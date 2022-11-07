Где учиться за рубежом: 60 лучших университетов Азербайджана, Армении, Грузии, Турции, ОАЭ и США

Большой список лучших вузов в разных странах, если вы планируете получить образование за рубежом.







Образование в ОАЭ. Топ-10 университетов в стране











American University of Sharjah



Где: Шарджа

Год основания: 1997

AUS заслужил хорошую репутацию во всем Ближневосточном регионе благодаря своим академическим достижениям и мультикультурной жизни в кампусе. Университет был основан в 1997 году Его Высочеством Шейхом доктором Султаном Бен Мохаммадом Аль Кассими, членом Верховного Совета Объединенных Арабских Эмиратов и Правителем Шарджи.

Сегодня на территории кампуса обучается более 5000 студентов из 82 разных стран, а штат преподавателей насчитывает более 350 специалистов.





United Arab Emirates University

Где: Эль-Айн

Год основания: 1976

Университет Объединенных Арабских Эмиратов — государственный исследовательский университет. Это также старейший университет в Объединенных Арабских Эмиратах. Он был основан после обретения независимости от Великобритании.

Студенты приезжают из всех Эмиратов и более 64 других стран. В кампусе проживает более 6000 студентов.

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Где учится в Закавказье: топ-10 лучших университетов Азербайджана, Армении и Грузии





Азербайджан



Университет Хазар, @xezeruniversitesi

Где: Баку

Год основания: 1991

Университет Хазар — одно из лучших высших учебных заведений Азербайджана.

В университете функционирует четыре факультетa: «Инженерные и прикладные науки», «Экономика и менеджмент», «Гуманитарные и социальные науки» и «Педагогический». В вузе работает более 200 научных работников и преподавателей, в их числе около 40 докторов наук, около 100 кандидатов наук, признанные ученые, деятели науки и искусства.





Бакинский государственный университет

Где: Баку

Год основания: 1919

Бакинский государственный университет — учреждение высшего профессионального образования Азербайджана. Входит в состав European University Association. Здесь ежегодно обучается более 22 000 студентов.

Миссия Бакинского государственного университета — подготовка высоковалифицированных, конкурентоспособных на отечественном и международном рынке труда кадров.

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Где учиться в США. 30 лучших вузов страны





Massachusetts Institute of Technology, США, Массачусетс



Год основания: 1861

Несмотря на то, что MIT не входит в Лигу Плюща, это один из сильнейших технологических вузов мира. Там работает пять школ: науки, архитектуры, менеджмента, инжиниринга и социальных наук.





Stanford University, США, Калифорния

Год основания: 1891

Стэнфорд также не входит в число университетов Лиги Плюща, но известен во всем мире. Предпринимательская среда, сильное образование, насыщенная студенческая жизнь и многое другое делают поступление в этот университет желанной целью для многих абитуриентов.





Harvard University, США, Массачусетс

Год основания: 1636

Гарвард — один из восьми университетов Лиги Плюща и один из старейших вузов мира. Вуз стабильно удерживает высокие стандарты образования. Нетворкинг, богатая история и огромные возможности — это то, ради чего студенты со всего мира подают сюда документы.

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Где учиться в Турции. 10 лучших университетов страны











Университет Чанкая



Где: Анкара

Год основания: 1997

Это высшее учебное заведение расположено в Анкаре. Университет основан частным фондом 9 июля 1997 года для создания условий перехода детей из средней школы в высшую.

В университете есть четыре факультета.





Университет Коч

Где: Стамбул

Год основания: 1993

Университет Коча занимает самое высокое место среди вузов Турции в соответствии с мировым рейтингом университетов Times Higher Education 2022 и Мировым рейтингом университетов QS 2022.

Вуз состоит из колледжей социальных и гуманитарных наук, административных наук и экономики, естественных, инженерных наук, права, сестринского дела и медицины.

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