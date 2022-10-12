Где учиться в Турции. 10 лучших университетов страны

Продолжаем знакомить вас с лучшими учебными заведениями мира. В обзоре собрали 10 вузов Турции, к которым стоит присмотреться.













Где: Анкара

Год основания: 1997

Это высшее учебное заведение расположено в Анкаре. Университет основан частным фондом 9 июля 1997 года для создания условий перехода детей из средней школы в высшую.

В университете есть четыре факультета.





Где: Стамбул

Год основания: 1993

Университет Коча занимает самое высокое место среди вузов Турции в соответствии с мировым рейтингом университетов Times Higher Education 2022 и Мировым рейтингом университетов QS 2022.

Вуз состоит из колледжей социальных и гуманитарных наук, административных наук и экономики, естественных, инженерных наук, права, сестринского дела и медицины.











Где: Анкара

Год основания: 1967

Hacettepe University входит в десятку лучших вузов в Турции. Согласно мировому рейтингу, учебное заведение в числе 400 лучших в сфере наук о жизни и медицине.











Где: Стамбул

Год основания: 1999

Это частное некоммерческое высшее учебное заведение в Турции.

Несмотря на то, что Sabanci University — один из самых молодых университетов Турции, он традиционно занимает лидирующие позиции в рейтингах.











Где: Стамбул

Год основания: 1883

Один из старейших и крупнейших университетов Турции находится в Стамбуле. Имеет 14 кампусов, музей и научно-исследовательские центры. Также это самый многоязычный университет: обучение проходит на турецком, английском, французском и немецком языках. Для обучения абитуриентам необходимо владеть хотя бы одним из языков.

Участвует в программах по обмену студентами и преподавателями — Erasmus и Mevlana.











Где: Анкара

Год основания: 1946

Университет принимает активное участие в международных программах по обмену студентами и преподавателями с другими учебными заведениями. Имеет 14 факультетов, наиболее популярный — юридический. Также предлагает дистанционное образование, финансовую помощь учащимся.





Где: Стамбул

Год основания: 1863

Заведение находится на европейской стороне пролива Босфор в Стамбуле.

Одно из лучших образовательных учреждений Турции. Входит в европейскую ассоциацию университетов и ассоциацию средиземноморских университетов. Обучение ведется полностью на английском языке. Самые сильные направления: «Искусство и гуманитарные науки», «Инженерное дело и технологии», «Социальные науки и менеджмент».











Где: Стамбул

Год основания: 1453

Крупнейший и самый престижный университет Турции, входит в Coimbra Group — объединение европейских университетов и EUA — Европейскую университетскую ассоциацию. Также в числе топ-10 старейших учебных заведений Европы. Имеет 17 факультетов, исследовательские центры, свою больницу.

Принимает активное участие в программах обмена студентами и преподавателями через Farabi, Erasmus, Mevlana.











Где: Эскишехир

Год основания: 1958

Государственный университет в Эскишехире. Программы обучения: бакалавриат, магистратура, докторантура.

Вуз входит в Европейскую ассоциацию университетов, участвует в программах по обмену студентами и преподавателями Erasmus и Mevlana. Включает 12 факультетов, три школы, среди которых: Государственная консерватория, 3 профессионально-технических училища, 5 институтов и 25 исследовательских центров.

Обучение ведется на турецком, английском, немецком и французском языках. Есть система дистанционного обучения.











Где: Карабюк

Год основания: 2007

Karabük University вмещает более 19 тысяч студентов. Вместе с местными абитуриентами на поступление в университет могут претендовать и иностранные граждане. Преподавательский состав учебного заведения насчитывает 999 учителей.