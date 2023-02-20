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Где найти русскоязычных за рубежом: 80 активных чатов и групп в Закавказье, ОАЭ, Турции и США
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Вчера в 15:45

Где найти русскоязычных за рубежом: 80 активных чатов и групп в Закавказье, ОАЭ, Турции и США

Собрали крупные чаты и группы для тех, кто ищет новых знакомых и друзей за границей.


Русскоязычное сообщество в ОАЭ: 20 активных чатов и сообществ в социальных сетях

дубай

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ В ОАЭ | ДУБАЙ ЧАТ

Это русскоязычное сообщество в ОАЭ. Здесь люди общаются, задают вопросы и помогают друг другу.

Uzbeks in Abu Dhabi

Цель открытия чата — помощь всем узбекистанцем, которые проживают в Абу-Даби.

Русскоязычные в ОАЭ

Чат, в котором состоит почти тысяча человек. Здесь люди делятся полезными объявлениями.

Казахи в ОАЭ

Группа для казахстанцев, живущих или находящихся в гостях в ОАЭ. Здесь вы можете получить актуальную информацию обо всем, что касается пребывания в ОАЭ.

КАЗАХИ В ОАЭ Казахстан в Дубае | Форум — Чат

Группа для казахстанцев и русскоязычных людей в Дубае. Здесь в основном выкладывают актуальные объявления.

Больше по ссылке.

Русскоязычное сообщество в Турции: 20 активных чатов и сообществ в социальных сетях

турция

ЧАТ СТАМБУЛ |ТУРЦИЯ

Чат для общения и взаимопомощи. Здесь делятся полезной интересной информацией и задают друг другу вопросы.

Turkey paradise

Цель чата — собрать все русскоязычное комьюнити в Турции в один общий, самый большой чат.

Стамбул чат

Чат для жителей и гостей Стамбула.

Стамбул Чат | Нетворкинг

Чат создан для развития русскоязычного сообщества в Стамбуле, полезных бизнес-знакомств, новых партнерств, взаимопомощи, налаживания связей и сотрудничества.

Стамбул чат Турция

Чат создан для общения и взаимной помощи тем, кто переехал или только задумывается о переезде.

Больше по ссылке.

Русскоязычное сообщество в США: 20 активных чатов и сообществ в социальных сетях

США

«Наши в США | Чат Америка»

Это одно из первых русскоязычных сообществ в США. Здесь участники общаются, задают вопросы и помогают друг другу.

«США чат»

Активный чат для всех, кто живет или планирует переезд в США.

«Казахи в США»

Чат для объединения казахстанцев и русскоязычных в США.

«Нью-Йорк чатик | CHATIK»

Чат создан с целью объединить все чаты Нью-Йорка в единый. Там собралось уже более 20 000 человек.

«Чикаго Avito»

Группа создана для предложений в сфере услуг и продаж в Чикаго.

Больше по ссылке.

20 активных чатов, групп и сообществ русскоязычных в Азербайджане, Армении и Грузии

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@RusArmenia

Русскоязычный чат для жителей Армении. Все личные сообщения здесь бесплатны, даже если вы что-то продаете, покупаете или ищете.

@Armenmarket

Чат для тех, кто заинтересован в релокации в страну. Здесь также публикуются объявления по сдаче квартир.

@Erevanz

Живое сообщество о жизни и жителях Еревана. Здесь можно поделиться насущной проблемой, найти жилье или новые знакомства.

@Baky_chat

Чат предназначен для тех, кто живет или собирается переехать в Баку.

@Forum_azerbaijan

Активный чат для жителей Азербайджана с более чем 5000 участниками.

Больше по ссылке.

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#нашивмире #турция #оаэ #сша #закавказье
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.