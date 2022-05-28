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«Губка Боб Квадратные Штаны» на казахском языке — представитель Paramount Global о развитии канала Nickelodeon HD в Казахстане
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Сегодня в 13:50

«Губка Боб Квадратные Штаны» на казахском языке — представитель Paramount Global о развитии канала Nickelodeon HD в Казахстане

В апреле международный канал Nickelodeon HD начал вещание на казахском языке. Мария Косарева, вице-президент по развитию детских развлекательных брендов компании Paramount Global в странах СНГ и Балтии, рассказала о развитии проекта в Казахстане.


Мария Косарева, вице-президент по развитию детских развлекательных брендов компании Paramount Global в странах СНГ и Балтии

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О компании


Представительство компании Paramount Global работает на рынке стран СНГ уже десять лет. Мы представляем телевизионный бизнес, занимаемся продажей контента на другие телеканалы. Еще одно направление — продажа лицензий на использование наших персонажей. Например, мы сотрудничаем с компанией Danon — сделали коллаборацию брендов «Щенячий патруль» и «Растишка».

Компания Paramount Global активно работает в странах Центральной Азии. В Казахстане мы представляем восемь телеканалов для разных аудиторий: Nickelodeon, MTV, MTV 80s, MTV 90s, Paramount Comedy, Paramount Channel и другие. Мы также представлены на рынках Узбекистана и Кыргызстана.

О контенте


В категории детского контента у нас есть ключевые хиты: «Щенячий патруль», «Вспыш и чудо-машинки», «Губка Боб Квадратные Штаны».

Есть и детские сериалы, которые мы производим во всем мире. Это категория контента предназначена для детей среднего и старшего школьного возраста. Показывает детям ситуации, с которыми они могут столкнуться в процессе взросления, например, переход в новую школу или ссора с близким другом. Когда ребенок смотрит сериал, он может ассоциировать себя с героями, найти способ разрешения ситуации.

Мы производим детские семейные телешоу. Это игровой формат, где семьи соревнуются, выполняют разные задания.

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Для взрослой аудитории мы создаем развлекательный контент. Один из популярных каналов — Paramount Comedy. Там можно посмотреть всемирно известные сериалы «Друзья», «Теория большого взрыва», «Клиника», «В Филадельфии всегда солнечно». Одна из последних новинок — «Шиттс Крик».

Другой популярный бренд — MTV, а именно версия канала на русском языке. Здесь мы производим интересный контент собственными силами. Например, есть программа «Эволюция», где мы рассказываем о творческом пути музыкантов.

Наши зрители могут прийти после работы, включить Paramount Comedy и отдохнуть. Дети могут отвлечься и узнать что-то новое. Контент транслирует универсальные ценности: дружба, взаимовыручка, семья.

О локализации телеканала Nickelodeon HD


Недавно мы реализовали уникальный проект совместно с Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан. Проделали большую и сложную работу, чтобы локализовать контент бренда Nickelodeon для детей в Казахстане.

Проект курировал Казахстанский институт общественного развития. Nickelodeon и Paramount предъявляют высокие требования к качеству дубляжа. Поэтому мы уделяли большое внимание отбору партнеров и переводу. Было важно в максимально короткие сроки реализовать продукт, который будет соответствовать нашим стандартам. Параллельно шло несколько процессов: перевод скриптов, кастинг актеров дубляжа, запись звука и другие. Весь процесс занял чуть меньше года.

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Канал на казахском языке запустился в апреле. На данный момент локализована большая часть контента. Особый повод для гордости — это песни в дошкольном сегменте. Мы работали над тем, чтобы персонажи запели на казахском, а дети могли им подпевать.

Теперь аудитории Казахстана доступны те же мультфильмы и сериалы, которые смотрят зрители по всему миру. Дети могут смотреть в том числе и такие мультфильмы как, например, «Касагранде», «Ох уж эти детки!», «Звездный путь: протозвезда» или «Смурфики» на казахском языке.

Какие возможности в Казахстане предлагает Paramount Global


В Казахстане мы продолжаем работу над локализацией. Усиливаем присутствие казахских музыкантов и лейблов в нашей сетке, адаптируем программу под часовой пояс Центральной Азии.

Разрабатываем социальные проекты, которые связаны с экологией, принятием разнообразия национальностей и другими важными темами.

В Nickelodeon есть большой проект, когда мы по всему миру отбираем идеи новых анимационных фильмов и даем возможность их реализовать. В планах искать такие возможности и в Казахстане.

Еще мы ведем работу по выстраиванию контакта с местными продакшн-студиями. У Paramount Global большое количество форматов, которые успешны в разных странах и которые можно производить в партнерстве с локальными игроками.


Источник фото: kinometro.ru

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#казахстан #казахскийязык #nickelodeon #телевидение #paramountglobal
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