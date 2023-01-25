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Русскоязычное сообщество в Турции: 20 активных чатов и сообществ в социальных сетях
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Сегодня в 15:45

Русскоязычное сообщество в Турции: 20 активных чатов и сообществ в социальных сетях

Собрали активные сообщества русскоязычных в Турции для тех, кто планирует переезд в эту страну.

Чаты

турция

ЧАТ СТАМБУЛ |ТУРЦИЯ

Чат для общения и взаимопомощи. Здесь делятся полезной интересной информацией и задают друг другу вопросы.


Turkey paradise

Цель чата — собрать все русскоязычное комьюнити в Турции в один общий, самый большой чат.


Стамбул чат

Чат для жителей и гостей Стамбула.


Стамбул Чат | Нетворкинг

Чат создан для развития русскоязычного сообщества в Стамбуле, полезных бизнес-знакомств, новых партнерств, взаимопомощи, налаживания связей и сотрудничества.


Стамбул чат Турция

Чат создан для общения и взаимной помощи тем, кто переехал или только задумывается о переезде.


Казахстанцы в Турции

Группа создана для поиска земляков в Стамбуле и интересного общения.


Кыргызы в Турции

Чат для обмена информацией.


Анталия чат

Чат для соотечественников в Анталии.


Анталия чатик

Объявления, поиск жилья, покупка и продажа товаров, услуги, общение и многое другое.


Бодрум чат

В чате пишут о работе, разнообразных услугах и поиске жилья.

Сообщества

Турция.jpg

РУССКОЯЗЫЧНАЯ ТУРЦИЯ

Группа создана для общения, подачи объявлений, новостей и просто дружбы. Для всех, кто живет в Турции или интересуется этой страной.


Русскоязычная Турция Online Turkiye

Сообщество для людей, влюбленных в Турцию, которые здесь живут, отдыхают и наслаждаются жизнью.


Турция Для Друзей / Türkiye for Friends

Основная тематика публикаций — Турция. Здесь вы найдете информацию о турецкой кухне, традициях, праздниках и многое другое.


Моя Алания (Аланья). Мой Махмутлар. Позитивное общение о жизни в Турции

Если ищете работу или жилье, в группе выкладывают актуальные посты.


Турция Алания Махмутлар Газипаша. Начало жизни.

Вопросы, объявления, информация, услуги, мероприятия, развлечения, отдых в Алании.


РАБОТА В ТУРЦИИ - СТАМБУЛ – АНКАРА

Сообщество, в котором размещают актуальные вакансии.


РУССКОЯЗЫЧНЫЙ СТАМБУЛ

Группа для русскоязычных, проживающих в Стамбуле и не только.


Турция без границ

Группа о жизни в Турции, такой, какая она есть за пределами отелей и системы all inclusive.


Казахи в Турции

Группа для всех граждан Казахстана или СНГ, которые планируют посетить или живут в Турции.


Кыргызы в Анталии

Сообщество кыргызстанцев, которые проживают в Анталии.

Узнайте первыми:

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.