток с аттракционами работает круглый год и станет отличным выбором для семейного отдыха, наполненного весельем и приятными эмоциями.
VR point, @vrpoint.uzb
Самая большая VR-арена в Ташкенте с большим выбором интересных игр в виртуальной реальности станет отличным выбором для времяпровождения с детьми.
Центральный парк культуры и отдыха, @centralpark_uz
Большой зеленый парк с шоу-программами, где приятно прогуляться, а детям будет интересно покататься на аттракционах и отдохнуть в игровых зонах.
Планетарий, @planetariy_tashkent
Здесь можно посетить познавательные экскурсии, послушать лекции и посмотреть фильмы о космосе — будет интересно всем.
Joy Land, @joy_land.uz
Большая игровая зона для детей всех возрастов с аттракционами и яркими интерактивными зонами.
«Метагалактика», @batutmetagalaktika
Большой батутный центр, где можно весело провести время всей семьей и получить положительные эмоции. В Ташкенте работает два филиала.
Yangi O’zbekiston Bog’i, @yangiozbekistonbogi
Отличный парк для семейного вечера с красивыми зелеными зонами подойдет для пикников. Также здесь проводят увлекательные анимационные шоу-программы.