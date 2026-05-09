Фотограф Даурен Кошербаев о том, как найти первых клиентов в Нью-Йорке без связей и знакомств

Фотограф Даурен Кошербаев рассказал, как представителю креативной профессии попасть в фэшн-комьюнити в Нью-Йорке, найти первых клиентов и научиться справляться с отказами.





Даурен Кошербаев, город — Нью-Йорк, фотограф, @_kusherbaev_





О переезде





Нью-Йорк начинался для меня совсем не как бизнес-история. Я приехал без плана, но с огромным желанием увидеть город, почувствовать его энергию, вдохновиться и поснимать модельные тесты на бесплатной основе.

Главным капиталом на старте был опыт. К тому моменту я уже несколько лет работал в Казахстане и входил в список топовых фотографов страны — снимал крупные бренды, работал с журналами. Казалось бы, неплохой старт. Но Нью-Йорк обнулил все это мгновенно. Ни одного контакта. Ни одного знакомого — ни в фотографии, ни в фэшн-индустрии. Только ты, город и полная неизвестность.

С чего начать





Стратегия была простая и одновременно болезненная — писать всем. Моделям, стилистам, арт-директорам — всем, кто хоть как-то был связан с индустрией. Я быстро понял: чтобы тебя вообще заметили в манхэттенской тусовке, нужно сначала отдать. Много и бесплатно. Тесты, съемки, коллаборации — все это работало как входной билет в комьюнити.

Было тяжело. Я не из тех, кто легко соглашается работать бесплатно, особенно когда за плечами уже есть реальный опыт — съемки с мировыми брендами, публикации. Но Нью-Йорк — это другая вселенная, совершенно непаханое поле, где твое прошлое никому ни о чем не говорит. Пришлось смириться и начать заново.





Есть старая поговорка: не имей сто рублей, а имей сто друзей. В Нью-Йорке она работает буквально. Никакой алгоритм не заменит живого рукопожатия и разговора за бокалом на открытии бренда.

Самое ценное здесь — нетворкинг в его чистом виде. Ты идешь на встречи, ивенты, показы не чтобы продать себя, а чтобы просто быть в поле. Мелькать. Общаться. Постепенно тебя начинают узнавать заочно — кто-то видел в ленте, кто-то слышал имя от общего знакомого. Социальные сети при этом работают как подтверждение — люди гуглят тебя после знакомства вживую. Но первый шаг всегда живой контакт, а не лайк.

Подтверждением правильности выбранного пути стало то, что два крупных имени манхэттенской фэшн-элиты обратились ко мне напрямую. Первый — Denis Basso, легенда индустрии, который с девяностых одевал голливудских звезд первой величины и был известен своими роскошными меховыми изделиями. Второй — Zang Toi: я был приглашен на его показ в рамках New York Fashion Week, снимал backstage и создавал мини-кампейн для его новой коллекции. Это был совершенно другой уровень.

Как справляться со сложностями

Посещение ивентов — рабочий инструмент и в Казахстане, когда я в 17 лет впервые пошел на закрытый показ и Fashion Week, и здесь, в Нью-Йорке. Разница только в масштабе: тут несколько крупных событий в неделю, и каждое — это возможность.





Но нужно быть морально готовым к тому, что человек будет общаться с тобой весь вечер, смеяться, обмениваться контактами, а потом исчезнуть. Такой местный темп и этикет. Чтобы выжить и расти, нужно иметь запас энергии, толстую кожу и философское отношение к подобным ситуациям.

Также нужно привыкать слышать отказы. Поначалу сильно бьет по эго, когда ты приходишь с багажом, с именем, с реальными работами и слышишь «нет». Дома, в привычной среде, всегда есть ощущение, что где-то да оценят, где-то да примут. Здесь этого нет. Нью-Йорк — прямой город.

Я выработал для себя один принцип, который реально помогает: если дверь не открывается — значит, она не для тебя. И где-то рядом уже ждет другая, намного шире, с распростертыми объятиями. Я не воспринимаю отказы как поражение. Это просто навигация — город сам направляет туда, где ты нужен.

Про рынок





Американский клиент — это один из самых комфортных клиентов в мире, и я говорю это без преувеличения. Дома мы избалованы — бесконечные правки, размытые ТЗ, ожидание, что фотограф сам угадает, что нужно. Здесь такого практически нет. Если что-то нужно изменить — это обсуждается, фиксируется и оплачивается отдельно. Все прозрачно и по-деловому.





Отдельная история — это работа в команде на съемке. В Казахстане я нередко сам тащил весь процесс: свет, организация, коммуникация, все сразу. Здесь на площадке может быть 10-15 человек, и каждый отвечает строго за свою зону. Один держит отражатель, другой следит за светом, у стилиста свой ассистент, у меня свой. Это невероятно освобождает — ты можешь полностью сосредоточиться на главном. На кадре. На творчестве. Это балует, но в хорошем смысле — ты понимаешь, каким должен быть настоящий профессиональный процесс.

Рекомендации

Первые полгода я не думал о работе вообще. Я просто наблюдал, впитывал, гулял, разговаривал с людьми, изучал ритм города. Мне было искренне любопытно — новый менталитет, другая скорость, другие ценности. Думаю, это было правильным решением. Нью-Йорк открывается тем, кто не торопится его покорить.