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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Где провести выходные в декабре: недорогие билеты по Центральной Азии и не только
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Сегодня в 11:45

Где провести выходные в декабре: недорогие билеты по Центральной Азии и не только

Если вы любите проводить праздничные выходные вне дома — собрали подборку авиабилетов на декабрьские праздники. Цены указаны за билет в одну сторону!


Из Астаны

Семей, Казахстан

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Стоимость: от 57$

Багаж: ручная кладь


Москва, Россия

Стоимость: от 211$

Багаж: ручная кладь


Бишкек, Кыргызстан

Стоимость: от 78$

Багаж: ручная кладь

Из Алматы


Шымкент, Казахстан

Стоимость: от 34$

Багаж: ручная кладь


Ташкент, Узбекистан

Стоимость: от 85$

Багаж: ручная кладь


Туркестан, Казахстан

pexels-lisa-fotios-1546328.jpg

Стоимость: от 43$

Багаж: ручная кладь

Из Бишкека


Ош, Кыргызстан

Стоимость: от 42$

Багаж: ручная кладь


Ташкент, Узбекистан

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Источник фотографии: @dtokhtiev

Стоимость: от 110$

Багаж: ручная кладь


Актау, Казахстан

Стоимость: от 121$

Багаж: ручная кладь


Алматы, Казахстан

Стоимость: от 93$

Багаж: ручная кладь

Из Ташкента


Алматы, Казахстан

Стоимость: от 89$

Багаж: ручная кладь


Бишкек, Кыргызстан

v29ts4n32tg21.jpg

Стоимость: от 90$

Багаж: ручная кладь


Фергана, Узбекистан

Стоимость: от 42$

Багаж: ручная кладь


Самарканд, Узбекистан

Стоимость: от 41$

Багаж: ручная кладь

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.