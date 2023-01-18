Русскоязычное сообщество в США: 20 активных чатов и сообществ в социальных сетях

Продолжаем делится активными сообществами и группами русскоязычных за рубежом. В этом обзоре чаты в США.
Чаты
Это одно из первых русскоязычных сообществ в США. Здесь участники общаются, задают вопросы и помогают друг другу.
«США чат»
Активный чат для всех, кто живет или планирует переезд в США.
Чат для объединения казахстанцев и русскоязычных в США.
Чат создан с целью объединить все чаты Нью-Йорка в единый. Там собралось уже более 20 000 человек.
Группа создана для предложений в сфере услуг и продаж в Чикаго.
«Майами Друзья» — самый большой чат в Майами. Здесь люди помогают друг другу в решении вопросов, делятся новостями.
Объявления, поиск работы, жилья, покупка и продажа товаров, услуги, отдых, общение и многое другое.
В чате пишут о работе, разнообразных услугах и поиске жилья.
Сообщества
«Наши в США. Жизнь в Америке. Иммиграция. Советы»
Группа для всех русскоговорящих, живущих в США. Здесь пишут об актуальных мероприятиях.
Группа была создана с целью обмена полезной информацией.
«Узбекистанцы в США. Uzbeks in the USA»
Сообщество для узбекистанцев и не только, в которой состоят более 40 000 человек.
Группа для поиска работы по всей территории Штатов.
«Объявления Чикаго | Chicago | США»
Здесь выкладывают актуальные и свежие вакансии для жителей Чикаго.
В группе можно задать вопрос и получить ответ практически на любую тему, связанную с жизнью в США.
Группа создана для позитива, отдыха и общения.
Данная группа была создана для помощи соискателям и прямым работодателям.
«Иммиграция в США в вопросах и ответах»
В сообществе участники делятся личным опытом иммиграции в Штаты и помогают другим.
Сообщество казахстанцев во Флориде. Здесь соотечественники организовывают ивенты и собираются на праздники.
Группа для всех кыргызстанцев, кто находится в США или мечтает посетить страну.
Truck driving довольно распространенный способ заработка в Штатах. Здесь русскоязычные жители делятся своим опытом.