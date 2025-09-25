Куда сходить с детьми в Ташкенте: 10 мест для интересного досуга

Сохраняйте подборку из мест для интересного семейного отдыха, где понравится не только вашим детям, но и вам.

В современном парке работает уникальный летающий театр, зрители которого наслаждаются просмотром фильмов с эффектом полного погружения.

Уникальный сафари-парк с атмосферой дикой природы, интерактивным опытом и возможностью приблизиться к экзотическим животным, не нарушая их комфорт и безопасность. Здесь вас ждут львы, кенгуру, альпаки и другие редкие животные.

Парк развлечений в космическом стиле с большой игровой зоной, VR-играми, зиплайном, планетарием и другими интересными развлечениями для детей, подростков и их родителей.

Ice City Tashkent, @ice_city_tashkent

Ледовый каток с аттракционами работает круглый год и станет отличным выбором для семейного отдыха, наполненного весельем и приятными эмоциями.

Самая большая VR-арена в Ташкенте с большим выбором интересных игр в виртуальной реальности станет отличным выбором для времяпровождения с детьми.

Центральный парк культуры и отдыха, @centralpark_uz

Большой зеленый парк с шоу-программами, где приятно прогуляться, а детям будет интересно покататься на аттракционах и отдохнуть в игровых зонах.

Здесь можно посетить познавательные экскурсии, послушать лекции и посмотреть фильмы о космосе — будет интересно всем.

Большая игровая зона для детей всех возрастов с аттракционами и яркими интерактивными зонами.

Большой батутный центр, где можно весело провести время всей семьей и получить положительные эмоции. В Ташкенте работает два филиала.

Отличный парк для семейного вечера с красивыми зелеными зонами подойдет для пикников. Также здесь проводят увлекательные анимационные шоу-программы.