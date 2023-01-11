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20 активных чатов, групп и сообществ русскоязычных в Азербайджане, Армении и Грузии
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Сегодня в 17:45

20 активных чатов, групп и сообществ русскоязычных в Азербайджане, Армении и Грузии

Делимся полезными ссылками для тех, кто планирует переезд в Армению, Азербайджан или Грузию и ищет соотечественников в этих странах.


Чаты


Армения


@RusArmenia

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Русскоязычный чат для жителей Армении. Все личные сообщения здесь бесплатны, даже если вы что-то продаете, покупаете или ищете.

@Armenmarket

Чат для тех, кто заинтересован в релокации в страну. Здесь также публикуются объявления по сдаче квартир.

@Erevanz

Живое сообщество о жизни и жителях Еревана. Здесь можно поделиться насущной проблемой, найти жилье или новые знакомства.

Азербайджан


@Baky_chat

Чат предназначен для тех, кто живет или собирается переехать в Баку.

@Forum_azerbaijan

Активный чат для жителей Азербайджана с более чем 5000 участниками.

@Azerbaijan_topchat

Чат создан для общения по теме жизни в Азербайджане.

Грузия


@Tbilisi_chatg

В чате помимо общения также публикуют свежие новости.

@Gruzia_chat

Чат для знакомств и объявлений в Грузии.

@Mytbilisi_chat

Здесь можно задавать вопросы об отдыхе и жизни в Тбилиси, а также делиться полезной информацией.

@Mybatumi_chat

Здесь можно задавать вопросы об отдыхе и жизни в Батуми.

Сообщества


Азербайджан


«Азербайджан: вчера, сегодня, завтра»

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Интересная группа, в которой делятся архивными фотографиями городов Азербайджана.

«Частные объявления Азербайджан»

Группа предназначена для пользователей из Азербайджана. Здесь читатели могут размещать объявления.

«Объявления. Баку»

Поиск работы, вакансии, реклама товаров и услуг — все здесь.

Армения


«Релокация в Армению»

Группа создана для русскоязычного населения Армении. Цель группы — обмен полезной информацией и общение.

«Ереван — объявлений, контакты, информация, помощь гостям и ереванцам»

Сообщество для общения русскоязычных в Ереване.

«Армения. Говорим по-русски»

Группа создана для русскоговорящих жителей и гостей Армении.

Грузия


«Грузия Тбилиси объявления»

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Группа предназначена для размещения в ней объявлений о покупке или продаже недвижимости.

«Давайте дружить, Тбилиси!»

Сообщество для общения, юмора и отдыха.

«Тбилиси — Разные объявления»

Здесь размещаются вакансии, объявления и другие публикации.

«Русскоязычные в Грузии»

«Русскоязычные в Грузии» — в этой группе можно общаться и делиться полезным.

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#нашивмире #грузия #азербайджан #армения #закавказье
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.