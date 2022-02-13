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Foals опубликовали новый сингл 2am
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Вчера в 09:20

Foals опубликовали новый сингл 2am

Британская инди-рок-группа Foals опубликовала новый трек 2am.



Композиция 2am войдет в грядущий альбом группы Life Is Yours. Точная дата релиза неизвестна, но ожидается что лонгплей будет выпущен в текущем году.

Источник: daily.afisha.ru

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