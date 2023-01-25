Русскоязычное сообщество в Турции: 20 активных чатов и сообществ в социальных сетях

Собрали активные сообщества русскоязычных в Турции для тех, кто планирует переезд в эту страну.
Чаты
ЧАТ СТАМБУЛ |ТУРЦИЯ
Чат для общения и взаимопомощи. Здесь делятся полезной интересной информацией и задают друг другу вопросы.
Turkey paradise
Цель чата — собрать все русскоязычное комьюнити в Турции в один общий, самый большой чат.
Стамбул чат
Чат для жителей и гостей Стамбула.
Чат создан для развития русскоязычного сообщества в Стамбуле, полезных бизнес-знакомств, новых партнерств, взаимопомощи, налаживания связей и сотрудничества.
Чат создан для общения и взаимной помощи тем, кто переехал или только задумывается о переезде.
Группа создана для поиска земляков в Стамбуле и интересного общения.
Чат для обмена информацией.
Чат для соотечественников в Анталии.
Объявления, поиск жилья, покупка и продажа товаров, услуги, общение и многое другое.
В чате пишут о работе, разнообразных услугах и поиске жилья.
Сообщества
Группа создана для общения, подачи объявлений, новостей и просто дружбы. Для всех, кто живет в Турции или интересуется этой страной.
Русскоязычная Турция Online Turkiye
Сообщество для людей, влюбленных в Турцию, которые здесь живут, отдыхают и наслаждаются жизнью.
Турция Для Друзей / Türkiye for Friends
Основная тематика публикаций — Турция. Здесь вы найдете информацию о турецкой кухне, традициях, праздниках и многое другое.
Моя Алания (Аланья). Мой Махмутлар. Позитивное общение о жизни в Турции
Если ищете работу или жилье, в группе выкладывают актуальные посты.
Турция Алания Махмутлар Газипаша. Начало жизни.
Вопросы, объявления, информация, услуги, мероприятия, развлечения, отдых в Алании.
РАБОТА В ТУРЦИИ - СТАМБУЛ – АНКАРА
Сообщество, в котором размещают актуальные вакансии.
Группа для русскоязычных, проживающих в Стамбуле и не только.
Группа о жизни в Турции, такой, какая она есть за пределами отелей и системы all inclusive.
Группа для всех граждан Казахстана или СНГ, которые планируют посетить или живут в Турции.
Сообщество кыргызстанцев, которые проживают в Анталии.