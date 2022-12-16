Русскоязычное сообщество в ОАЭ: 20 активных чатов и сообществ в социальных сетях

Собрали классные группы для тех, кто живет или планирует переехать в ОАЭ.







Чаты



Это русскоязычное сообщество в ОАЭ. Здесь люди общаются, задают вопросы и помогают друг другу.







Цель открытия чата — помощь всем узбекистанцем, которые проживают в Абу-Даби.







Чат, в котором состоит почти тысяча человек. Здесь люди делятся полезными объявлениями.







Группа для казахстанцев, живущих или находящихся в гостях в ОАЭ. Здесь вы можете получить актуальную информацию обо всем, что касается пребывания в ОАЭ.











Группа для казахстанцев и русскоязычных людей в Дубае. Здесь в основном выкладывают актуальные объявления.







Если ищете работу или жилье, в данном чате выкладывают актуальные посты.







У узбекистанцев в Дубае тоже есть своя чат-группа. Здесь соотечественники делятся полезной информацией.







Группу открыли, чтобы узбеки в ОАЭ могли лучше познакомиться друг с другом и делиться опытом.







Группа создана для казахов и казахстанцев, которые проживают в Эмиратах.







Еще один чат для всех узбекистанцев, которые проживают на территории ОАЭ.







Здесь вы сможете задать интересующие вас вопросы, на которые обязательно ответят.

Сообщества



Приватная группа в Facebook для тех, кто недавно переехал или просто отдыхает в Дубае.







Сообщество было создано три года назад. Ежедневно здесь выкладывают более пяти постов.







Группа для тех, кто хотел бы приобрести или, наоборот, продать что-то в Эмиратах. Люди здесь публикуют более 40 объявлении в день.







Группа создана для позитивного общения жителей Арабских Эмиратов и не только. Здесь можно поделиться полезной информацией, новостями и просто пообщаться







Цель сообщества — поддержка соотечественников за рубежом.







Общественное объединение соотечественников из Кыргызстана, которые живут в Объединенных Арабских Эмиратах. Цели объединения: продвижение прогрессивных идей среди кыргызстанцев в ОАЭ, проведение культурных и общественных мероприятий, обмен информацией, опытом и знаниями.







Сообщество было создано узбекистанцами с целью продвижения культуры и узбекского комьюнити в ОАЭ.







Сообщество для всех экспатов, проживающих в Дубае. Здесь знакомятся и делятся личным опытом.







Группа для публикации вакансий, резюме, обсуждения любых вопросов, связанных с трудоустройством и обмена опытом и информацией в сфере трудоустройства.