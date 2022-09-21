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Образование в ОАЭ. Топ-10 университетов в стране
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Сегодня в 18:45

Образование в ОАЭ. Топ-10 университетов в стране

Рассказываем о лучших частных и государственных университетах на территории ОАЭ.


American University of Sharjah

American University of Sharjah.jpg
Источник фотографии: commons.wikimedia.org

Где: Шарджа

Год основания: 1997

AUS заслужил хорошую репутацию во всем Ближневосточном регионе благодаря своим академическим достижениям и мультикультурной жизни в кампусе. Университет был основан в 1997 году Его Высочеством Шейхом доктором Султаном Бен Мохаммадом Аль Кассими, членом Верховного Совета Объединенных Арабских Эмиратов и Правителем Шарджи.

Сегодня на территории кампуса обучается более 5000 студентов из 82 разных стран, а штат преподавателей насчитывает более 350 специалистов.


United Arab Emirates University

United Arab Emirates University.jpgИсточник фотографии: meed.com


Где: Эль-Айн

Год основания: 1976

Университет Объединенных Арабских Эмиратов — государственный исследовательский университет. Это также старейший университет в Объединенных Арабских Эмиратах. Он был основан после обретения независимости от Великобритании.

Студенты приезжают из всех Эмиратов и более 64 других стран. В кампусе проживает более 6000 студентов.


Khalifa University of Science, Technology and Research

Khalifa University of Science, Technology and Research.jpgИсточник фотографии: 3dprintingindustry.com

Где: Абу-Даби

Год основания: 2007

Университет был открыт в 2007 году в рамках инициативы правительства Абу-Даби. Вуз стремится стать международно-признанным исследовательским университетом с репутацией мирового класса.

Быстро растущее университетское сообщество состоит из преподавателей и сотрудников из более чем 40 стран и предлагает студентам культурно богатую и разнообразную образовательную среду.


American University in Dubai

American University in Dubai.jpgИсточник фотографии: ednet.ae


Где: Дубай

Год основания: 1995

Американский университет в Дубае — это частное высшее учебное заведение, предоставляющее всемирно признанное образование.

Число учащихся около 2000 человек, а в студенческом составе представлено более 110 национальностей. В AUD работает более 120 преподавателей.


University of Sharjah

University of Sharjah.jpgИсточник фотографии: servetechgroup.com


Где: Шарджа

Год основания: 1997

Университет Шарджи был создан 1997 году. Образовательные и исследовательские программы, которые он предлагает, носят комплексный и междисциплинарный характер.

University of Sharjah предлагает 122 программы по нескольким академическим дисциплинам. Курсы предлагаются в разных областях, начиная от шариата и права и заканчивая науками о здоровье, изобразительным искусством и дизайном.


Abu Dhabi University

Abu Dhabi University.jpgИсточник фотографии: blog.abudhabicityguide.com


Где: Абу-Даби

Год основания: 2003

Это частное коммерческое высшее учебное заведение в ОАЭ, которое было учреждено в 2003 году.

Одно из преимуществ университета в его кампусе. Студенты вуза могут воспользоваться плюсами как городской, так и загородной жизни благодаря удачному расположению кампуса. Также университет ежегодно входит в топ 5% лидирующих вузов на планете.


Higher Colleges of Technology

Higher Colleges of Technology.jpgИсточник фотографии: arabianbusiness.com

Где: Абу-Даби

Год основания: 1988

Государственное учебное заведение, которое было основано в 1988 году.

Higher Colleges of Technology — средний по количеству студентов вуз. Учебное заведение принимает как местных, так и иностранных граждан. Профессиональный состав Higher Colleges of Technology представлен более 1300 преподавателями.


Zayed University

ZayedUniИсточник фотографии: twitter.com


Где: Абу-Даби

Год основания: 1998

Это одно из трех спонсируемых правительством высших учебных заведений в Объединенных Арабских Эмиратах. Он назван в честь первого президента страны.

Вуз также стал первым федеральным университетом в ОАЭ, получившим международную аккредитацию. ZU предлагает 17 специальностей и 10 второстепенных на уровне бакалавриата и 10 степеней магистра.


Ajman University of Science and Technology

Ajman University of Science and Technology.jpgИсточник фотографии: dubaichronicle.com


Где: Аджман

Год основания: 1988

Ajman University of Science and Technology был основан в 1988 году.

Кампус вуза площадью 215 000 квадратных метров располагает спортивными сооружениями, тренажерным залом, книжным магазином, медицинским отделением, ресторанами и мечетями. Университет Аджмана вошел в число 30 лучших университетов арабского мира и занимает девятое место в ОАЭ в соответствии с рейтингом QS University rankings 2022 года.


Al Ain University of Science and Technology

Al Ain University of Science and Technology.jpgИсточник фотографии: uaewomen.net


Где: Эль-Айн

Год основания: 2004

Университет Эль-Айн — частный университет, расположенный в городе Эль-Айн, в эмирате Абу-Даби.

Университет предлагает аккредитованные программы через свои колледжи с 11 степенями бакалавра. Он также предлагает степень магистра делового администрирования и профессиональный диплом в области образования.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.