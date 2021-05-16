Ежедневное развитие. Что руководители крупных компаний думают об обучении

Айдос Жумагулов, 38 лет, город — Алматы, Советник Совета директоров АО «Банк Фридом Финанс Казахстан»









Важная составляющая работы — интенсивное ежедневное развитие, когда ты бок о бок работаешь с крутыми, вовлеченными специалистами своего дела. Видишь, как создается магия того или иного продукта или процесса. И важно, чтобы это развитие было обоюдным.

Считаю, что руководителю важно подпитывать себя информацией. Поэтому я много читаю. Раз в месяц или в квартал созваниваюсь с другими руководителями из разных стран. Мы делимся друг с другом информацией и мнениями о том, что происходит на рынке, куда он движется, какие тренды будут актуальны в будущем. Это помогает держать руку на пульсе.

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Анна Дю, город — Алматы, глава представительства Softline Kazakhstan









Мне важно знать, что происходит вокруг, поэтому новостные сайты — это must read не только раз в день, а в течение всего дня. Мы развиваем бизнес не изолированно от остального мира. Любое событие может иметь последствия для компании. И важно вовремя заметить и оценить возможные риски от тех или иных изменений. Также я слежу за событиями в области информационных технологий. Мы — глобальная компания, внутри нашей корпорации ежедневно происходит много всего и мне как главе бизнеса в регионе важно быть не просто в курсе, но и быть активным участником этих изменений.

Менеджмент, как и наука, не стоит на месте. Поэтому я регулярно изучаю новую информацию, читаю профессиональную литературу. Состою в сообществе выпускников Российской академии народного хозяйства и государственной службы. Нам часто предлагаются различные курсы по менеджменту, лидерству, управлению персоналом. Также пользуюсь услугами других образовательных провайдеров. Не переставать учиться и уметь использовать знания на практике — еще одно важное качество руководителя.

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Олег Вислевский, город — Бишкек, коммерческий директор компании «Шоро»













По моему мнению, любой лидер обязан знать азы психологии, в том числе нейролингвистического программирования. Если человек не понимает, как работает мозг людей, у него будут проблемы с управлением.

Люблю читать. Стараюсь посещать форумы, чтобы с другой стороны посмотреть на привычные вещи, узнать мнение коллег из разных сфер, получить новые инсайты.

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Карел Горак, город — Алматы, председатель правления ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в Казахстане













Быть руководителем — все равно, что быть отцом в очень большой семье. Я, как отец троих детей, знаю, о чем говорю. Вы заботитесь о благополучии и благосостоянии всех членов своей семьи и окружающем вас сообществе. Пытаетесь понять и обслужить гостей как можно лучше. Вы не обязательно должны быть добры ко всем все время, но вы должны быть справедливым и проявлять уважение к команде.

Есть много способов добиться успеха. В управлении все зависит от самого человека, так как не существует единого образца успешного лидера, которому можно было бы обучить или скопировать его поведение. Для меня каждый день — возможность для развития. Я хочу постоянно учиться, каждый день понемногу повышать свои способности.

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