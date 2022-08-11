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Евгений Чебатков стал героем нового выпуска проекта «Правила жизни»
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Сегодня в 10:19

Евгений Чебатков стал героем нового выпуска проекта «Правила жизни»

В рамках видеопроекта Esquire Kazakhstan «Правила жизни» съемочная команда отправилась в Усть-Каменогорск и взяла интервью у стендап-комика Евгения Чебаткова.

Евгений показал, как выглядят места его юности, поделился, какие фобии и воспоминания из детства волнуют его душу до сих пор, почему город, в котором он вырос, переживает не лучшие времена и что нужно сделать для того, чтобы исправить ситуацию с экологической обстановкой.



«Правила жизни» — оригинальная рубрика в журналах Esquire, герои которого делятся своими принципами, взглядами на жизнь перед читателями.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.