Где учиться в США. 30 лучших вузов страны

Massachusetts Institute of Technology, США, Массачусетс

Stanford University , США, Калифорния

California Institute of Technology , США, Калифорния

University of Chicago, США, Чикаго

University of Pennsylvania , США, Пе нсильвания





Johns Hopkins University, США, Мэриленд

Northwestern University, США, Иллинойс





UCLA, США, Калифорния

Duke University, США, Северная Каролина

Carnegie Mellon University, США, Пенсильвания

University of California San Diego, США, Калифорния





University of Texas at Austin, США, Техас

University of Washington, США, Вашингтон





Georgia Institute of Technology, США, Джорджия

Pennsylvania State University, США, Пенсильвания

University of California, Davis, США, Калифорния

University of North Carolina at Chapel Hill, США, Северная Каролина

Boston University, США, Массачусетс













: 1861Несмотря на то, что MIT не входит в Лигу Плюща, это один из сильнейших технологических вузов мира. Там работает пять школ: науки, архитектуры, менеджмента, инжиниринга и социальных наук.:1891Стэнфорд также не входит в число университетов Лиги Плюща, но известен во всем мире. Предпринимательская среда, сильное образование, насыщенная студенческая жизнь и многое другое делают поступление в этот университет желанной целью для многих абитуриентов.1636Гарвард — один из восьми университетов Лиги Плюща и один из старейших вузов мира. Вуз стабильно удерживает высокие стандарты образования. Нетворкинг, богатая история и огромные возможности — это то, ради чего студенты со всего мира подают сюда документы.: 1891Еще один сильнейший технологический вуз мира. Также это один из самых спонсируемых университетов. Caltech заточен на работу в команде, поэтому у студентов развиваются коммуникативные навыки.1890University of Chicago — один из сильнейших исследовательских вузов. Сильная программа MBA, прогрессивность и интересная студенческая жизнь — главные причины успеха учебного заведения.: 1751University of Pennsylvania с момента основания известен как сильный вуз. Здесь высокий уровень финансирования, большое количество возможностей и качественный нетворкинг.1746Princeton University входит в Лигу Плюща. Его особенности: сильный преподавательский состав, приятная атмосфера и море возможностей.: 1701Yale University — еще один университет Лиги Плюща, вместе с Гарвардом и Принстоном входит в большую тройку. Это одно из самых больших и популярных учебных заведений мира, известно разнообразием учебных программ и высоким качеством обучения.: 1865Cornell University также входит в Лигу Плюща. Главные ценности университета: умение мыслить вне привычных рамок, постоянное стремление к развитию и взаимоуважение.: 1754Колумбийский университет — один из важнейших исследовательских центров в мире. Деятельность университета направлена на привлечение сильнейших преподавателей и студентов, поддержку исследований.1876Johns Hopkins University — это первый исследовательский вуз в США, в котором выдающиеся профессора наставляют студентов в области искусства и музыки, гуманитарных, социальных и естественных наук, инженерии, международных исследований, образования, бизнеса и здравоохранения.: 1817Миссия Мичиганского университета состоит в том, чтобы служить народу Мичигана и всего мира, добиваясь выдающихся результатов в создании, передаче, сохранении и применении знаний, искусства и академических ценностей, а также в развитии лидеров и граждан, которые бросят вызов настоящему и обогатят будущее.: 1868Беркли — университет, где самые яркие умы мира собираются вместе, чтобы исследовать, задавать вопросы и улучшать мир. 32 нобелевские премии, 350+ программ обучения и 100 призовых мест в командных спортивных соревнованиях говорят сами за себя.1851Northwestern University — это комплексный исследовательский, охватывающий множество школ и подразделений, университет. Строгая, но чуткая академическая среда обеспечивает надежное сочетание теории и практики с акцентом на исследования высшего уровня, новые знания, творческое самовыражение и практическое применение.1831New York University превратился во всемирное учреждение для обучения, преподавания, исследований, накопления знаний и изобретения новых способов решения проблем человечества.: 1919Главная цель вуза — создание, распространение, сохранение и применение знаний для улучшения жизни общества.: 1838Один из самых популярных университетов в США открывает своим студентам много возможностей.: 1900Частный исследовательский университет, входит в число самых известных учебных заведений мира. Его выдающиеся студенты, преподаватели и выпускники проводят передовые исследования и создают будущее.: 1960Входит в число 15 лучших исследовательских университетов мира. Заботится о том, чтобы у студентов была возможность стать творцами перемен.: 1764Brown University — ведущий исследовательский университет, в котором работают всемирно известные преподаватели.: 1883Здесь учится около 52 000 студентов, работает 3000 преподавателей. Ежегодно вуз привлекает более 650 миллионов долларов на исследования.: 1861Один из самых выдающихся государственных университетов мира. Ежегодно обучает более 54 000 студентов.1848Студенты, сотрудники и профессорско-преподавательский состав UW получают образование мирового класса и прикладывают руку к решению актуальных проблемы.: 1867Миссией университета — улучшение жизни граждан в Иллинойсе, по всей стране и во всем мире. Вуз обладает сильным преподавательским составом, востребован как среди абитуриентов из других стран, так и среди выпускников США.: 1885Georgia Institute of Technology — один из ведущих государственных исследовательских университетов страны, в котором обучается около 40 000 студентов.: 1855Pennsylvania State University — это государственный исследовательский университет с несколькими кампусами, обучает студентов со всего мира.: 1912Rice University стремится к новаторским исследованиям, качественному уровню образования, и к тому, чтобы внести вклад в улучшение нашего мира.: 1905Некоторые из программ вуза один из лучших в стране и существуют уже несколько десятилетий.: 1789Первый государственный университет в стране стремится к новаторским инициативам, чтобы сделать колледж более доступным для студентов.: 1839В трех кампусах Boston University обучается более 36 000 студентов из более чем 130 стран. Здесь более 10 000 преподавателей и сотрудников, 17 школ и колледжей, более 300 учебных программ.