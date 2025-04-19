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Крупнейшая в Центральной Азии международная выставка франшиз и бизнеса пройдет в Бишкеке
Новости Центральной Азии и мира

14.04.2025

Крупнейшая в Центральной Азии международная выставка франшиз и бизнеса пройдет в Бишкеке

Central Asian Franchising & Business Expo – крупнейшая в Центральной Азии международная выставка франшиз и бизнеса. Мероприятие объединяет ведущих франчайзеров, инвесторов и предпринимателей из более чем 10 стран, создавая возможности для развития бизнеса, международного партнерства и выгодного инвестирования.

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— Бишкек, Кыргызстан — 19 апреля 2025 года, отель Sheraton Bishkek

— Ташкент, Узбекистан — 28-29 мая 2025 года, Anhor Park

— Алматы, Казахстан — 14 июня 2025 года, отель Rixos Almaty.


Мы готовим Central Asian Franchising & Business Expo 2025 специально для:

— предпринимателей, которые хотят начать бизнес

— представителей холдингов или инвестиционных фондов

— частных инвесторов

— предпринимателей, которые планируют разработать франшизу своего бизнеса

— и конечно франшиз, которые хотят вывести свой бренд на динамично развивающийся рынок Центральной Азии.


Посетив выставку, вы сможете:

— ознакомиться с широким спектром франшиз и бизнеса, выбрать выгодный проект для инвестирования

— получить доступ к эксклюзивным предложениям от международных брендов, выходящих на рынок Центральной Азии

— узнать о новых технологиях, инструментах и методах для расширения бизнеса, повышения эффективности и выхода на новые рынки

— установить прямые контакты с владельцами франшиз, инвесторами и экспертами отрасли

— принять участие в деловой программе, включающей пленарные дискуссии, мастер-классы и индивидуальные консультации.


Для франчайзинговых компаний мы предлагаем участие в выставке:

— выставочные стенды и демо-зоны, обеспечивающие максимальную видимость среди потенциальных партнеров и инвесторов

— возможность представить свой бизнес перед целевой аудиторией и найти новых франчайзи

— PR и маркетинговую поддержку, включая размещение в каталоге франшиз, продвижение в социальных сетях и партнерских каналах

— участие в Central Asian Franchise Awards, где будут отмечены лучшие франчайзинговые проекты региона

— возможность принять участие в пленарном заседании и заявить о своем бизнесе на широкую публику.


Будьте частью крупнейшего франчайзингового события в Центральной Азии!

— хотите посетить выставку или узнать о ней больше? Тогда переходите на наш сайт и регистрируйтесь.

— вы франчайзинговая компания и хотите стать участником? Тогда оставляйте заявку на нашем сайте для партнеров выставки.

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#бизнес #кыргызстан #бишкек #выставка #нетворкинг
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