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Фильм «Мукагали» получил приз на международном фестивале в Эстонии
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Сегодня в 09:50

Фильм «Мукагали» получил приз на международном фестивале в Эстонии

Художественный фильм «Мукагали» режиссера Булата Калымбетова получил приз жюри на 25-м Таллинском кинофестивале «Темные ночи». Об этом организаторы фестиваля объявили во время церемонии награждения, прошедшей вчера в Концертном зале «Эстония».

Картина «Мукагали», посвященная 90-летию известного казахского поэта Мукагали Макатаева, рассказывает о последних годах его жизни. Фильм снят киностудией «Казахфильм» имени Ш. Айманова. Сценарий ленты написан известным казахстанским писателем Жусипбеком Коргасбеком совместно с режиссером Булатом Калымбетовым и Газизом Насыровым. В казахстанский прокат фильм вышел 21 октября 2021 года.

Источник: tengrinews.kz

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