Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/0d8/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/0d86efc8cfc7cf1bbd868bb366676ec5.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
gde-uchit-sya-za-rubezhom-60-luchshih-universitetov-azerbaydzhana-armenii-gruzii-turcii-oae-i-ssha
Где учиться за рубежом: 60 лучших университетов Азербайджана, Армении, Грузии, Турции, ОАЭ и США
419
Главная
/
Возможности
/
Образование

Вчера в 15:45

Где учиться за рубежом: 60 лучших университетов Азербайджана, Армении, Грузии, Турции, ОАЭ и США

Большой список лучших вузов в разных странах, если вы планируете получить образование за рубежом.

Образование в ОАЭ. Топ-10 университетов в стране

American University of Sharjah.jpg


American University of Sharjah


Где: Шарджа

Год основания: 1997

AUS заслужил хорошую репутацию во всем Ближневосточном регионе благодаря своим академическим достижениям и мультикультурной жизни в кампусе. Университет был основан в 1997 году Его Высочеством Шейхом доктором Султаном Бен Мохаммадом Аль Кассими, членом Верховного Совета Объединенных Арабских Эмиратов и Правителем Шарджи.

Сегодня на территории кампуса обучается более 5000 студентов из 82 разных стран, а штат преподавателей насчитывает более 350 специалистов.


United Arab Emirates University

Где: Эль-Айн

Год основания: 1976

Университет Объединенных Арабских Эмиратов — государственный исследовательский университет. Это также старейший университет в Объединенных Арабских Эмиратах. Он был основан после обретения независимости от Великобритании.

Студенты приезжают из всех Эмиратов и более 64 других стран. В кампусе проживает более 6000 студентов.

Еще 8 университетов по ссылке.

Где учится в Закавказье: топ-10 лучших университетов Азербайджана, Армении и Грузии

292318379_412576994246750_2743685224667586339_n.jpg

Азербайджан


Университет Хазар, @xezeruniversitesi

Где: Баку

Год основания: 1991

Университет Хазар — одно из лучших высших учебных заведений Азербайджана.

В университете функционирует четыре факультетa: «Инженерные и прикладные науки», «Экономика и менеджмент», «Гуманитарные и социальные науки» и «Педагогический». В вузе работает более 200 научных работников и преподавателей, в их числе около 40 докторов наук, около 100 кандидатов наук, признанные ученые, деятели науки и искусства.


Бакинский государственный университет

Где: Баку

Год основания: 1919

Бакинский государственный университет — учреждение высшего профессионального образования Азербайджана. Входит в состав European University Association. Здесь ежегодно обучается более 22 000 студентов.

Миссия Бакинского государственного университета — подготовка высоковалифицированных, конкурентоспособных на отечественном и международном рынке труда кадров.

Еще 8 университетов по ссылке.

Где учиться в США. 30 лучших вузов страны

yuhan-du-hthSFNDYU_s-unsplash.jpg

Massachusetts Institute of Technology, США, Массачусетс


Год основания: 1861

Несмотря на то, что MIT не входит в Лигу Плюща, это один из сильнейших технологических вузов мира. Там работает пять школ: науки, архитектуры, менеджмента, инжиниринга и социальных наук.


Stanford University, США, Калифорния

Год основания: 1891

Стэнфорд также не входит в число университетов Лиги Плюща, но известен во всем мире. Предпринимательская среда, сильное образование, насыщенная студенческая жизнь и многое другое делают поступление в этот университет желанной целью для многих абитуриентов.


Harvard University, США, Массачусетс

Год основания: 1636

Гарвард — один из восьми университетов Лиги Плюща и один из старейших вузов мира. Вуз стабильно удерживает высокие стандарты образования. Нетворкинг, богатая история и огромные возможности — это то, ради чего студенты со всего мира подают сюда документы.

Еще 27 университетов по ссылке.

Где учиться в Турции. 10 лучших университетов страны

Университет Чанкая


Университет Чанкая


Где: Анкара

Год основания: 1997

Это высшее учебное заведение расположено в Анкаре. Университет основан частным фондом 9 июля 1997 года для создания условий перехода детей из средней школы в высшую.

В университете есть четыре факультета.


Университет Коч

Где: Стамбул

Год основания: 1993

Университет Коча занимает самое высокое место среди вузов Турции в соответствии с мировым рейтингом университетов Times Higher Education 2022 и Мировым рейтингом университетов QS 2022.

Вуз состоит из колледжей социальных и гуманитарных наук, административных наук и экономики, естественных, инженерных наук, права, сестринского дела и медицины.

Еще 8 университетов по ссылке.

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#университет #образование #нашивмире #вуз #гдеучиться
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Как помочь сотрудникам адаптироваться в новом коллективе и достичь больших высот
3155
6 университетов, где можно получить образование в сфере музыки, театра или кино
5303
University of Michigan, Stanford и British Columbia: 8 онлайн-курсов с субтитрами на ...
1858
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.