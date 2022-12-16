Русскоязычное сообщество в ОАЭ: 20 активных чатов и сообществ в социальных сетях

Собрали классные группы для тех, кто живет или планирует переехать в ОАЭ.
Чаты
РУССКОЯЗЫЧНЫЕ В ОАЭ | ДУБАЙ ЧАТ
Это русскоязычное сообщество в ОАЭ. Здесь люди общаются, задают вопросы и помогают друг другу.
Uzbeks in Abu Dhabi
Цель открытия чата — помощь всем узбекистанцем, которые проживают в Абу-Даби.
Русскоязычные в ОАЭ
Чат, в котором состоит почти тысяча человек. Здесь люди делятся полезными объявлениями.
Казахи в ОАЭ
Группа для казахстанцев, живущих или находящихся в гостях в ОАЭ. Здесь вы можете получить актуальную информацию обо всем, что касается пребывания в ОАЭ.
КАЗАХИ В ОАЭ Казахстан в Дубае | Форум — Чат
Группа для казахстанцев и русскоязычных людей в Дубае. Здесь в основном выкладывают актуальные объявления.
Кыргызы в Дубае | Дубайдагы кыргыздар
Если ищете работу или жилье, в данном чате выкладывают актуальные посты.
Узбеки в Дубае
У узбекистанцев в Дубае тоже есть своя чат-группа. Здесь соотечественники делятся полезной информацией.
UZBEKS IN UAE
Группу открыли, чтобы узбеки в ОАЭ могли лучше познакомиться друг с другом и делиться опытом.
Казахи в Дубай
Группа создана для казахов и казахстанцев, которые проживают в Эмиратах.
Uzbek Society in UAE
Еще один чат для всех узбекистанцев, которые проживают на территории ОАЭ.
Узбекистанцы в ОАЭ — Uzbekistanis in UAE
Здесь вы сможете задать интересующие вас вопросы, на которые обязательно ответят.
Сообщества
Русскоязычные в Дубае, ОАЭ — Russian speakers in Dubai, UAE
Приватная группа в Facebook для тех, кто недавно переехал или просто отдыхает в Дубае.
Русскоговорящие в ОАЭ
Сообщество было создано три года назад. Ежедневно здесь выкладывают более пяти постов.
ОАЭ Купи Продай Эмираты Дубай
Группа для тех, кто хотел бы приобрести или, наоборот, продать что-то в Эмиратах. Люди здесь публикуют более 40 объявлении в день.
Друзья в Эмиратах (ОАЭ)
Группа создана для позитивного общения жителей Арабских Эмиратов и не только. Здесь можно поделиться полезной информацией, новостями и просто пообщаться
Казахи в Дубай
Цель сообщества — поддержка соотечественников за рубежом.
Kyrgyz Club UAE
Общественное объединение соотечественников из Кыргызстана, которые живут в Объединенных Арабских Эмиратах. Цели объединения: продвижение прогрессивных идей среди кыргызстанцев в ОАЭ, проведение культурных и общественных мероприятий, обмен информацией, опытом и знаниями.
UZBEKS IN UAE & DUBAI
Сообщество было создано узбекистанцами с целью продвижения культуры и узбекского комьюнити в ОАЭ.
Expats in Dubai
Сообщество для всех экспатов, проживающих в Дубае. Здесь знакомятся и делятся личным опытом.
Работа в ОАЭ / Jobs in UAE
Группа для публикации вакансий, резюме, обсуждения любых вопросов, связанных с трудоустройством и обмена опытом и информацией в сфере трудоустройства.