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Фильм Shoqan стал номинантом престижного кинофестиваля LA Shorts
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Сегодня в 10:26

Фильм Shoqan стал номинантом престижного кинофестиваля LA Shorts

18 июня на официальном сайте фестиваля LA Shorts был опубликован список конкурсантов 2021 года. В список попал дебютный короткометражный фильм Куаныша Бейсекова — Shoqan, который он снял в интеграции с Astana Hub.

LA Shorts — единственный кинофестиваль с семью номинациями, признанными премией «Оскар», и входит в число самых престижных и крупнейших международных фестивалей короткометражных фильмов в мире. LA Shorts также — официальное отборочное мероприятие для присуждения награды Британской академии кино и телевидения (BAFTA) за короткометражные фильмы и Канадской академии кино и телевидения (ACCT), выступающих на церемонии награждения Canadian Screen Awards, соответствующих критериям международных кинофестивалей.

Shoqan стал номинантом в категории «Лучший Sci-fi фильм» и будет транслироваться на выбранной платформе фестиваля уже 8 июля. Кинофестиваль пройдет в Лос-Анджелесе с 1 по 31 июля 2021 года.

Источник: astanahub.com

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#кинофестиваль #astanahub #короткометражки #bafta #куанышбейсеков
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