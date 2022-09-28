Где учится в Закавказье: топ-10 лучших университетов Азербайджана, Армении и Грузии

Продолжаем знакомить вас с лучшими учебными заведениями мира. Подробнее о вузах в районе Закавказья в материале.
Азербайджан
Университет Хазар
Источник фотографии: wikipedia.org
Где: Баку
Год основания: 1991
Университет Хазар — одно из лучших высших учебных заведений Азербайджана.
В университете функционирует четыре факультетa: «Инженерные и прикладные науки», «Экономика и менеджмент», «Гуманитарные и социальные науки» и «Педагогический». В вузе работает более 200 научных работников и преподавателей, в их числе около 40 докторов наук, около 100 кандидатов наук, признанные ученые, деятели науки и искусства.
Бакинский государственный университет
Источник фотографии: turkmenportal.com
Где: Баку
Год основания: 1919
Бакинский государственный университет — учреждение высшего профессионального образования Азербайджана. Входит в состав European University Association. Здесь ежегодно обучается более 22 000 студентов.
Миссия Бакинского государственного университета — подготовка высоковалифицированных, конкурентоспособных на отечественном и международном рынке труда кадров.
Baku Engineering University
Источник фотографии: iro.beu.edu.az
Где: Баку
Год основания: 2016
Университет был создан 8 ноября 2016 года. Его цель — улучшение преподавания инженерных технологий и подготовки высококвалифицированных кадров в этой области.
В университете учатся более 5000 студентов, а кампус занимает 20 гектаров.
ADA University
Источник фотографии:pinterest.com
Где: Баку
Год основания: 2006
В Университете АДА образование получают иностранные студенты из более 40 стран. Часть иностранных студентов получают стипендии и пособия от государства.
Грузия
Государственный университет Ильи
Где: Тбилиси
Год основания: 2006
Государственный университет им. Ильи был основан в 2006 году в результате слияния шести различных академических институтов. В настоящее время ISU — один из ведущих научно-исследовательских и образовательных учреждений в Грузии.
Тбилисский государственный университет
Где: Тбилиси
Год основания: 1918
Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили — старейшее и крупнейшее высшее учебное заведение Грузии, центр науки и культуры.
ТГУ имеет семь факультетов: юридический, экономический, гуманитарный, медицинский, социальных и политических наук, точных наук и наук о природе. В состав университета также входят пять филиалов в различных регионах Грузии.
University of Georgia
Где: Тбилиси
Год основания: 2004
Это частный университет, основанный в 2004 году.
С 2005 по 2007 год университет развивался и значительно вырос. В эти годы к программам бакалавриата были добавлены магистерские программы. К 2007 году университет уже принял первых аспирантов.
Армения
Yerevan State University
Где: Ереван
Год основания: 1919
Это самый старый из университетов Армении. На сегодняшний день Yerevan State University — самый большой и престижный вуз страны.
В университете работают более 3000 сотрудников и учатся более 8000 студентов.
American University of Armenia
Где: Ереван
Год основания: 1991
Это первый университет, который ввел западные стандарты образования в стране. Он был аккредитован Западной ассоциацией школ и колледжей.
У университета есть два главных здания, которые находятся в центре столицы.
Armenian National Agricultural University
Где: Ереван
Год основания: 1930
Это одно из крупнейших в республике и единственное в аграрной сфере высшее учебное заведение.
Armenian National Agricultural University — относительно небольшой университет, в котором обучается в общей сложности 1000 студентов. Университет сотрудничает с другими международными университетами по вопросам обмена студентов.