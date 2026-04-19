Freedom Lifestyle Group объявляет о запуске четырех новых направлений, выходе на европейский рынок и датах открытия «Freedom Продуктов» в Шымкенте

На форуме Freedom Inside CEO Freedom Lifestyle Group Алексей Ли представил стратегию развития лайфстайл-направления холдинга и анонсировал запуск новых потребительских сервисов и международную экспансию по Travel-направлению.

Анонсы новых направлений

Доставка еды из ресторанов. Freedom Lifestyle Group запускает сервис доставки готовой еды Freedom Food на базе платформы ChocoFood, которая переходит в экосистему холдинга. Запуск состоится этой весной в трех городах. Первым станет Актау. Пользователи смогут заказывать еду из ресторанов напрямую через Freedom SuperApp.

Раздел «Мое Здоровье». В Freedom SuperApp стал доступен раздел «Мое Здоровье», объединяющий запись к врачам, вызов анализов на дом и сервисы аптеки. В ближайшее время Freedom Lifestyle Group анонсирует разработки в сфере генетического тестирования — тесты, позволяющие узнать о влиянии генетики на питание, спорт и предрасположенность к заболеваниям.

Freedom Events — концертный и событийный рынок. Холдинг создал отдельное направление по организации крупных международных и локальных мероприятий, закрывающее пробелы событийного рынка Казахстана. Первое флагманское событие — Cirque du Soleil, 14 шоу летом 2026 года в Алматы и Астане.

Раздел «Мое Авто» — единая платформа для автовладельцев. В 2026 году Freedom Lifestyle Group запускает раздел «Мое Авто» — платформу, объединяющую сервисные центры, запчасти и автострахование в одном приложении.

Freedom Travel выходит на европейский рынок. Freedom Travel, выросший из Aviata.kz — одного из первых онлайн тревел агентств в Казахстане, объявляет о международной экспансии. В 2026 году сервис выходит на европейский рынок. По словам Алексея Ли, по цене, контенту и UX Freedom Travel готов конкурировать с глобальными игроками, предлагая не просто travel-продукт, а полноценный экосистемный travel-слой.

Freedom Продукты — региональная экспансия Arbuz.kz. Сервис онлайн-доставки продуктов Arbuz.kz расширяет географию присутствия и выходит под новым названием «Freedom Продукты» в четвертый по счету город. Первый региональный запуск в этом году — Шымкент, 20 апреля 2026 года. До конца года холдинг планирует запуск еще в пяти городах Казахстана. Стратегия сервиса — выравнивание цен с офлайном и прямые поставки от производителей, в том числе из Японии и стран Европы.





Результаты 2025 года





По итогам 2025 года Freedom Lifestyle Group удвоила совокупный GMV до 423 миллионов долларов. За IV квартал 2025 года сервисы Lifestyle-направления обработали 2,1 миллионов оплаченных заказов.

За год Freedom Lifestyle Group удалось кардинально изменить платежную структуру своих сервисов: если в начале 2025 года 85% платежей в сервисах Lifestyle проходило через карты сторонних банков, то к концу 2025 года более 80% транзакций совершается картами Freedom, из них 74% — напрямую внутри SuperApp. В сервисе Arbuz.kz доля платежей через Freedom Bank выросла с 27% до 90%.

Freedom Travel достиг GMV 292 миллионов долларов и показал наибольший темп роста среди онлайн travel-агентств Казахстана. Цель — 1 миллиард долларов к 2027 году.

Freedom Ticketon охватывает более 90% событий в Казахстане. Доля продаж через SuperApp выросла с 2% до 60% за год. Во время старта продаж билетов на матч «Кайрат» — «Реал Мадрид» платформа одновременно обслуживала более 1 миллиона пользователей в виртуальной очереди. 31% активной аудитории Freedom SuperApp регулярно пользуется сервисами Freedom Lifestyle Group.





Freedom X и Physical AI





Холдинг развивает экспериментальную R&D-лабораторию Freedom X, специализирующуюся на технологиях Physical AI: автономная доставка с помощью дронов, роботы-собаки, дрон-киоски. Freedom Holding Corp. первой в Казахстане получила разрешительные документы на эксплуатацию грузовых дронов и полеты в воздушном пространстве городов, подготовив лицензированных операторов совместно с Академией авиации. Регуляторная база разрабатывается в партнерстве с Министерством Искусственного Интеллекта и Цифрового Развития РК и КазАэроНавигацией.

В ближайшее время Freedom Lifestyle Group планирует выйти на сотни доставок в день — лекарств, продуктов и товаров первой необходимости.





Об искусственном интеллекте





AI-инструменты интегрированы в службу поддержки клиентов Freedom Travel, Arbuz.kz и Freedom Ticketon. Во время кризиса на Ближнем Востоке, когда тысячи казахстанских граждан оказались в странах с закрытым воздушным пространством, AI-бот Freedom Travel обработал более 26 000 обращений — около 60% от общего потока запросов за период.

Параллельно Lifestyle-подразделение ведет разработку Freedom AI — голосового помощника экосистемы, который обеспечит естественное взаимодействие пользователей с SuperApp.





Алексей Ли, CEO Freedom Lifestyle Group

Наши сервисы строились более десяти лет и создавали целые категории с нуля. Но экспертизы без экосистемы было недостаточно. Теперь она есть — и именно поэтому мы удвоились за год. Это только начало.