Где учиться за рубежом: 60 лучших университетов Азербайджана, Армении, Грузии, Турции, ОАЭ и США

Большой список лучших вузов в разных странах, если вы планируете получить образование за рубежом.
Образование в ОАЭ. Топ-10 университетов в стране
American University of Sharjah
Где: Шарджа
Год основания: 1997
AUS заслужил хорошую репутацию во всем Ближневосточном регионе благодаря своим академическим достижениям и мультикультурной жизни в кампусе. Университет был основан в 1997 году Его Высочеством Шейхом доктором Султаном Бен Мохаммадом Аль Кассими, членом Верховного Совета Объединенных Арабских Эмиратов и Правителем Шарджи.
Сегодня на территории кампуса обучается более 5000 студентов из 82 разных стран, а штат преподавателей насчитывает более 350 специалистов.
United Arab Emirates University
Где: Эль-Айн
Год основания: 1976
Университет Объединенных Арабских Эмиратов — государственный исследовательский университет. Это также старейший университет в Объединенных Арабских Эмиратах. Он был основан после обретения независимости от Великобритании.
Студенты приезжают из всех Эмиратов и более 64 других стран. В кампусе проживает более 6000 студентов.
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Где учится в Закавказье: топ-10 лучших университетов Азербайджана, Армении и Грузии
Азербайджан
Университет Хазар, @xezeruniversitesi
Где: Баку
Год основания: 1991
Университет Хазар — одно из лучших высших учебных заведений Азербайджана.
В университете функционирует четыре факультетa: «Инженерные и прикладные науки», «Экономика и менеджмент», «Гуманитарные и социальные науки» и «Педагогический». В вузе работает более 200 научных работников и преподавателей, в их числе около 40 докторов наук, около 100 кандидатов наук, признанные ученые, деятели науки и искусства.
Бакинский государственный университет
Где: Баку
Год основания: 1919
Бакинский государственный университет — учреждение высшего профессионального образования Азербайджана. Входит в состав European University Association. Здесь ежегодно обучается более 22 000 студентов.
Миссия Бакинского государственного университета — подготовка высоковалифицированных, конкурентоспособных на отечественном и международном рынке труда кадров.
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Где учиться в США. 30 лучших вузов страны
Massachusetts Institute of Technology, США, Массачусетс
Год основания: 1861
Несмотря на то, что MIT не входит в Лигу Плюща, это один из сильнейших технологических вузов мира. Там работает пять школ: науки, архитектуры, менеджмента, инжиниринга и социальных наук.
Stanford University, США, Калифорния
Год основания: 1891
Стэнфорд также не входит в число университетов Лиги Плюща, но известен во всем мире. Предпринимательская среда, сильное образование, насыщенная студенческая жизнь и многое другое делают поступление в этот университет желанной целью для многих абитуриентов.
Harvard University, США, Массачусетс
Год основания: 1636
Гарвард — один из восьми университетов Лиги Плюща и один из старейших вузов мира. Вуз стабильно удерживает высокие стандарты образования. Нетворкинг, богатая история и огромные возможности — это то, ради чего студенты со всего мира подают сюда документы.
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Где учиться в Турции. 10 лучших университетов страны
Университет Чанкая
Где: Анкара
Год основания: 1997
Это высшее учебное заведение расположено в Анкаре. Университет основан частным фондом 9 июля 1997 года для создания условий перехода детей из средней школы в высшую.
В университете есть четыре факультета.
Университет Коч
Где: Стамбул
Год основания: 1993
Университет Коча занимает самое высокое место среди вузов Турции в соответствии с мировым рейтингом университетов Times Higher Education 2022 и Мировым рейтингом университетов QS 2022.
Вуз состоит из колледжей социальных и гуманитарных наук, административных наук и экономики, естественных, инженерных наук, права, сестринского дела и медицины.
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