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Русскоязычное сообщество в США: 20 активных чатов и сообществ в социальных сетях
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Сегодня в 11:45

Русскоязычное сообщество в США: 20 активных чатов и сообществ в социальных сетях

Продолжаем делится активными сообществами и группами русскоязычных за рубежом. В этом обзоре чаты в США.


Чаты

«Наши в США | Чат Америка»

США

Это одно из первых русскоязычных сообществ в США. Здесь участники общаются, задают вопросы и помогают друг другу.


«США чат»

Активный чат для всех, кто живет или планирует переезд в США.


«Казахи в США»

Чат для объединения казахстанцев и русскоязычных в США.


«Нью-Йорк чатик | CHATIK»

Чат создан с целью объединить все чаты Нью-Йорка в единый. Там собралось уже более 20 000 человек.


«Чикаго Avito»

Группа создана для предложений в сфере услуг и продаж в Чикаго.


«МАЙАМИ ДРУЗЬЯ»

«Майами Друзья» — самый большой чат в Майами. Здесь люди помогают друг другу в решении вопросов, делятся новостями.


Russian LA

Объявления, поиск работы, жилья, покупка и продажа товаров, услуги, отдых, общение и многое другое.


«Лос Анджелес | Los Angeles»

В чате пишут о работе, разнообразных услугах и поиске жилья.

Сообщества

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«Наши в США. Жизнь в Америке. Иммиграция. Советы»


Группа для всех русскоговорящих, живущих в США. Здесь пишут об актуальных мероприятиях.


«Казахи в США»

Группа была создана с целью обмена полезной информацией.


«Узбекистанцы в США. Uzbeks in the USA»

Сообщество для узбекистанцев и не только, в которой состоят более 40 000 человек.


«Работа в США / Work in USA»

Группа для поиска работы по всей территории Штатов.


«Объявления Чикаго | Chicago | США»

Здесь выкладывают актуальные и свежие вакансии для жителей Чикаго.


«Ищу совета | США»

В группе можно задать вопрос и получить ответ практически на любую тему, связанную с жизнью в США.

«Поможем друг другу. США»

Группа создана для позитива, отдыха и общения.


«Работа в Нью-Йорке»

Данная группа была создана для помощи соискателям и прямым работодателям.

«Иммиграция в США в вопросах и ответах»

В сообществе участники делятся личным опытом иммиграции в Штаты и помогают другим.


FLORIDA.KZ

Сообщество казахстанцев во Флориде. Здесь соотечественники организовывают ивенты и собираются на праздники.


«Кыргызы в США»

Группа для всех кыргызстанцев, кто находится в США или мечтает посетить страну.


«Дальнобойщики в США»

Truck driving довольно распространенный способ заработка в Штатах. Здесь русскоязычные жители делятся своим опытом.

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#нашивмире #сша #штаты #иммиграция #казахивсша
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