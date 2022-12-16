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Русскоязычное сообщество в ОАЭ: 20 активных чатов и сообществ в социальных сетях
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14.12.2022

Русскоязычное сообщество в ОАЭ: 20 активных чатов и сообществ в социальных сетях

Собрали классные группы для тех, кто живет или планирует переехать в ОАЭ.

Чаты

РУССКОЯЗЫЧНЫЕ В ОАЭ | ДУБАЙ ЧАТ

дубай


Это русскоязычное сообщество в ОАЭ. Здесь люди общаются, задают вопросы и помогают друг другу.


Uzbeks in Abu Dhabi


Цель открытия чата — помощь всем узбекистанцем, которые проживают в Абу-Даби.


Русскоязычные в ОАЭ


Чат, в котором состоит почти тысяча человек. Здесь люди делятся полезными объявлениями.


Казахи в ОАЭ


Группа для казахстанцев, живущих или находящихся в гостях в ОАЭ. Здесь вы можете получить актуальную информацию обо всем, что касается пребывания в ОАЭ.


КАЗАХИ В ОАЭ Казахстан в Дубае | Форум — Чат


дубай


Группа для казахстанцев и русскоязычных людей в Дубае. Здесь в основном выкладывают актуальные объявления.


Кыргызы в Дубае | Дубайдагы кыргыздар


Если ищете работу или жилье, в данном чате выкладывают актуальные посты.


Узбеки в Дубае


У узбекистанцев в Дубае тоже есть своя чат-группа. Здесь соотечественники делятся полезной информацией.


UZBEKS IN UAE


Группу открыли, чтобы узбеки в ОАЭ могли лучше познакомиться друг с другом и делиться опытом.


Казахи в Дубай

дубай


Группа создана для казахов и казахстанцев, которые проживают в Эмиратах.


Uzbek Society in UAE


Еще один чат для всех узбекистанцев, которые проживают на территории ОАЭ.


Узбекистанцы в ОАЭ — Uzbekistanis in UAE


Здесь вы сможете задать интересующие вас вопросы, на которые обязательно ответят.

Сообщества

Русскоязычные в Дубае, ОАЭ — Russian speakers in Dubai, UAE

дубай


Приватная группа в Facebook для тех, кто недавно переехал или просто отдыхает в Дубае.


Русскоговорящие в ОАЭ


Сообщество было создано три года назад. Ежедневно здесь выкладывают более пяти постов.


ОАЭ Купи Продай Эмираты Дубай


Группа для тех, кто хотел бы приобрести или, наоборот, продать что-то в Эмиратах. Люди здесь публикуют более 40 объявлении в день.


Друзья в Эмиратах (ОАЭ)


Группа создана для позитивного общения жителей Арабских Эмиратов и не только. Здесь можно поделиться полезной информацией, новостями и просто пообщаться


Казахи в Дубай

ОАЭ.jpeg


Цель сообщества — поддержка соотечественников за рубежом.


Kyrgyz Club UAE


Общественное объединение соотечественников из Кыргызстана, которые живут в Объединенных Арабских Эмиратах. Цели объединения: продвижение прогрессивных идей среди кыргызстанцев в ОАЭ, проведение культурных и общественных мероприятий, обмен информацией, опытом и знаниями.


UZBEKS IN UAE & DUBAI


Сообщество было создано узбекистанцами с целью продвижения культуры и узбекского комьюнити в ОАЭ.


Expats in Dubai


Сообщество для всех экспатов, проживающих в Дубае. Здесь знакомятся и делятся личным опытом.


Работа в ОАЭ / Jobs in UAE

дубай


Группа для публикации вакансий, резюме, обсуждения любых вопросов, связанных с трудоустройством и обмена опытом и информацией в сфере трудоустройства.

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#нашивмире #казахивдубае #оаэ #дубай #абудаби
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.