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Где учится в Закавказье: топ-10 лучших университетов Азербайджана, Армении и Грузии
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Сегодня в 10:45

Где учится в Закавказье: топ-10 лучших университетов Азербайджана, Армении и Грузии

Продолжаем знакомить вас с лучшими учебными заведениями мира. Подробнее о вузах в районе Закавказья в материале.

Азербайджан


Университет Хазар

Университет Хазар.jpg

Источник фотографии: wikipedia.org


Где: Баку

Год основания: 1991

Университет Хазар — одно из лучших высших учебных заведений Азербайджана.

В университете функционирует четыре факультетa: «Инженерные и прикладные науки», «Экономика и менеджмент», «Гуманитарные и социальные науки» и «Педагогический». В вузе работает более 200 научных работников и преподавателей, в их числе около 40 докторов наук, около 100 кандидатов наук, признанные ученые, деятели науки и искусства.


Бакинский государственный университет

Бакинский государственный университет.jpg

Источник фотографии: turkmenportal.com


Где: Баку

Год основания: 1919

Бакинский государственный университет — учреждение высшего профессионального образования Азербайджана. Входит в состав European University Association. Здесь ежегодно обучается более 22 000 студентов.

Миссия Бакинского государственного университета — подготовка высоковалифицированных, конкурентоспособных на отечественном и международном рынке труда кадров.


Baku Engineering University

Baku Engineering University.jpg

Источник фотографии: iro.beu.edu.az


Где: Баку

Год основания: 2016

Университет был создан 8 ноября 2016 года. Его цель — улучшение преподавания инженерных технологий и подготовки высококвалифицированных кадров в этой области.

В университете учатся более 5000 студентов, а кампус занимает 20 гектаров.


ADA University

ADA University.jpg

Источник фотографии:pinterest.com


Где: Баку

Год основания: 2006

В Университете АДА образование получают иностранные студенты из более 40 стран. Часть иностранных студентов получают стипендии и пособия от государства.

Грузия


Государственный университет Ильи

Государственный университет Ильии.jpg

Источник фотографии: foursquare.com


Где: Тбилиси

Год основания: 2006

Государственный университет им. Ильи был основан в 2006 году в результате слияния шести различных академических институтов. В настоящее время ISU — один из ведущих научно-исследовательских и образовательных учреждений в Грузии.


Тбилисский государственный университет

Тбилисский государственный университет.jpg

Источник фотографии: smapse.ru


Где: Тбилиси

Год основания: 1918

Тбилисский государственный университет имени Иванэ Джавахишвили — старейшее и крупнейшее высшее учебное заведение Грузии, центр науки и культуры.

ТГУ имеет семь факультетов: юридический, экономический, гуманитарный, медицинский, социальных и политических наук, точных наук и наук о природе. В состав университета также входят пять филиалов в различных регионах Грузии.


University of Georgia

Uni of Georgia.jpg

Источник фотографии: mbbsuniversities.com


Где: Тбилиси

Год основания: 2004

Это частный университет, основанный в 2004 году.

С 2005 по 2007 год университет развивался и значительно вырос. В эти годы к программам бакалавриата были добавлены магистерские программы. К 2007 году университет уже принял первых аспирантов.

Армения


Yerevan State University

Yerevan_State_University.jpg

Источник фотографии: wiki2.org


Где: Ереван

Год основания: 1919

Это самый старый из университетов Армении. На сегодняшний день Yerevan State University — самый большой и престижный вуз страны.

В университете работают более 3000 сотрудников и учатся более 8000 студентов.


American University of Armenia

American_University_of_Armenia.JPG

Источник фотографии: wiki2.org


Где: Ереван

Год основания: 1991

Это первый университет, который ввел западные стандарты образования в стране. Он был аккредитован Западной ассоциацией школ и колледжей.

У университета есть два главных здания, которые находятся в центре столицы.


Armenian National Agricultural University

Armenian_National_Agrarian_University

Источник фотографии: wikimedia.org


Где: Ереван

Год основания: 1930

Это одно из крупнейших в республике и единственное в аграрной сфере высшее учебное заведение.

Armenian National Agricultural University — относительно небольшой университет, в котором обучается в общей сложности 1000 студентов. Университет сотрудничает с другими международными университетами по вопросам обмена студентов.

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