Где учится в Закавказье: топ-10 лучших университетов Азербайджана, Армении и Грузии

Продолжаем знакомить вас с лучшими учебными заведениями мира. Подробнее о вузах в районе Закавказья в материале.







Азербайджан





Университет Хазар







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wikipedia.org







Где: Баку

Год основания: 1991

Университет Хазар — одно из лучших высших учебных заведений Азербайджана.

В университете функционирует четыре факультетa: «Инженерные и прикладные науки», «Экономика и менеджмент», «Гуманитарные и социальные науки» и «Педагогический». В вузе работает более 200 научных работников и преподавателей, в их числе около 40 докторов наук, около 100 кандидатов наук, признанные ученые, деятели науки и искусства.





Бакинский государственный университет







Источник фотографии:

turkmenportal.com







Где: Баку

Год основания: 1919

Бакинский государственный университет — учреждение высшего профессионального образования Азербайджана. Входит в состав European University Association. Здесь ежегодно обучается более 22 000 студентов.

Миссия Бакинского государственного университета — подготовка высоковалифицированных, конкурентоспособных на отечественном и международном рынке труда кадров.





Baku Engineering University







Источник фотографии:

iro.beu.edu.az







Где: Баку

Год основания: 2016

Университет был создан 8 ноября 2016 года. Его цель — улучшение преподавания инженерных технологий и подготовки высококвалифицированных кадров в этой области.

В университете учатся более 5000 студентов, а кампус занимает 20 гектаров.





ADA University







Источник фотографии:

pinterest.com







Где: Баку

Год основания: 2006

В Университете АДА образование получают иностранные студенты из более 40 стран. Часть иностранных студентов получают стипендии и пособия от государства.

Грузия





Государственный университет Ильи





Источник фотографии:



Где: Тбилиси

Год основания: 2006

Государственный университет им. Ильи был основан в 2006 году в результате слияния шести различных академических институтов. В настоящее время ISU — один из ведущих научно-исследовательских и образовательных учреждений в Грузии.





Тбилисский государственный университет







Где: Тбилиси

Год основания: 1918

Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили — старейшее и крупнейшее высшее учебное заведение Грузии, центр науки и культуры.

ТГУ имеет семь факультетов: юридический, экономический, гуманитарный, медицинский, социальных и политических наук, точных наук и наук о природе. В состав университета также входят пять филиалов в различных регионах Грузии.





University of Georgia







Где: Тбилиси

Год основания: 2004

Это частный университет, основанный в 2004 году.

С 2005 по 2007 год университет развивался и значительно вырос. В эти годы к программам бакалавриата были добавлены магистерские программы. К 2007 году университет уже принял первых аспирантов.

Армения





Yerevan State University







Где: Ереван

Год основания: 1919

Это самый старый из университетов Армении. На сегодняшний день Yerevan State University — самый большой и престижный вуз страны.

В университете работают более 3000 сотрудников и учатся более 8000 студентов.





American University of Armenia







Где: Ереван

Год основания: 1991

Это первый университет, который ввел западные стандарты образования в стране. Он был аккредитован Западной ассоциацией школ и колледжей.

У университета есть два главных здания, которые находятся в центре столицы.





Armenian National Agricultural University







Где: Ереван

Год основания: 1930

Это одно из крупнейших в республике и единственное в аграрной сфере высшее учебное заведение.

Armenian National Agricultural University — относительно небольшой университет, в котором обучается в общей сложности 1000 студентов. Университет сотрудничает с другими международными университетами по вопросам обмена студентов.