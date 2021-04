CEO «Банк Хоум Кредит» в Казахстане о том, почему руководитель — это как отец в большой семье

Карел Горак, город — Алматы, председатель правления ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в Казахстане





О карьере и развитии компании

Я присоединился к Home Credit Group в мае 2015 года в должности директора по продажам в Индонезии. С августа 2018 года занимаю должность председателя правления ДБ АО «Банк Хоум Кредит» в Казахстане. До прихода в Home Credit я 12 лет проработал в Coca-Cola Hellenic на различных должностях, включая продажи и маркетинг, финансы, развитие бизнеса и повышение квалификации в нескольких европейских странах.

Группа Home Credit N.V. присутствует на мировом рынке с 1997 года. Является глобальной платформой по потребительскому финансированию. Home Credit N.V. представлен в 10 странах мира, включая Центральную и Восточную Европу, страны СНГ, Китай и страны Южной и Юго-Восточной Азии. На территории Казахстана как банк мы работаем с 2005 года — уже 16 лет.

«Банк Хоум Кредит» специализируется на розничном кредитовании, предоставляя кредиты только в тенге и только физическим лицам. За время нашей работы клиентами банка стали почти четыре миллиона казахстанцев, более 30% из них обратились в банк два раза и больше.

За три года моей работы в банке мы реализовали немало проектов и достигли значительных показателей. Например, в 2018 году запустили обновленный мобильный банкинг Home Credit Bank Kazakhstan, где постарались учесть все потребности клиентов. Сегодня база ежемесячных активных пользователей приложения достигла почти 1,5 миллиона человек. Мы заняли третье место в ежегодном рейтинге мобильных приложений Казахстана в 2020 году. «Банк Хоум Кредит» был признан лучшим в номинации The Best Digital Bank 2020 в Казахстане по мнению экспертов азиатского подразделения делового журнала Euromoney в рамках ежегодной международной премии Asiamoney Best Bank Awards.

Три года назад «Банк Хоум Кредит» полностью поменял свое позиционирование и стал семейным банком для ежедневного использования. Наши клиенты и сотрудники — семейные люди. Поэтому мы создаем продукты и акции и предоставляем сервис как для своих семей.

Мы выпустили ряд новых продуктов для клиентов: первую дебетовую карту банка HomeCard с максимальным кешбэком до 5%, обновленную карту рассрочки «ДОС».

Банк уделяет большое внимание корпоративно-социальной ответственности. В 2019 году «Банк Хоум Кредит» был удостоен звания The Best Bank For CSR 2019 в Казахстане с проектом по финансовой грамотности.

В прошлом году мы смогли достойно принять все вызовы, которые поставила перед нами пандемия. Успешно завершили оценку качества активов банка, активно поддерживали наших клиентов во время карантина, старались помочь облегчить борьбу с COVID 19, передав государству 130 000 медицинских масок в качестве гуманитарной помощи.

О корпоративной культуре компании

Сегодня в банке успешно работает более 5000 человек. Люди — наша главная ценность и приоритет. Благодаря нашим сотрудникам мы можем обеспечить качественное оказание услуг внешним клиентам, создать комфортные рабочие места.





В год пандемии «Банк Хоум Кредит» с заботой о сотрудниках и их семьях перевел команду на удаленную работу из дома, а также обеспечил безопасность и меры профилактики там, где дистанционный формат был невозможен. Мы обеспечили весь штат банка необходимыми ресурсами и техническим оснащением, чтобы их работа была столь же комфортной и эффективной, как и в офисе.



Мы относимся к коллегам, как к членам семьи: прислушиваемся и помогаем друг другу, делимся опытом, совершенствуем профессиональные навыки и улучшаем рабочие процессы компании.

Каким должен быть руководитель

Быть руководителем — это все равно, что быть отцом в очень большой семье. Вы заботитесь о благополучии и благосостоянии всех членов своей семьи и окружающем вас сообществе. Пытаетесь понять и обслужить гостей как можно лучше. Вы не обязательно должны быть добры ко всем все время, но вы должны быть справедливым и проявлять уважение к команде.

Есть много способов добиться успеха. В управлении все зависит от самого человека, так как не существует единого образца успешного лидера, которому можно было бы обучить или скопировать его поведение. В моем случае я верю в три ключевые вещи, которые отражаются в моих карьерных ценностях:

1. Каждый день — это возможность для развития. Я хочу постоянно учиться, каждый день понемногу повышать свои способности.

2. Открытость. Я прямолинеен, готов принимать как хорошие новости, так и плохие. Это позволяет быть открытым к ошибкам и учиться на них.

3. Честная конкуренция. Я верю в самомотивацию. Каждый человек должен быть мотивирован изнутри, а не кем-то другим извне.

О преимуществах и сложностях

Свобода действий руководителя сочетается с огромной ответственностью перед бизнесом, перед сотрудниками, перед клиентами, перед их семьями. Но я получаю удовольствие от всех этих процессов.

О планах

Наши цели на 2021 год объемны и амбициозны. Перед нами стоят непростые задачи, команде предстоит еще много работы. Мы продолжим совершенствовать работу нашего мобильного приложения, улучшать качество обслуживания в наших отделениях. Планируем расширять количество банковских продуктов и услуг, привлекать еще больше партнеров к сотрудничеству.

Мы продолжим активное развитие и трансформирование нашего банка в лучший семейный банк Казахстана. Готовы приложить все усилия, чтобы обеспечить клиентам максимальный комфорт, надежность и качество во всех сферах нашей работы.