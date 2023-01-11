20 активных чатов, групп и сообществ русскоязычных в Азербайджане, Армении и Грузии

Делимся полезными ссылками для тех, кто планирует переезд в Армению, Азербайджан или Грузию и ищет соотечественников в этих странах.
Чаты
Армения
Русскоязычный чат для жителей Армении. Все личные сообщения здесь бесплатны, даже если вы что-то продаете, покупаете или ищете.
Чат для тех, кто заинтересован в релокации в страну. Здесь также публикуются объявления по сдаче квартир.
Живое сообщество о жизни и жителях Еревана. Здесь можно поделиться насущной проблемой, найти жилье или новые знакомства.
Азербайджан
Чат предназначен для тех, кто живет или собирается переехать в Баку.
Активный чат для жителей Азербайджана с более чем 5000 участниками.
Чат создан для общения по теме жизни в Азербайджане.
Грузия
В чате помимо общения также публикуют свежие новости.
Чат для знакомств и объявлений в Грузии.
Здесь можно задавать вопросы об отдыхе и жизни в Тбилиси, а также делиться полезной информацией.
Здесь можно задавать вопросы об отдыхе и жизни в Батуми.
Сообщества
Азербайджан
«Азербайджан: вчера, сегодня, завтра»
Интересная группа, в которой делятся архивными фотографиями городов Азербайджана.
«Частные объявления Азербайджан»
Группа предназначена для пользователей из Азербайджана. Здесь читатели могут размещать объявления.
Поиск работы, вакансии, реклама товаров и услуг — все здесь.
Армения
Группа создана для русскоязычного населения Армении. Цель группы — обмен полезной информацией и общение.
«Ереван — объявлений, контакты, информация, помощь гостям и ереванцам»
Сообщество для общения русскоязычных в Ереване.
Группа создана для русскоговорящих жителей и гостей Армении.
Грузия
Группа предназначена для размещения в ней объявлений о покупке или продаже недвижимости.
Сообщество для общения, юмора и отдыха.
Здесь размещаются вакансии, объявления и другие публикации.
«Русскоязычные в Грузии» — в этой группе можно общаться и делиться полезным.