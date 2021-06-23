Фильм Shoqan стал номинантом престижного кинофестиваля LA Shorts

LA Shorts — единственный кинофестиваль с семью номинациями, признанными премией «Оскар», и входит в число самых престижных и крупнейших международных фестивалей короткометражных фильмов в мире. LA Shorts также — официальное отборочное мероприятие для присуждения награды Британской академии кино и телевидения (BAFTA) за короткометражные фильмы и Канадской академии кино и телевидения (ACCT), выступающих на церемонии награждения Canadian Screen Awards, соответствующих критериям международных кинофестивалей.
Shoqan стал номинантом в категории «Лучший Sci-fi фильм» и будет транслироваться на выбранной платформе фестиваля уже 8 июля. Кинофестиваль пройдет в Лос-Анджелесе с 1 по 31 июля 2021 года.
Источник: astanahub.com