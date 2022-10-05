Где учиться в США. 30 лучших вузов страны

Massachusetts Institute of Technology, США, Массачусетс
Год основания: 1861
Несмотря на то, что MIT не входит в Лигу Плюща, это один из сильнейших технологических вузов мира. Там работает пять школ: науки, архитектуры, менеджмента, инжиниринга и социальных наук.
Stanford University, США, Калифорния
Год основания:1891
Стэнфорд также не входит в число университетов Лиги Плюща, но известен во всем мире. Предпринимательская среда, сильное образование, насыщенная студенческая жизнь и многое другое делают поступление в этот университет желанной целью для многих абитуриентов.
Harvard University, США, Массачусетс
Год основания: 1636
Гарвард — один из восьми университетов Лиги Плюща и один из старейших вузов мира. Вуз стабильно удерживает высокие стандарты образования. Нетворкинг, богатая история и огромные возможности — это то, ради чего студенты со всего мира подают сюда документы.
California Institute of Technology, США, Калифорния
Год основания: 1891
Еще один сильнейший технологический вуз мира. Также это один из самых спонсируемых университетов. Caltech заточен на работу в команде, поэтому у студентов развиваются коммуникативные навыки.
University of Chicago, США, Чикаго
Год основания: 1890
University of Chicago — один из сильнейших исследовательских вузов. Сильная программа MBA, прогрессивность и интересная студенческая жизнь — главные причины успеха учебного заведения.
University of Pennsylvania, США, Пенсильвания
Год основания: 1751
University of Pennsylvania с момента основания известен как сильный вуз. Здесь высокий уровень финансирования, большое количество возможностей и качественный нетворкинг.
Princeton University, США, Нью-Джерси
Год основания: 1746
Princeton University входит в Лигу Плюща. Его особенности: сильный преподавательский состав, приятная атмосфера и море возможностей.
Yale University, США, Коннектикут
Год основания: 1701
Yale University — еще один университет Лиги Плюща, вместе с Гарвардом и Принстоном входит в большую тройку. Это одно из самых больших и популярных учебных заведений мира, известно разнообразием учебных программ и высоким качеством обучения.
Cornell University, США, Нью-Йорк
Год основания: 1865
Cornell University также входит в Лигу Плюща. Главные ценности университета: умение мыслить вне привычных рамок, постоянное стремление к развитию и взаимоуважение.
Columbia University, США, Нью-Йорк
Год основания: 1754
Колумбийский университет — один из важнейших исследовательских центров в мире. Деятельность университета направлена на привлечение сильнейших преподавателей и студентов, поддержку исследований.
Johns Hopkins University, США, Мэриленд
Год основания: 1876
Johns Hopkins University — это первый исследовательский вуз в США, в котором выдающиеся профессора наставляют студентов в области искусства и музыки, гуманитарных, социальных и естественных наук, инженерии, международных исследований, образования, бизнеса и здравоохранения.
University of Michigan, США, Мичиган
Год основания: 1817
Миссия Мичиганского университета состоит в том, чтобы служить народу Мичигана и всего мира, добиваясь выдающихся результатов в создании, передаче, сохранении и применении знаний, искусства и академических ценностей, а также в развитии лидеров и граждан, которые бросят вызов настоящему и обогатят будущее.
Berkeley, США, Калифорния
Год основания: 1868
Беркли — университет, где самые яркие умы мира собираются вместе, чтобы исследовать, задавать вопросы и улучшать мир. 32 нобелевские премии, 350+ программ обучения и 100 призовых мест в командных спортивных соревнованиях говорят сами за себя.
Northwestern University, США, Иллинойс
Год основания: 1851
Northwestern University — это комплексный исследовательский, охватывающий множество школ и подразделений, университет. Строгая, но чуткая академическая среда обеспечивает надежное сочетание теории и практики с акцентом на исследования высшего уровня, новые знания, творческое самовыражение и практическое применение.
New York University, США, Нью-Йорк
Год основания: 1831
New York University превратился во всемирное учреждение для обучения, преподавания, исследований, накопления знаний и изобретения новых способов решения проблем человечества.
UCLA, США, Калифорния
Год основания: 1919
Главная цель вуза — создание, распространение, сохранение и применение знаний для улучшения жизни общества.
Duke University, США, Северная Каролина
Год основания: 1838
Один из самых популярных университетов в США открывает своим студентам много возможностей.
Carnegie Mellon University, США, Пенсильвания
Год основание: 1900
Частный исследовательский университет, входит в число самых известных учебных заведений мира. Его выдающиеся студенты, преподаватели и выпускники проводят передовые исследования и создают будущее.
University of California San Diego, США, Калифорния
Год основания: 1960
Входит в число 15 лучших исследовательских университетов мира. Заботится о том, чтобы у студентов была возможность стать творцами перемен.
Brown University, США, Род-Айленд
Год основания: 1764
Brown University — ведущий исследовательский университет, в котором работают всемирно известные преподаватели.
University of Texas at Austin, США, Техас
Год основания: 1883
Здесь учится около 52 000 студентов, работает 3000 преподавателей. Ежегодно вуз привлекает более 650 миллионов долларов на исследования.
University of Washington, США, Вашингтон
Год основания: 1861
Один из самых выдающихся государственных университетов мира. Ежегодно обучает более 54 000 студентов.
University of Wisconsin-Madison, США, Висконсин
Год основания: 1848
Студенты, сотрудники и профессорско-преподавательский состав UW получают образование мирового класса и прикладывают руку к решению актуальных проблемы.
University of Illinois at Urbana-Champaign, США, Иллинойс
Год основания: 1867
Миссией университета — улучшение жизни граждан в Иллинойсе, по всей стране и во всем мире. Вуз обладает сильным преподавательским составом, востребован как среди абитуриентов из других стран, так и среди выпускников США.
Georgia Institute of Technology, США, Джорджия
Год основания: 1885
Georgia Institute of Technology — один из ведущих государственных исследовательских университетов страны, в котором обучается около 40 000 студентов.
Pennsylvania State University, США, Пенсильвания
Год основания: 1855
Pennsylvania State University — это государственный исследовательский университет с несколькими кампусами, обучает студентов со всего мира.
Rice University, США, Техас
Год основания: 1912
Rice University стремится к новаторским исследованиям, качественному уровню образования, и к тому, чтобы внести вклад в улучшение нашего мира.
University of California, Davis, США, Калифорния
Год основания: 1905
Некоторые из программ вуза один из лучших в стране и существуют уже несколько десятилетий.
University of North Carolina at Chapel Hill, США, Северная Каролина
Год основания: 1789
Первый государственный университет в стране стремится к новаторским инициативам, чтобы сделать колледж более доступным для студентов.
Boston University, США, Массачусетс
Год основания: 1839
В трех кампусах Boston University обучается более 36 000 студентов из более чем 130 стран. Здесь более 10 000 преподавателей и сотрудников, 17 школ и колледжей, более 300 учебных программ.