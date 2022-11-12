Где провести выходные в декабре: недорогие билеты по Центральной Азии и не только

Если вы любите проводить праздничные выходные вне дома — собрали подборку авиабилетов на декабрьские праздники. Цены указаны за билет в одну сторону!
Из Астаны
Стоимость: от 57$
Багаж: ручная кладь
Стоимость: от 211$
Багаж: ручная кладь
Стоимость: от 78$
Багаж: ручная кладь
Из Алматы
Стоимость: от 34$
Багаж: ручная кладь
Стоимость: от 85$
Багаж: ручная кладь
Стоимость: от 43$
Багаж: ручная кладь
Из Бишкека
Стоимость: от 42$
Багаж: ручная кладь
Стоимость: от 110$
Багаж: ручная кладь
Стоимость: от 121$
Багаж: ручная кладь
Стоимость: от 93$
Багаж: ручная кладь
Из Ташкента
Стоимость: от 89$
Багаж: ручная кладь
Стоимость: от 90$
Багаж: ручная кладь
Стоимость: от 42$
Багаж: ручная кладь
Стоимость: от 41$
Багаж: ручная кладь